‫‫إعلان New York Life Investments Alternatives وCoalition Greenwich عن بحث جديد بشأن تأثير أزمة كوفيد-19 على رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة

يحلل البحث وجهات النظر بشأن توجهات الاستثمار، واستراتيجيات الخروج، ومصادر التمويل، والتحديات الناشئة، وفرص السوق الوسطى

نيو يورك, 22/سبتمبر/2021 / PRNewswire/أعلنت اليوم New York Life Investments Alternativesبالشراكة مع with Greenwich Greenwich عن تقرير بحثي جديد يحلل كيفية استجابة رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة للوباء العالمي. التقرير بعنوان “ الدروس المستفادة: وجهات نظر من أزمة كوفيد- 19 لرعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة , ويعرض الأبحاث الناتجة عما يزيد عن 100 لقاء مع المديرين الإداريين، والشركاء في رعاية الأسهم الخاصة للسوق المتوسطة

قال كريستوفر تايلور، رئيس New York Life Investments Alternatives، والرئيس التنفيذي ل Madison لتمويل رأس المال أن “الضغط الوبائي قد اختبر رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة على كافة المستويات، غير أن عدد الرعاة قد ارتفع إلى مستوى الحدث كما ظهر من الانتعاش القوي في حجم الصفقات خلال النصف الثاني من عام 2020 وفي العام الحالي أيضا. “وبناءً على تعزيز عمليات الاستثمار الخاصة بهم وحتى التبني السريع للتقنيات الجديدة ، تكيف الرعاة تكيفًا سريعًا مع البيئة الجديدة من اجل إتاحة أفضل دعم لشركات محفظتهم الحالية مع مواصلة نشر رأس المال عبر الصفقات الجديدة”

أظهرت الأبحاث أن كوفيد-19 أثر تأثيرًا كبيرا على صناعة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة، وأدى إلى تغييرات دائمة عبر المجالات الأساسية للرعاة مثل الاستثمار، ومصادر الصفقات، وتمويل الصفقات، واستراتيجيات الخروج، وجمع الأموال

تشمل النقاط الرئيسية من بيانات البحث ما يلي:

تعزيز الانتشار بالصفقات الجديدة : بشأن نسبة ال 60% من رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة المشاركين في الدراسة، مثلت الصفقات الجديدة أكثر الدوافع شيوعًا لنشر رأس المال في عام 2020، مع وضع الاستثمارات الإضافية في المرتبة الثانية.

: بشأن نسبة ال 60% من رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة المشاركين في الدراسة، مثلت الصفقات الجديدة أكثر الدوافع شيوعًا لنشر رأس المال في عام 2020، مع وضع الاستثمارات الإضافية في المرتبة الثانية. تعزيز الرعاة لعمليات الاستثمار: أجبر الوباء العالمي الرعاة على صقل مهاراتهم، وتشديد إجراءاتهم، حيث أفاد ما يوازي 30% من الرعاة المشاركين في الاستقصاء أن الأزمة والانتعاش اللاحق لها دفعهم لتشديد إجراءاتهم بشأن التقييم.

أجبر الوباء العالمي الرعاة على صقل مهاراتهم، وتشديد إجراءاتهم، حيث أفاد ما يوازي 30% من الرعاة المشاركين في الاستقصاء أن الأزمة والانتعاش اللاحق لها دفعهم لتشديد إجراءاتهم بشأن التقييم. تثبت العلاقات قيمتها وخاصة في تمويل الصفقات: صنف الرعاة تاريخ العلاقة ومرونة الاتفاق باعتبارها السمات التي يرونها الأكثر أهمية في تمويل الشركاء في بيئات الأسواق غير المستقرة

صنف الرعاة تاريخ العلاقة ومرونة الاتفاق باعتبارها السمات التي يرونها الأكثر أهمية في تمويل الشركاء في بيئات الأسواق غير المستقرة أثر الوباء تأثيرًا مختلطًا على المخارج: أبلغ ما يزيد عن ثلث الرعاة أن الوباء أجل الوصول إلى الخروج، ومدد من فترات الاحتجاز . ذكر الرعاة أن التأخيرات تراوحت بين الأشهر القليلة والعامين لمنح الشركات المزيد من الوقت لتلبية توقعات النمو.

أبلغ ما يزيد عن ثلث الرعاة أن الوباء أجل الوصول إلى الخروج، ومدد من فترات الاحتجاز . ذكر الرعاة أن التأخيرات تراوحت بين الأشهر القليلة والعامين لمنح الشركات المزيد من الوقت لتلبية توقعات النمو. استمرار التفاؤل بين الشراكات المحدودة : يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة أن مجتمع الشراكات المحدودة يحافظ على تفاؤله بشأن الجو الاستثماري، بالرغم من ذلك، يذكر ما يقارب 30% من المشاركين في الدراسة أن الشراكات المحدودة قد تتحول إلى شراكات سلبية على البيئة- وفي الأغلب يحدث ذلك بسبب مخاوف بشأن التقييم

: يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة أن مجتمع الشراكات المحدودة يحافظ على تفاؤله بشأن الجو الاستثماري، بالرغم من ذلك، يذكر ما يقارب 30% من المشاركين في الدراسة أن الشراكات المحدودة قد تتحول إلى شراكات سلبية على البيئة- وفي الأغلب يحدث ذلك بسبب مخاوف بشأن التقييم استمرار تبني حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية: ذكر ثلاثة أرباع الرعاة المتخصصين، ونصف العموميين الخاضعين للاستطلاع أنهم وضعوا عوامل حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية في اعتبارهم عند تنفيذ الاستثمارات. بالرغم من ذلك، لا يزال يجب على أغلبهم إنشاء عمليات رسمية لتقييم حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية، أو عوامل دمج التنوع، والعدالة، والشمول، وأقل من 5% من الرعاة الخاضعين للاستقصاء هم من الموقعين على مبادئ الاستثمار المسؤول للأمم المتحدة.

وأضاف تايلور “بالنظر إلى المستقبل، يظل الرعاة مستعدين للاستفادة من الظروف المواتية في السوق المتوسطة عقب إجراءاتهم السريعة والحاسمة في عام 2020، ويستمر تدفق صفقات السوق المتوسطة للحصول على الزخم مع انتعاش الأسواق السريع، ويتطلع الرعاة إلى تحديد مستويات قياسية من الأوراق المالية القابلة للتداول للمضي قدمًا في تغييرات الضرائب المحتملة” “لم تتمتع أزمة كوفيد-19 جنبصا إلى جنب مع الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في العام الماضي بتأثير دائم فقط على عمليات الأعمال، واتخاذ القرارات الاستثمارية، وإدارة المحافظ، ولكن أيضا حولت تركيز الرعاة من “البيئة” إلى “المجتمع” في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع التأكيد على الأهمية المدهشة للتنوع، والعدالة، والشمول عبر العمليات والمحافظ الاستثمارية”

ولقراءة المزيد عن نتائج الاستقصاء، يمكن تحميل تقرير البحث الكامل من هنا: الدروس المستفادة: وجهات نظر رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة خلال أزمة كوفيد-19

المنهجية:

بين فبراير-إبريل 2021، أجرى تحالف Greenwich مع York Life Investments Alternatives دراسة لبحث آثار أزمة كوفيد-19 على رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة. حيث التقى Coalition Greenwich مع 100 من المديرين الإدارين والشركاء في رعاة الأسهم الخاصة في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، وتركزت المحادثات التليفونية المتعمقة على تأثير كوفيد على توجهات الاستثمار، واستراتيجيات الخروج، ومصادر التمويل، والتحديات والفرص الناشئة.

حول New York Life Investments Alternatives

تُعد New York Life Investments Alternatives LLC شركة استشارات استثمارية مسجلة تقدم حلول رأس مال شاملة، واستراتيجيات بديلة لتوسيع نطاق عملاء الشركة. وتتألف الشركة من ثلاث محلات استثمار بديلة عالية التخصص يدير كلًا من GoldPoint Partners, Madison Capital Funding, and PA Capital معًا ما يزيد عن 35 بليون دولار في أصول تحت إدارة جامعة الشرق الأوسط الأمريكية

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://www.newyorklifeinvestments.com/nyl-alternatives.

نبذة عن Coalition Greenwich

تُعد Coalition Greenwich، أحد أقسام CRISIL شركة عالمية S&P، وهي مزود رائد يالمعايير ، والتحليلات، ووجهات النظر الاستراتيجية بشأن صناعة الخدمات المالية. كما أننا متخصصون في تقديم بيانات ذات قيمة عالية وفريدة، بجانب توصيات قابلة للتنفيذ لمساعدة عملاءنا على تحسن نتائجهم الاستثمارية.

تتضمن Madison Capital Funding LLC، و Assets Under Management ما يقارب 271 مليون دولار من الأسهم، والميزانين، وتمويل الاستثمارات الثانوية الأخرى، وما يقارب 4.3 بليون من أصول قروض الطرف الخارجي التي تديرها Madison Capital Funding LLC. وتعمل هذه الأصول كأصول تنظيمية تحت الإدارة وفقا لما حددته صيغة SEC ADV ولا تشمل الأصول تحت الإدارة ما يقارب 265 مليون دولار من الأصول التنظيمية تحت الإدارة التي تتكون بشكل أساسي من التزامات رأس مال غير ممولة للأموال الخاصة التي تديرها Madison Capital Funding LLC وتدير Madison Capital Funding LLC لحسابها الشخصي ميزانية الأصول تحت الإدارة التي تبلغ ما يقارب 8.2 بليون من التزامات الإقراض العليا، و73 مليون من استثمارات التمويل ولا تعمل أصول التزامات القروض العليا واستثمارات الأموال كأصول تنظيمية تحت الإدارة، وبالتالي فهي غير متضمنة في صيغة Madison Capital Funding LLC‘ وهي حسابات الأصول التنظيمية تحت الإدارة ل ADV من أجل الأغراض التنظيمية.