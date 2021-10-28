‫يصبح LTI موفر الخدمات المدارة ل Microsoft Azure Expert

مومباي، الهند، 28 أكتوبر 2021 /PRNewswire/— Larsen & Toubro Infotech Ltd. (BSE: 540005) (NSE: أصبحت LTI)، وهي شركة إستشارات تقنية عالمية وحلول رقمية مزود خدمات مدارة بواسطة خبراء Microsoft Azure. يشير هذا الأعتراف إلى خبرة LTI في قدرات Azure لمساعدة العملاء على تسريع رحلة التحول الرقمي.

يعد برنامج مزود الخدمات المدارة (MSP) بمثابة مبادرة عالمية أطلقتها Microsoft تمكن شركاءها الرواد من التمييز من خلال إثبات الكفاءة والمهارات على مستوى العالم الواقعي في مجال كفاءة البيانات والسحابة. كما يعمل Azure Expert MSP Program عى تعزيز مكانة LTI كمستشار موثوق به يمكنه توفير حلول اوتوماتيكيه بدرجة فائقة وقابلة للتكرار لتمكين ودعم عمليات تنفيذ الحوسبة واسعة النطاق للعملاء.

قال سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة LTI “استثمرت الشركة في بناء القدرات والتحالف القوي مع الشركات الرائدة في الصناعة و مزودو الحلول. نفخر باعترافنا بنا كـ Microsoft Azure Expert MSP. إن خبرتنا في Microsoft Azure تجعلنا الشريك المفضل للعملاء الذين يتطلعون إلى تبني التحول القائم على الحوسبة.

وسيتيح هذا الاعتراف للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة مستوى الخبراء، ومجموعة أوسع من خدمات Azure من IaaS إلى عمليات ترحيل PaaS، وفوائد واسعة النطاق تستند إلى تعاون LTI مع Microsoft.

وقال رودني كلارك، نائب رئيس الشركة وحلول الشركاء العالمية ومدير مبيعات القناة و مدير القناة بشركة Microsoft: بينما ينتقل عملاؤنا إلى Microsoft Azure لاستضافة حلول مراكز البيانات الاستراتيجية الخاصة بهم، فمن الأهمية أن يحظوا بدعم مزودي الخدمات المتمرسين لتوجيههم ودعمهم في تلك الرحلة. إن تعيين LTI كـ Microsoft Azure Expert MSP يدل على قدرتهم المثبتة على تقديم الخدمات المدارة التي يحتاج إليها عملاؤنا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بسلاسة تامة.

ومن خلال هذا الاعتراف ، تجد LTI مكانا بين أكبر شركاء Microsoft مع شارة Azure Expert MSP. وساهم ما يزيد على 150 من شركاء شرطة LTI في إنجاز عملية المراجعة الخارجية القوية التي قام بها طرف ثالث مستقل بنجاح لتحقيق هذه الشارة. وقد شملت العملية الصارمة التي تم إكمالها على مدى 12 شهرا الماضية بيانات وأدلة خاصة بالعملاء، بالإضافة إلى ما يزيد على 120 من الضوابط في قائمة مراجعة الحسابات لأكثر من 15 مجالا متنوعا مثل الخدمات المدارة والهجرة والأمن والحوكمة.

نبذة عن شركة LTI

LTI (NSE: LTI) وهي شركة استشارات تقنية عالمية وحلول رقمية تساعد أكثر من 460 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال عملياتنا في 33 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والرحلات السحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro Limited، كما يمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. كما يقوم فريقنا المكون من أكثر من 40,000 موظف في LTI بتمكين عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم كل يوم. يمكنك العثور على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global@.

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