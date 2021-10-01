‫ينظم شركاء عالميون إلى مبادرة الشمول الرقمي TECH4ALL من هواوي

شنتشن ، الصين, 1 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/— في قمة هواوي TECH4ALL، دعت شركة هواوي شركائها العالميين للانضمام إلى مبادرة الشمول الرقمي TECH4ALL، والتي تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولاً وذكاءً لا يستبعد أحدًا.

تركز مبادرة TECH4ALL لهواوي على أربعة مجالات: تعزيز المساواة والجودة في التعليم، والحفاظ على الطبيعة من خلال التكنولوجيا، وتعزيز الإدماج وإمكانية الوصول في مجال الصحة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التنمية الريفية. وتركز على التقنيات الرقمية، وإتاحة التطبيقات، والمهارات الرقمية، ويعمل مع شركاء عالميين لتعزيز وتوسيع الشمول الرقمي للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

في الوقت الحاضر، يستفيد أكثر من 60.000 معلم وطالب من مشاريع TECH4ALL في أكثر من 200 مدرسة حول العالم. تم نشر التقنيات الرقمية لتحسين إدارة الموارد وكفاءة الحفاظ على التنوع البيولوجي في 22 محمية طبيعية حول العالم. توفر هواتف هواوي الذكية 15 ميزة إمكانية الوصول ويستخدمها حوالي 10 ملايين مستخدم شهريًا. يوفر حل RuralStar من هواوي خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لأكثر من 60 دولة ومنطقة، مغطياً أكثر من 50 مليون شخص في المناطق النائية.

كان الإدماج والمساواة من النقاط الرئيسية للحديث في مسار التعليم للقمة. في كلمتها الافتتاحية، ناقشت ستيفانيا جيانيني، مساعدة المديرة العامة للتعليم في اليونسكو، المدارس المفتوحة المدعومة بالتكنولوجيا، وهو برنامج شراكة مدته ثلاث سنوات مع هواوي يتم طرحه في إثيوبيا ومصر وغانا.

قالت ستيفانيا جيانيني: “أطلقت اليونسكو وهواوي هذا المشروع بشكل مشترك في يوليو 2020”. “يستكشف المشروع نماذج التعليم المستقبلية، وبالتالي يساهم في مبادرة اليونسكو العالمية بشأن مستقبل التعليم”.

لبناء نظام مدارس مفتوحة أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، يتعين على جميع البلدان النظر في الركائز الثلاث للبنية التحتية الجديدة لنظام التعلم: التكنولوجيا، والمحتوى الرقمي، والكفاءات الرقمية للمعلمين والمنسقين البشريين. درس الدكتور فينغتشون مياو من اليونسكو، رئيس وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، كيفية الاستفادة من قوة التكنولوجيا في مجال التعليم.

ناقشت مؤسسة فودافون برنامج مدارس الشبكة الفورية، الذي يهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة للاجئين والمجتمعات المضيفة، مع خطط لربط 500 ألف طالب لاجئ ومجتمعاتهم بحلول عام 2025. تعد هواوي أحد الشركاء الذين قاموا بتوسيع نطاق الاتصال لمزيد من المدارس في إفريقيا.

قال واسين والتون، مدير برنامج مدارس شبكة فودافون الفورية، “نعتقد أنه يجب أن يحصل كل فتى وفتاة على تعليم جيد، بغض النظر عن مكان وجودهم ومهما كانت جنسيتهم”.

قدم برام أوفر، مدير برنامج DigiTruck الخاص بإغلاق Gap، تحديثًا لبرنامج DigiTruck. DigiTrucks عبارة عن فصول دراسية متنقلة خضراء تعمل بالطاقة الشمسية تم تحويلها من حاويات الشحن. وهي مجهزة بأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعاد تدويرها وتوفر التدريب للشباب على المهارات الرقمية. دعمت هواوي هذا البرنامج في كينيا وفرنسا. في وقت لاحق من هذا العام، ستقوم هواوي و Close the Gap بتنفيذ المشروع في إثيوبيا.

