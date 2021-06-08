‫يُظهر الاستطلاع أهمية دعم تنظيم المدخرات في مكان العمل، 71٪ من موظفي مركز دبي المالي العالمي واثقون من حصولهم على المكافآت

النتائج الرئيسية:

• قال 71٪ من 1000 مشارك في استطلاع تاريخي إنهم يتمتعون الآن بمستوى عالٍ من الثقة بشأن تلقي مدفوعات مكافأة نهايو الخدمة عند مغادرة مكان العمل الحالي (في مركز دبي المالي العالمي)

•أما في باقي أنحاء الإمارات العربية المتحدة، دون الاستفادة من خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل الذي تم تنظيمه في مركز دبي المالي العالمي، ينخفض مستوى الوعي والثقة إلى 40٪

• ما يقرب من نصف الموظفين الوافدين إما ليس لديهم وسيلة للحفاظ على مستوى معيشي لائق عند التقاعد، أو يخططون للعمل بعد سن التقاعد للحصول على دخل كافي.

لندن ودبي, 8 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ —

وفقاً للاستطلاع حول تعويضات نهاية الخدمة في الإمارات العربية المتحدة بتكليف من شركات زيورخ وايكويم وميرسر إلى شركة انسايت ديسكفري لقياس تصورات خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي، فإن 71٪ من موظفي مركز دبي المالي العالمي واثقون تماماً من تلقّي مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة عند ترك مكان العمل الحالي.

تَبرز الثقة بخطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل بشكل خاص عند مقارنة ردود الموظفين في مركز دبي المالي العالمي مع أقرانهم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث قال 40٪ فقط من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة الموظفين خارج مركز دبي المالي العالمي إنهم على دراية بكيفية الحصول على المكافأة في مكان عملهم وماذا يعني ذلك بالنسبة لهم. كان ثلثيهم أيضاً واثقين من أنهم يعرفون كيف تتم المكافأة، وكذلك ما تعنيه لهم من الناحية المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 30٪ من المشاركين في الاستطلاع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة يملكون إما مستوى أساسي فقط من الوعي حول المكافأة في مكان عملهم، أو أنهم غير مدركين تماماً لها. بالإضافة لذلك، كان 35٪ من الموظفين الإماراتيين الذين أجابوا على الاستبيان إما “ليسوا كثيراً” أو “ليسوا على الإطلاق” واثقين من تلقّي مدفوعات المكافأة عندما يحين الوقت.

يُظهر المستوى الأعلى من الثقة والتفاهم بين موظفي مركز دبي المالي العالمي، الذين كانوا يعملون مع خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل خلال العام الماضي فقط، “الثقة الكبيرة التي نشأت – في مثل هذا الوقت القصير – من

خلال الشفافية الكبيرة وإمكانية الوصول والتحكم الشخصي التي توفرها خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، بحسب ما قال نايجل سيليتو، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري.

وفي الوقت نفسه، سلّط الاستطلاع الضوء على فجوة الادخار بين الوافدين والموظفين الآخرين في دولة الإمارات. على سبيل المثال، 45٪ من الموظفين الوافدين إما لم يكن لديهم وسيلة للحفاظ على مستوى معيشي لائق في فترة التقاعد، أو كانوا يخططون للعمل بعد سن التقاعد للحصول على دخل كافي، بينما قال 61٪ من الوافدين إنهم لا يملكون أبداً مدخرات طويلة الأجل عند التقاعد.

أوضحت كلوديا مالدونادو، رئيسة حلول التعويضات المؤجلة في ميرسر ميدل إيست، أن آراء موظفي مركز دبي المالي العالمي المطلعين على خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل توضح أهمية البرنامج في تركيز الموظفين الأفراد على الحاجة إلى الادخار من أجل مستقبلهم، من خلال تقديم خيارات استثمارية مرنة وجذابة قادرة على تلبية متطلبات الموظفين الأفراد وأهداف مدخراتهم”. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تسهيل نهج جديد للادخار من خلال مكان العمل، فإن عدداً متزايداً من الموظفين “يختارون أيضاً تقديم مساهمات طوعية إضافية من رواتبهم في برنامج المدخرات في مكان العمل” بحسب قولها.

