‫يقر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة “UNGC” بأن روبرت أوكين من Bewsys أحد رواد أهداف التنمية المستدامة العشرة

أكرا، غانا, 20 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — يقر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بأن روبرت أوكين من Bewsys أحد رواد أهداف التنمية المستدامة العشرة لعام 2021.

رواد أهداف التنمية المستدامة هم قادة أعمال وقع عليهم الاختيار من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لإجراء عمل استثنائي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الميثاق العالمي للأمم المتحدة المبادئ العشرة بشأن حقوق الإنسان والبيئة والعمل ومكافحة الفساد. كان تركيز البحث العالمي منصبًا هذا العام على المهنيين العاملين في أي مستوى في الشركات المشاركة في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

يأتي هذا التكريم تقديرًا of لروبرت أوكين، المدير التنفيذي لدى Bewsys ‘ بسبب عمله من أجل النهوض بالابتكار الرقمي والشمول. Bewsys ، شركة تكنولوجيا معلومات متخصصة في تطوير الحلول الرقمية التي تعزز أهداف التنمية المستدامة ، وكان أحد المشاركين في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ عام 2017.

جاء الحكم على مشاركات رواد أهداف التنمية المستدامة من خلال لجنة خبراء تضم رواد سابقين في أهداف التنمية المستدامة وممثلين من شبكة خبراء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية وكذلك الهيئات التابعة للأمم المتحدة. تضمنت معايير الاختيار التزام الأفراد بتضمين المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في الاستراتيجيات الأساسية في شركاتهم، بالإضافة إلى جهودهم المبذولة من أجل النهوض بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مشاركتهم في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشبكاته المحلية. جاء الإعلان عن رواد أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 خلال قمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لعام 2021 المنعقدة في 16 يونيو.

بعد الإعلان عن التكريم في مؤتمر القمة العالمي لقادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لعام 2021، أهدى روبرت أوكين ذلك التكريم Bewsys للفريق والشركاء والعملاء وأصحاب المصلحة الذين يبذهون الكثير لدعم الهدف الطموح المتمثل في تقديم حلول رقمية متغيرة للحياة مما يعزز أهداف التنمية المستدامة.

تولى روبرت أوكين تطوير الحلول الرقمية في مجالات الحماية الاجتماعية والزراعة والتعليم والحوكمة الإلكترونية المنتشرة في 62 دولة في قارة إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومناطق في أوقيانوسيا.

يُعد هذا التكريم بمثابة التزام أكبر بالشراكة مع الحكومات، والمستثمرين البارزين، والمنظمات الإنسانية، والشركات بهدف توسيع نطاق الحلول الرقمية الشاملة والمبتكرة للتأثير على الحياة وتحويل المنظمات من أجل مستقبل مستدام.

لمعرفة المزيد عن روبرت أوكين، يُرجى الدخول على صفحته على موقع الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

لمعرفة المزيد حول تأثير الحلول الرقمية الشاملة والمبتكرة يٌرجى الدخول على صفحة تأثير Bewsys