قدم لينغ هوي من مؤسسة YouChange China Social Entrepreneur Foundation برنامج Green Pepper للمعلمين الشباب في القرى الريفية في الصين. يوفر البرنامج عامًا واحدًا من تدريب المعلمين عبر الإنترنت وقد وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 80.000 مدرس ريفيين شاب و 17.000 مدرسة.

في كلمتها الافتتاحية التي عرضت فيها عنصر البيئة، تناولت المديرة العامة لالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الدكتورة جريتيل أغيلار مجموعة من القضايا البيئية، مؤكدة على أنه يمكن استخدام التكنولوجيا للتخفيف من تأثير البشرية المتزايد على كوكب الأرض.

قالت الدكتورة أغيلار: “يمكن أن تكون التكنولوجيا الرقمية جزءًا مهمًا من الحل وتساعدنا في حل التحديات العالمية إذا تم استخدامها بشكل صحيح وذكاء.

بصفته وسيط المائدة المستديرة، شدد جيمس هاردكاسل، المدير المساعد لبرنامج المناطق المحمية في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، على أننا بحاجة إلى تمكين المزيد من الأشخاص من استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الطبيعة وأشار إلى مبادرة Tech4Nature – شراكة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة -هواي التي تهدف إلى تطوير تقنيات خاصة بالسيناريوهات لحماية النظم البيئية الطبيعية في 300 موقع محمي بحلول عام 2023.

حاليًا، يعمل المشروع في تايلاند وإسبانيا وموريشيوس وسويسرا والصين. صاغ رئيس Ecomode Nadeem Nazurally مشروع موريشيوس، الذي يهدف إلى حماية واستعادة الشعاب المرجانية في الدولة الجزرية الأفريقية المهددة بالانقراض بسرعة باستخدام المراقبة بالفيديو في الوقت الفعلي بدعم من الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن نقلها إلى الخبراء المحليين والعالميين.

استمرارًا للمسار البيئي، قدم كريسي دوركين، مدير شركة Rainforest Connection للتوسع الدولي، نظام Nature Guardian، الذي يستخدم تقنيات الصوتيات لمراقبة الأنواع المهددة بالانقراض وتنبيه حراس الغابات للتهديدات مثل قطع الأشجار غير القانوني والطلقات النارية. أوضح برناردو رييس أورتيز، رئيس أخلاقيات الغابات في تشيلي، كيف أن منصة Guardian التي تدعمها سحابة هواوي توفر شريان حياة لثعلب داروين المهدّد بالانقراض في البلاد، والذي يُعتقد أن أقل من 1000 منه لا يزال موجودًا.

تعد تقنيات المراقبة الذكية والمتصلة بالشبكات أداة حاسمة للحفاظ على الطبيعة. يشرح الدكتور ستيف راي، رئيس جمعية الثدييات في المملكة المتحدة، كيف تم نشر الحلول الصوتية في إنجلترا لحماية السنجاب الأحمر النادر بشكل متزايد، والذي يهدده السنجاب الرمادي.

أوضح تانغ يانفي، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث منتزه هاينان الوطني، كيف أن المراقبة الصوتية ضرورية لتحسين الحفاظ على هاينان جيبون (نوع من القرود) المهدد بالانقراض، بهدف مضاعفة عدده في 15 عامًا.

تعد الشراكات محرك التقدم في المجالين البيئي والتعليمي لـ TECH4ALL، وكذلك في المجالين الآخرين للمبادرة – الصحة والتنمية.

إذا كنت تريد أن تمشي بسرعة، امشي بمفردك. قال تاو جينغوين في كلمته الافتتاحية: “إذا كنتم تريدون المشي بعيدًا، امشِوا معًا”. “نعتقد أن المزيد من الشركاء سيعملون معنا لدفع خطة عمل TECH4ALL في المستقبل. انضم إلينا من أجل عالم أكثر شمولاً وذكاءً حيث لا يتم استبعاد أحد”.