‫يكوّن اللقاح “سبوتنيك V” استجابة قوية للأضداد المستعدلة ضد متحور أوميكرون، ويتم تعزيز هذه الاستجابة بشكل أكبر بواسطة اللقاح المعزز “سبوتنيك لايت”، وفقا لدراسة أولية لمركز غاماليا الوطني 

· تشير دراسة مختبرية أولية حديثة لمركز غاماليا إلى أن اللقاح “سبوتنيك V“ يظهر نشاطاً استعدالياً عالياً ضد متحور أوميكرون (B.1.1.529)، ومن المتوقع أن يوفر ذلك أيضاً حماية قوية ضد حالات الإصابة الشديدة وحالات دخول المستشفى.

· أظهر اللقاح “سبوتنيك V ” انخفاضا أقل بـ 3 – 7 مرات في النشاط الاستعدالي للفيروسات ضد المتحور أوميكرون، مقارنة ببيانات منتجي اللقاحات الآخرين: انخفاض النشاط الاستعدالي للفيروسات للقاح “سبوتنيك V ” بـ 11.8 مرة مقارنة بانخفاض قدره 41 مرة للقاح Pfizer-BioNTech (وفقاً لدراسة قادها علماء من معهد إفريقيا لأبحاث الصحة والتي نشرت في 7 ديسمبر 2021 [1] )، وبانخفاض قدره 49-84 مرة للقاح Moderna (وفقاً للدراسة التي نشرتها مجموعة بحثية من معاهد علمية، بما في ذلك مركز أبحاث اللقاحات، في 15 ديسمبر 2021 [2] ). يظهر اللقاح “سبوتنيك V ” أفضل النتائج من حيث استعدال الفيروسات ضد المتحور أوميكرون مقارنة باللقاحات الأخرى حتى الآن.

– أجريت الدراسة باستخدام أمصال مأخوذة بعد فترة أطول من التطعيم (أكثر من 6 أشهر بعد التطعيم) وذلك بمثابة مؤشر للحماية طويلة الأمد للقاح “سبوتنيك V “، بخلاف دراسات منتجي اللقاحات الأخرى التي تضمنت فترات أقصر (12-27 يوماً للقاح Pfizer-BioNTech و 28 يوماً للقاح Moderna ).

· يكون اللقاح “سبوتنيك V” استجابة قوية وطويلة الأمد للخلايا التائية، وبما أن 80% من الحواتم الموجودة في البروتين الشوكي لم تتأثر بالطفرات في متحور أوميكرون، من المتوقع أن يوفر اللقاح “سبوتنيك V” حماية طويلة الأمد ضد حالات الإصابة الشديدة بمتحور أوميكرون. تسهم مناعة الخلايا التائية طويلة الأمد للقاح “سبوتنيك V” في فعاليته البالغة 80% ضد متحور دلتا في الأشهر 6-8 مقارنة بفعالية تقل عن 29% التي أظهرتها لقاحات معينة من الرنا المرسال بعد 6 أشهر.

· يزيد اللقاح “سبوتنيك لايت” كجرعة معززة بشكل كبير من النشاط الاستعدالي للفيروسات ضد المتحور أوميكرون انطلاقاً من دراسة الأمصال بعد 2-3 أشهر من إعادة التطعيم. إن النشاط الاستعدالي للفيروسات ضد المتحور أوميكرون بعد 2-3 أشهر من تلقي جرعة معززة من اللقاح “سبوتنيك لايت” أعلى في هذه الدراسة المختبرية الأولية مقارنة بالنشاط الاستعدالي للفيروسات ضد فيروس من النمط البري بعد 6 أشهر من التطعيم بلقاح “سبوتنيك V“. استناداً إلى هذه البيانات، يمكن أن تكون الفعاليةالمتوقعة للقاح “سبوتنيك V” مع جرعة معززة من اللقاح “سبوتنيك لايت” ضد المتحور أوميكرون أكثر من 80%، بما أن اللقاح “سبوتنيك V” أظهر فعالية تزيد عن 80% ضد الفيروس من النمط البري بعد 6 أشهر من التطعيم.

