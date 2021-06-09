‫‫دراسة مستقلة جديدة بتكليف من Epsilon وAdobe وPublicis Groupe تدرس أولويات المسوقين وتحدياتهم في تمكين منصات بيانات العملاء (CDP)

دراسة تقدم التوجيه اللازم للمسوقين في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط حول كيفية تصميم استراتيجية شاملة لمنصات بيانات العملاء

بنغالور، الهند، 9 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أصدرت Epsilon وAdobe وPublicis Groupe اليوم بيانًا بنتائج الدراسة التي أُجريت بتكليف لدراسة أولويات المسوقين وتحدياتهم في تمكين منصات بيانات العملاء وسلسلة قيمة البيانات الواسعة، وفهم النهج الحالي والعقلية وممارسات البيانات الحالية. وقد شملت الدراسة، التي أجرتها شركة Forrester Consulting، 250 صانع قرار الذين تتراوح مناصبهم من كبار مديرين إلى مديرين تنفيذيين من المستويات العليا في جميع أنحاء أستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا والهند والإمارات العربية المتحدة من قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والضيافة والسياحة والبيع بالتجزئة.

وجاء في الدراسة أن “منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط على أعتاب الاستفادة من استراتيجيات البيانات والرؤية للعمل والنتائج”. وأن “وقت الحديث عن استنباط الأفكار من البيانات قد ولّى منذ زمن بعيد؛ حيث يجب على المؤسسات الآن البحث عن الإجراءات التي تحركها رؤية البيانات. والبلدان الناضجة مثل أستراليا وسنغافورة هي التي تدلنا إلى هذا الطريق”.

وقد أوضح أشيش سينها، العضو المنتدب لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بشركة Epsilon، قائلًا: “نعتقد أن هذه الدراسة الثاقبة تشير بوضوح إلى أن المسوقين في المنطقة قد شرعوا في الانطلاق في رحلة للاستفادة من البيانات بذكاء لإنشاء حملات تسويقية شخصية تحقق النتائج. “في الوقت الذي تظهر فيه منصات بيانات العملاء باعتبارها الغاية المنشودة، فإنها ستقوم على أساس متين من الهوية التي تسمح للعلامات التجارية بتقديم رسائل ذات صلة، مع تقليل النفايات وزيادة تدفق أعداد العملاء، وتحسين العائد على الاستثمار التسويقي. وعندما تحصل العلامات التجارية على الهوية المناسبة، فإن ذلك يمنحها فرصة للقتال ليس من أجل البقاء فحسب، بل من أجل الازدهار أيضًا”.

وأثمرت الدراسة ثلاث نتائج:

1.عدم نضج البيانات يعوق نجاح منصة بيانات العملاء: تكشف الدراسة أن مشاكل إدارة البيانات تعرقل نجاح منصات بيانات العملاء. وأشار صناع القرار الذين نفذت منظماتهم نسخة ما من منصات بيانات العملاء إلى وجود تحديات تواجههم أثناء دمج البيانات في مستودع واحد؛ مع البقاء على تحديث ملفات تعريف العملاء؛ وتحليل البيانات واستنباط أفكار قابلة للتنفيذ.

2.تخطط الشركات لزيادة الاستثمار في منصات بيانات العملاء: أشار 35٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم يخططون للاستثمار أو زيادة استثماراتهم في منصات بيانات العملاء خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة. وسلطت الدراسة الضوء على ثلاثة عوامل رئيسية تدفع إلى اعتماد منصات بيانات العملاء:

– القدرة على إنشاء ملف تعريف موحد للعملاء عبر القنوات والأجهزة (83٪)

– القدرة على زيادة اكتساب العملاء من خلال الإعلانات الأكثر استهدافًا (71٪)

– القدرة على تخصيص الخبرات، لكل من العملاء المعروفين وغير المعروفين (63٪)

3.رفع مستوى ممارسات إدارة هوية العملاء من أجل تعزيز نتائج أعمال أفضل، مع الحفاظ على الملاءمة: عندما سُئل نصف صناع القرار عن ممارسات إدارة هوية العملاء، صرحوا بأن بيانات الطرف الأول تُدمج في أغلب الأحوال أو بشكل كبير عبر المصادر المتصلة الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت وترتبط بسجلات العملاء لفرق المبيعات والتسويق للحصول على عرض كامل لعملائها. ويرى 70٪ من المشاركين في الاستطلاع أن عملية دمج مصادر البيانات المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت توفر تجربة متميزة للعملاء.

ووفقًا لتصريحات أدريان فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة Epsilon ANZ، فإن “هذه الدراسة تسلط الضوء على أن انخفاض ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية يتطلب من العلامات التجارية ليس فقط امتلاك بيانات الطرف الأول ولكن أيضًا بناء نظام بيئي يجدد من خلالها ويرتبط بها ويُحدَّث باستمرار. وهم بحاجة إلى اكتشاف قيمة البيانات التي يمتلكونها قبل استكمالها ببيانات خارجية للحصول على عرض شامل لرحلة العميل. وسيشهد المستقبل تحسنًا في سيطرة العلامات التجارية على مقدراتها وتعزيز الثقة مع المستهلكين”.

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نبذة عن شركة Epsilon

Epsilon هي الشركة الرائدة في مجال التسويق القائم على النتائج. فنحن نمكّن من التسويق القائم على البراهين، وليس على الوعود™. وتساعد Epsilon المسوقين على توقع نتائج الأعمال القابلة للقياس وتنشيطها وإثباتها، من خلال منصة Epsilon PeopleCloud، وهي منصة التسويق التي تهدف إلى تخصيص رحلات المستهلكين من خلال الشفافية في الأداء. وبدعم من CORE ID®، وهي منصة إدارة الهوية الأكثر دقة واستقرارًا والتي تمثل أكثر من 200 مليون شخص، فإن البيانات والتكنولوجيا الحائزة على جوائز لدى Epsilon تتأصل جذورها في الخصوصية من خلال تصميمها ويدعمها ذكاء اصطناعي قوي. وبفضل ما تتمتع به شركة Epsilon من خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجال التخصيص والأداء من خلال العمل مع أفضل العلامات التجارية والوكالات وشركات النشر في العالم، فإنها تعد شريكًا موثوقًا به يتولى قيادة إدارة علاقات العملاء، والوسائط الرقمية، وبرامج ولاء العملاء والبريد الإلكتروني. وتعد Epsilon، التي تتمتع بمكانة مركزية متميزة في Publicis Groupe، شركة عالمية تضم أكثر من 8000 موظف في أكثر من 40 مكتب حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة epsilon.com/apac. يمكنك متابعتنا على Twitter من خلال @EpsilonMktg.

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