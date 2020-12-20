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Press Release

‫‫المستهلكون يعتمدون نظام شركة غيم تشينج MaxSpan EastWest 94% معدل تغطية أرضية ذا الإمالة الثابتة لإنتاج طاقة أعلى

 |  Dec 20, 2020

نيويورك، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire / — أعلنت شركة غيم تشينج سولار اليوم أن عملاءها العالميين يطلبون تصميمات تستخدم تكوين MaxSpan EastWest من غيم تشينج سولار للأنظمة ذات الإمالة الثابتة. مع معدل تغطية أرضية يصل إلى 94٪، وأسعار تنافسية، وهيكل فولاذي عالي القوة، يعتبر نظام MaxSpan EastWest Fixed-Tilt نظامًا مهما للمالكين الذين يسعون إلى إنتاج طاقة أعلى.

وقال ديريك بوتا، كبير المسؤولين التجاريين في غيم تشينج سولار: “مع انخفاض أسعار الوحدات الشمسية، يجمع نظام MaxSpan EastWest Fixed-Tilt  من غيم تشينج سولار بين مخرجات الكيلوواط الأعلى في الساعة مقابل أجهزة التتبع مع تسعير قيمة قصوى تجعل MaxSpan EastWest Fixed-Tilt بديلاً ممتازًا “.

يمكن توجيه استفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا،
528-2125 (302) 1+
email: derick.botha@gamechangesolar.com

روابط ذات صلة:
 https://www.gamechangesolar.com/

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