· 100% من الأفراد الذين أعيد تطعيمهم باستخدام اللقاح “سبوتنيك لايت” كجرعة معززة تكونت لديهم أضداد مستعدلة ضد المتحور أوميكرون وأظهرت مستويات عالية منها بعد 2-3 أشهر من إعادة التطعيم، بخلاف نسبة 25% فقط من متلقي جرعة معززة من اللقاح Pfizer أظهرت مستوى يمكن اكتشافه من الأضداد المستعدلة بعد 3 أشهر من التطعيم (كما هو موضح في الدراسة التي نشرتها مجموعة بحثية من عدة معاهد علمية، بما في ذلك معهد علم الفيروسات الطبي (فرانكفورت) في 13 ديسمبر 2021[3]).

· يتوقع أن يؤمن اللقاح المعزز “سبوتنيك لايت” حماية قوية ضد الإصابة والحالات الشديدة وحالات دخول المستشفى بسبب متحور أوميكرون . يوصى باستخدم اللقاح المعزز “سبوتنيك لايت” لتقوية فعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون. يمكن أن يؤدي التعزيز بلقاح “سبوتنيك لايت” إلى تقوية وإطالة فعالية كثير من اللقاحات التي تتضاءل فعاليتها بسرعة أمام التحدي المشترك لمتحوري دلتا وأوميكرون. “سبوتنيك لايت” لقاح معزز شامل للقاحات الأخرى، بما فيها اللقاح “سبوتنيك V “. أظهر استخدام توليف بين اللقاح “سبوتنيك لايت” ولقاحات أخرى في الأرجنتين فعاليته كلقاح معزز شامل يحفز استجابة أقوى للأضداد والخلايا التائية مقارنة باستخدام نظام تطعيم متجانس من حقنتين بنفس اللقاح.

· تم تطوير اللقاحين “سبوتنيك V ” و”سبوتنيك لايت” استناداً إلى تقنية آمنة ومدروسة جيداً على مدار 30 عاماً، ولم ترتبط مع آثار جانبية خطيرة نادرة مثل التهاب عضل القلب أو التهاب التامور.

– تم إظهار أعلى مستويات السلامة والفعالية للقاحي “سبوتنيك V ” و”سبوتنيك لايت” في أكثر من 30 دراسة ومنشوراً تضم بيانات فعلية في أكثر من 10 دول.

أظهرت دراسة مختبرية أولية أجراها مركز غاماليا أن اللقاح “سبوتنيك V” واللقاح المعزز ذي الجرعة الواحدة “سبوتنيك لايت” (القائم على الفيروس الغدي البشري من النمط المصلي 26 الذي يمثل المكون الأول للقاح “سبوتنيك V“) فعالان ضد متحور فيروس كورونا أوميكرون (B.1.1.529) ويوفران حماية أفضل مقارنة باللقاحات الأخرى.

يشكل التعزيز الغيروي باستخدام اللقاح “سبوتنيك لايت” الحل لزيادة فعالية اللقاحات الأخرى، بما في ذلك ضد المتحور أوميكرون، ولإطالة فترة حماية الجرعة المعززة.

يزيد اللقاح “سبوتنيك لايت” كجرعة معززة بشكل كبير من النشاط الاستعدالي للفيروسات ضد المتحور أوميكرون انطلاقاً من دراسة الأمصال بعد 2-3 أشهر من إعادة التطعيم، ويمثل لقاحاً معززاً شاملاً بالنسبة للقاحات الأخرى ويحفز استجابة أقوى للأضداد والخلايا التائية.

لقد ثبت تراجع فعالية لقاحات الرنا المرسال، وأوضح ذلك عدد من المنشورات العلمية. أظهرت دراسة سويدية في مجلة The Lancet[4] أن فعالية لقاح Pfizer ضد متحور دلتا تنخفض إلى 47% بعد 4 أشهر، وإلى 29% بعد 6 أشهر، وإلى 23% بعد 7 أشهر. كما أظهرت دراسة حديثة في الولايات المتحدة تناولت أشخاصاً تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، أن الانخفاض في فعالية لقاح الرنا المرسال ضد متحور دلتا يتسارع بعد الشهر الرابع، ليصل إلى مستوى منخفض عند نحو 20% في الأشهر 5 إلى 7[5].

