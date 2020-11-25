‫يونيون باي تتشارك مع مصرف أبو ظبي الإسلامي لتمكين المدفوعات غير التلامسية في 15,000 محطة تابعة للمصرف عبر دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تشاركت يونيون باي إنترناشيونال مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، وهو أحد أكبر مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين الدفعات عبر بطاقات يونيون باي ومبادلات الدفع بدون ملامسة عبر محطات المصرف الاتصالية القريبة الـ 15,000 في الإمارات.

كطريقة دفع أكثر أمانًا أثناء جائحة كوفيد-19، تضغط يونيون باي إنترناشيونال من أجل حلول الدفع بدون ملامسة وعبر الإنترنت في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم كجزء من جهودها لحماية المستهلكين بعد وصولهم لمرحلة الدفع.

تم تمكين جميع أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك لتقديم خدمة الدفع بدون تلامس. تنتشر محطاتالاتصال الإلكترونية القريبة المدى البالغ عددها 15000 محطة في العديد من الصناعات وأنواع الخدمات بما في ذلك: المستشفيات والفنادق والدوائر الحكومية ومحلات السوبر ماركت وكل شيء بينها. تشمل خدمات الدفع المتاحة الدفع بدون تلامسعبر يونيون بايمن خلال بطاقات شريحةيونيون بايوواجهات دفع QuickPass مثل Apple Pay و Huawei Pay كما تمت زيادة قدرات الدفع اللاتلامسي إلى 500 درهم إماراتي لتشجيع الاستخدام على نطاق أوسع خلال هذا الوقت.

مثل هذه التطورات، لزيادة سهولة وإمكانية الوصول إلى المدفوعات عبر الإنترنت والمدفوعات غير التلامسية، هي بعض الطرق الأساسية التي تعاملت بهايونيون باي إنترناشيونالمع عدوى الفيروسات عند الدفع في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تواصليونيون باي إنترناشيونالتقديم المزيد من الراحة والفوائد للشركاء المحليين. للمساعدة في تخفيف الضغط المالي على التجار المتأثرين بحالة الوباء، نفذتيونيون باي إنترناشيونالسياسات لزيادة فترة رد المبالغ المدفوعة للتاجر المحلي والتي ستوفر المزيد من المرونة.

حول يونيون باي إنترناشيونال

يونيون بايهي شركة تابعة لـ تشاينا يونيون باي تركز على نمو ودعم الأعمال التجارية العالمية لـ يونيون باي. بالشراكة مع أكثر من 2300 مؤسسة حول العالم، أتاحت يونيون بايإنترناشيونال قبول بطاقاتها في 179 دولة ومنطقة مع إصدار البطاقات في 61 دولة ومنطقة. تقدميونيون باي إنترناشيونالخدمات دفع عبر الحدود عالية الجودة ومجدية من حيث التكلفة وآمنة لأكبر قاعدة لحاملي البطاقات في العالم وتضمن خدمات محلية ملائمة لعدد متزايد من حاملي بطاقاتيونيون بايوالتجار العالميين.

http://www.unionpayintl.com/en/

حول مصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو مصرف إسلامي رائد بأصول تبلغ أكثر من 122 مليار درهم. تأسس البنك في العام 1997، ويقدم حلولاً مصرفية عالمية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والأعمال والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من خلال قنوات رقمية حائزة على جوائز وعبر شبكة فروع واسعة. يتواجد البنك في ستة أسواق استراتيجية، بما في ذلك مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، والعراق. يتم تداول أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يعمل لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أكثر من 2000 موظف ولا يزال أحد البنوك الرائدة في توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية في جميع المناطق الجغرافية. يتمتع البنك بأحد أعلى نسب التوطين وحوالي 36 بالمئة من القوى العاملة بالبنك هم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على لقب “أفضل بنك إسلامي في العالم” من قبل نشرة “ذي بانكر” التابعة لصحيفة “فاينانشال تايمز”، وهو يتمتع بسجل حافل من الابتكار القائم على الرغبة في تحسين التجربة المصرفية لعملائه دائمًا. ومن بين المزايا الأخرى، أدى برنامج التحول الرقمي الأخير للبنك إلى إنشاء جيل جديد من فروع البنك المعززة تقنيا، ADIB Express، (مصرف أبو ظبي الإسلامي إكسبرس) والذي يجمع بين مزايا الخدمات المصرفية الرقمية وخدمة العملاء الشخصية للغاية، والتمويل السريع، مما يوفر للعملاء المؤهلين إمكانية الوصول إلى التمويل الشخصي من خلال تطبيق جوال في أقل من 30 دقيقة.