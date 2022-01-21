‫‫بزيادة سنوية تصل إلى 30%… شركة Yutong Bus تحقق أرباحًا تصل إلى 23.61 مليون دولار أمريكي في عام 2021

تشنغتشو، الصين، 21 يناير 2022 /PRNewswire/ — خالفت شركة Yutong المحدودة للحافلات (شركة مُدرجة في بورصة شنغهاي، رمز التداول في البورصة: 600066)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع المركبات التجارية، الاتجاه العام السائد في سوق الحافلات في الصين من خلال نجاحها في زيادة إيراداتها في عام 2021 بنسبة 0,17%؛ حيث قامت الشركة بتصنيع 42065 حافلة في عام 2021؛ بزيادة طفيفة بنسبة 0,2% عن عام 2020، في حين بلغت مبيعاتها من الحافلات 41828 حافلة؛ بزيادة بنسبة 0,17% عن مبيعاتها في عام 2020، مع توقع بزيادة صافي أرباحها في عام 2021 لتصل إلى 23,61 مليون دولار أمريكي، مقارنة بأرباح بلغت 7,87 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

مقارنة بعام 2020، يشهد قطاع الحافلات على مستوى العالم انتعاشًا بطيئًا مع استمرار ضعف الأداء التجاري العام لشركات الحافلات الكبرى في الصين. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، استمرت شركة Yutong في الاحتفاظ بالمركز الأول في قائمة الشركات المُصنّعة للحافلات، وهو ما ساعد على إنعاش السوق وتعزيز الابتكار في قطاع الحافلات.

وفي عام 2021، حققت شركة Yutong إنجازات هامة في مجالات الاتصالات الذكية والقيادة الذاتية وتكنولوجيا خلايا الوقود واستخدامات المواد الجديدة. كما حققت الشركة العديد من الإنجازات البارزة في جهودها لتحسين وسائل النقل العامة، وتشمل الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي ما يلي:

تصنيع حافلة صغيرة ذاتية القيادة ( A6 ) ذات قدرات قيادة ذاتية من المستوي الرابع؛ وقد جرى اختبار هذه الحافلة في كل من قطر وكازاخستان.

) ذات قدرات قيادة ذاتية من المستوي الرابع؛ وقد جرى اختبار هذه الحافلة في كل من قطر وكازاخستان. الفوز بجائزتين من جوائز « Red Dot » الدولية لتصميم المنتجات.

» الدولية لتصميم المنتجات. النجاح في تحقيق تشغيل تجاري شامل لحافلاتها المزوّدة بخلايا وقود هيدروجينية.

إطلاق مبادئ التصميم الأساسية لبرنامج سلامة الجيل الثاني من حافلات Yutong الكهربائية “ YESS “.

تواصل شركة Yutong توسّعها في الأسواق الخارجية؛ حيث صدّرت الشركة حتى الآن أكثر من 80000 حافلة، كما قامت بتأسيس شبكة عالمية للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، وتغطي هذه الشبكة دول أوروبا وأمريكا وآسيا والمحيط الهادئ ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد أصبحت الشركة واحدة من الموردين الرئيسيين للحافلات في جميع الأسواق التي استهدفتها.

ومع تركيزها على تطوير منتجاتها وخدماتها، تلتزم شركة Yutong أيضًا بتحمّل مسئولياتها الاجتماعية؛ لذا تسعى الشركة لزيادة منتجاتها من وسائل النقل منخفضة الانبعاثات الكربونية غير المُضرّة بالبيئة، وتعمل على تطوير حافلات تعمل بالطاقة الجديدة باستخدام تقنياتها الثلاث: خلايا الوقود الكهربائية النقية وخلايا الوقود الهجينة وخلايا الوقود الهيدروجينية، فضلًا عن تكنولوجيا القيادة الذاتية للمركبات التجارية. وقد أدّت مبيعات الشركة التراكمية لأكثر من 160 ألف حافلة تعمل بالطاقة الجديدة إلى خفض استهلاك الوقود بمقدار 2,133 مليار لتر سنويًا، وتوفير استهلاك 335 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتحقيق انخفاض تراكمي في انبعاثات الكربون بنحو 23,25 مليون طن.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني لشركة Yutong Bus.

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