أوصى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليونان وكوريا الجنوبية ودول أخرى بخفض فترة التعزيز من 6 إلى 3 أشهر، نظراً للتسليم بتراجع فعالية لقاحات الرنا المرسال.

يوصى باستخدم اللقاح المعزز “سبوتنيك لايت” لتقوية فعالية اللقاحات ضد متحور أوميكرون. يمكن أن يؤدي التعزيز بلقاح “سبوتنيك لايت” وكذلك التعزيز الغيروي إلى تقوية وإطالة فعالية كثير من اللقاحات التي تتضاءل فعاليتها بسرعة أمام التحدي المشترك لمتحوري دلتا وأوميكرون.

تم تسجيل اللقاح “سبوتنيك لايت” في أكثر من 20 دولة بمثابة لقاح مستقل وكلقاح معزز شامل للقاحات الأخرى يساعد على زيادة فعاليتها (بما في ذلك في الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والبحرين والفلبين وسان مارينو). تم تسجيل اللقاح “سبوتنيك V” في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها على 4 مليارات نسمة.

أظهر اللقاح “سبوتنيك لايت” نتائج قوية لدى استخدامه كلقاح معزز في تجارب الخلط والمطابقة في الأرجنتين. أظهر استخدام توليف بين اللقاح “سبوتنيك لايت” ولقاحات من إنتاج AstraZeneca و Sinopharm و Moderna و Cansino في 5 مقاطعات في الأرجنتين (مدينة ومقاطعة بوينس آيرس وكوردوبا ولا ريوخا وسان لويس) أن اللقاح “سبوتنيك لايت” يحفز استجابة أقوى للأضداد والخلايا التائية مقارنة باستخدام نظام تطعيم متجانس (استخدام حقنتين من اللقاح نفسه). أمنت كل “كوكتيلات اللقاحات” التي استخدم فيها اللقاح “سبوتنيك لايت” عيارات أعلى من الأضداد في اليوم الرابع عشر من إعطاء الجرعة الثانية، مقارنة بالنظم المتجانسة الأصلية (اللقاح نفسه في الجرعتين الأولى والثانية) لكل من اللقاحات.

لاحظ أصحاب الدراسة في الأرجنتين أن الحماية ضد فيروس كورونا تبقى مستقرة على مدى أربعة أشهر على الأقل بعد التطعيم بلقاح “سبوتنيك V” الروسي نتيجة لنضج الأضداد، مما يؤدي إلى تحسين فاعلية الأضداد تجاه طفرات الإفلات الفيروسي. تم إيجاز نتائج الدراسة في مقال عبر الرابط التالي:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262186v1

البيانات الخاصة بفعالية اللقاح “سبوتنيك لايت”:

· تم إثبات السلامة والفعالية العالية للقاح “سبوتنيك لايت” من خلال بيانات التطعيم الفعلية. وعلى وجه الخصوص، أظهرت بيانات وزارة الصحة في بوينس آيرس (الأرجنتين) أن فعالية “سبوتنيك لايت” كلقاح مستقل تتراوح بين 78.6-83.7% بين كبار السن (أكثر من 40000 شخص تتراوح أعمارهم بين 60-79 سنة)، وهذه الفعالية أعلى من تلك الخاصة بالعديد من اللقاحات ذات الجرعتين.

· أظهرت النتائج التي توصل إليها مركز غاماليا استناداً إلى البيانات التي جمعت في موسكو أن استخدام اللقاح “سبوتنيك لايت” بشكل مستقل يؤمن فعالية قدرها 70% ضد الإصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم. كما أن اللقاح فعال بنسبة 75% بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً. يستند لقاحا “سبوتنيك V” و”سبوتنيك لايت” إلى منصة آمنة وفعالة لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان، ولم يرتبطا بحالات ضائرة خطيرة نادرة بعد التطعيم مثل التهاب عضل القلب أو التهاب التامور.

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[1] https://www.ahri.org/omicron-incompletely-escapes-immunity-induced-by-the-pfizer-vaccine

[2] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.21267805v1

[3] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.07.21267432v1.full.pdf

[4] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

[5] https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787183