‫يوساكو مايزاوا يفتتج عملية تقديم الطلبات لأول مهمة على متن العربة الفضائية سبيس أكس في العام 2023

طوكيو, 4 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أصدر مشروع “عزيزي القمر” dearMoon إعلانًا بالفيديو اليوم يعلن فيه أنه بدأ عملية تقديم الطلبات أنه قد افتتح عملية تقديم لطلبات لثمانية مدنيين للانضمام إلى رحلة استكشافية لمدة أسبوع للطيران حول القمر على متن المركبة الفضائية سبيس أكس في العام 2023. وسيتم تمويل الرحلة بالكامل من قبل رائد الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا، وهو متحمس لقيادة هذه المهمة بسبب فضوله ورغبته في رؤية الأرض وتقديرها من بعيد.

في إعلان الفيديو، في ما يتعلق بدوافعه الكامنة وراء مشروع “عزيزي القمر”، قال مايزاوا، “بدأت أفكر، كل شخص يقوم بشيء إبداعي في حياته، أليسوا جميعًا فنانين؟ بهذا المعنى، أردت لدعوتي هذه أن تصل إلى المجتمع الأوسع وأن امنح المزيد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم الفرصة للانضمام إلى هذه الرحلة. إذا كنت ترى نفسك كفنان، فأنت فنان.”

وقال إيلون ماسك، كبير مهندسي سبيس أكس، “ما يهم حقًا في مهمة “عزيزي القمر” هو أنها ستكون أول رحلة فضاء خاصة على متنها بشر خارج مدار الأرض. أعلم أن مايزاوا يوفر أيضًا أماكن على متن السفينة للفنانين وغيرهم للانضمام، لذلك يريد أن يكون هذا شيئًا مثيرًا وملهمًا للعالم بأسره “.

نظرًا لإيمانه بأن جميع البشر هم فنانون مبدعون بطريقتهم الخاصة، فإن يوساكو مايزاوا يشجع كل من يرون أنفسهم كفنانين على التقدم بشرطين:

يجب على المتقدمين الذين يتطلعون إلى أن يكونوا أعضاء في طاقم “عزيزي القمر” إثبات إمكانية النمو الفردي من هذه المهمة والتأكد من أن تجربتهم ستجلب قيمة مستقبلية للعالم، ما ينتج عنها مساهمات مجتمعية ستفيد البشرية للأجيال القادمة.

يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على دعم زملائهم من أعضاء الطاقم الذين لديهم نفس الإمكانات والرؤيا.

التفاصيل

تبدأ عملية الاختيار اليوم وستستمر على النحو التالي:

للتقدم بطلب للحصول على مقعد في العربة الفضائية كجزء من مشروع “عزيزي القمر”، يرجى تتبع هذا الرابط..

الخطوة 1: التسجيل المسبق (بحلول 14 آذار/مارس </173 الساعة 6:59 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)

الخطوة 2: الفحص الأولي (بحلول 21 آذار/مارس </182 الساعة 6:59 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)

الخطوة 3: القبول

الخطوة 4: مقابللة على الإنترنت

الخطوة 5: المقابلة النهائية والفحص الطبي (أواخر أيار/مايو 2021)

حول مشروع عزيز القمر

من المقرر أن تتم أول مهمة مدنية تحلق بالقرب من القمر في موعد لا يتجاوز العام 2023. وسوف يقوم صاروخ العربة الفضائية الذي طورته سبيس أكس من إيلون ماسك برحلة تستغرق أسبوعًا إلى القمر والعودة. في العام 2018، اشترى رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا جميع المقاعد على متن هذا الصاروخ. ورغبة في منح أكبر عدد ممكن من الأفراد الموهوبين الفرصة للذهاب إلى مدار القمر، أعلن في أذار/مارس 2021 عن خططه لاختيار 8 أفراد من الطاقم من جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://dearmoon.earth/ .



يمكن تنزيل الملف الصحفي المتعلق بمشروع عزيزي القمر هنا. https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0

حول يوساكو مايزاوا

يوساكو مايزاوا، العمر 45 سنة، ولد في اليابان عام 1975.

مايزاوا هو رائد أعمال، جامع فنون، ومسافر إلى القمر، وناشط اجتماعي يأمل في السلام العالمي. بعد تخرجه من مدرسة واسيدا جيتسوغيو الثانوية وقضاء بعض الوقت حين عاش في الولايات المتحدة، بدأ استيراد الأقراص المضغوطة وتسجيل أعمال طلبات التسجيل بالبريد. في العام 1998، وهو العام الذي أطلقت فيه فرقة الروك التابعة لمايزاوا أول ألبوم رئيسي لها، أسس مايزاوا أيضًا شركة “ستارت توداي”، التي نمت لاحقًا لتصبح أكبر مركز أزياء على الإنترنت في اليابان زوزوتاون، التي تم إدراجها في بورصة تي أس إي وتبلغ قيمتها اليوم 10 مليار دولار. في العام 2019، باع مايزاوا شركته لمجموعة سوفتبانك واستقال من منصب الرئيس التنفيذي. منذ ذلك الحين، عمل في مجموعة متنوعة من المشاريع مثل الاستثمار في 13 شركة مختلفة لمساعدتها على طرح أسهمهم للاكتتاب العام، وإدارة مشروع للتبرع بالمال، وتبرع حتى الآن بـ 28 مليون دولار، ونفذ تجربة اجتماعية للدخل الأساسي. (اعتبارًا من آذار/مارس 2021)