الأهم من ذلك، من خلال تقديم قدر معين من الحماية للأفراد من حيث المكافأة، وضعت خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل طريقة جديدة في مساعدة الموظفين على اتخاذ الخطوة الأولى في بناء خطط الإدخار والتقاعد الشاملة.

كما قالت رينا فيفيك، المسؤول التنفيذي الأول في زيورخ وركبليس سولوشنز: نأمل أن يساعد نجاح برنامج المدخرات في مكان العمل أيضاً المزيد من الوافدين على إدراك الحاجة إلى التخطيط، “للبدء في وضع استراتيجيات مالية مناسبة ومناسبة لدعمهم في التقاعد، والتي تنطلق من فوائد اليقين الأكبر في المدخرات المتعلقة بالموظفين.

تشير نتائج المسح أيضاً إلى وجود مجال أكبر لاستخدام برنامج المدخرات في مكان العمل كمعيار للمضي قدماً.

وعلق كريس كاين مدير خدمات العملاء (الشرق الأوسط) في إكويوم قائلاً: إن التخطيط الكبير، ولا سيما الاستشارات الواسعة في المجال والتي دخلت في تطوير هذا التشريع، وفي نهاية المطاف، تفاصيل خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل، “تقدم مخططاً قابلاً للتطبيق، وتم تجربته واختباره الآن، لبقية الإمارات العربية المتحدة – وربما حتى في المنطقة – لبناء ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل بدعم من الحلول المنظمة التي تمكن بشكل فعال من الانضباط والاتساق “.

تم إجراء الاستطلاع حول مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة في أجزاء مختلفة من الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع الإصدار الحادي عشر من بانوراما الاستثمار في الشرق الأوسط. لتحميل إصدار هذا العام، يرجى النقر هنا.

المنهجية:

تم إجراء استبيان إلكتروني باستخدام يوجوف أومنيباس بين 10 و16 فبراير، وكان إجمالي العينة 1002. بالإضافة إلى ذلك أجرت إنسايت ديسكفري استطلاع على أفراد يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتج عنه عينة إجمالية قدرها 1,222.

انتهى

المنهجية

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إنسايت ديسكفري هي شركة استشارية حائزة على العديد من الجوائز ومتخصصة في معلومات السوق والاتصالات الاستراتيجية. نحن نقدم الحلول والدعم للتكتلات الكبرى والوكالات الحكومية والعديد من أكبر وأشهر المؤسسات المالية في العالم في جميع هذه المجالات. لمدة سبع سنوات على التوالي تم التصويت لإنسايت ديسكفري على أنها “أفضل شركة استشارية في الشرق الأوسط” من قبل جلوبال إنفستور، وهي جزء من يوروموني. يُظهر نجاحنا المُثبت أننا متميزون فيما نقوم به.

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شركة ” زيوريخ وركبليس سولوشنز (ميدل ايست) ليمتد ” هي جزء من مجموعة “زيورخ انشورانس” العاملة في الشرق الأوسط، ومقرها مركز دبي المالي العالمي. وبصفتها مسؤولاً عن “خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل” بمركز دبي المالي العالمي، تعمل شركة “زيورخ لحلول أماكن العمل” على تسهيل التسجيل وإدارة المساهمات. كما تمكّن من القيام بعمليات الاستثمار وتدير عمليات السحب عن طريق بوابة إلكترونية، وفريق الدعم ومركز الاتصال في مركز دبي المالي العالمي. إن شركة ” زيوريخ وركبليس سولوشنز (ميدل ايست) ليمتد ” منظمة بواسطة سلطة دبي للخدمات المالية. لمزيد من المعلومات حول شركة ” زيوريخ وركبليس سولوشنز (ميدل ايست) ليمتد “، قم بزيارة https://zws.zurich.ae/about-zws.html

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