‫‫سوبكس تنضم إلى تحالف O-RAN (شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة) لتقديم الدعم في سبيل تسريع اعتماد شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة

لندن3 مارس 2021/PRNewswire/ — أعلنت سوبكس ، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الثقة الرقمية، اليوم أنها أصبحت عضوًا في تحالف O-RAN لدعم تحسين وتوحيد شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة (Open RAN). وفي هذا الصدد، تنضم سوبكس إلى التحالف للمساعدة في دفع الابتكار في مجال شبكات الوصول اللاسلكي وذلك بفضل خبراتها المتعمقة في تحليلات الشبكة المتقدمة القائمة على التعلم الآلي – وهو الأمر الذي يزيد في نهاية المطاف من سهولة عمل شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمج لرفع أداء الشبكة إلى أقصى حد ممكن.

يهدف تحالف O-RAN إلى تحويل قطاع شبكات الوصول اللاسلكي تجاه منظومة من شبكات المحمول الذكية والافتراضية والقابلة للتشغيل البيني بالكامل. وعليه، يتحمل التحالف المسؤولية عن وضع معايير O-RAN وإنشاء أنماط بناء مرجعية من شأنها توفير منظومة أكثر تنافسية وحيوية ومبتكرة لمورّد شبكات الوصول اللاسلكي. وفي هذه الآونة، بات تحالف O-RAN مجتمعًا عالميًا يضم مجموعات من مشغلي شبكات الهاتف المحمول والموردين والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

ووفقًا لتصريح صادر عن مجموعة ديل أورو، فإنه من المقرر – بحلول عام 2025- أن يتم الاستحواذ على نسبة 10% من إجمالي سوق شبكات الوصول اللاسلكي بواسطة أجهزة وبرمجيات شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة. وقد توقعت شركة آبي ريسيرش أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لشبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة الإنفاق التقليدي لشبكات الوصول اللاسلكي بحلول عام 2028 . وفي هذا السياق، التزمت شركات الاتصالات الأوروبية الرائدة -بما في ذلك كلٌ من دويتش تيليكوم وأورانج وتليفونيكا وفودافون- بنشر شبكات الوصول اللاسلكي كجزء من عمليات إطلاق شبكات الجيل الخامس (5G).

علاوة على ذلك، ستتيح المعايير المفتوحة التي يروج لها تحالف O-RAN تطوير واجهات مفتوحة ونشر أسرع لشبكات الوصول اللاسلكي من خلال الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات في الوقت الفعلي. ومن المتوقع -في ظل تطور شبكات الجيل الخامس نحو الاتجاه السائد-،أن تستفيد شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة على حافة الشبكة من التطبيقات بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة وحلول إنترنت الأشياء.

وفي تصريح للسيد: سوريش شينتادا، الرئيس التنفيذي لإدارة التكنولوجيا، بشركة سوبكس، ذكر فيه: “أثبتت سوبكس منذ هذه اللحظة قدراتها في عدم تحديد الموردين في إطار السعي نحو تلبية استخدام الحالات التي تخفف من تحديات الأعمال الحرجة التي تواجهها فرق تخطيط الشبكات وتحسينها، من خلال حل إدارة السعة الاستيعابية الخاصة بها. كما تقدم سوبكس -بفضل نهجها المبتكر لتقنيات اﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ (AI-first)- الدعم لفرق عمل الشبكات سعيًا لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والدقة في اتخاذ القرارات الذكية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعظيم العائد على الاستثمار في الشبكة إلى جانب تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء. وكخطوة تالية صوب تطوير حلولنا، فإننا فخورين بالعمل مع تحالف O-RAN، ومن المقرر أن تشارك سوبكس ضمن هذا التحالف على نطاق واسع في مجموعات العمل المتعلقة بتقنية التحكم الذكي في شبكات الوصول اللاسلكي ‎(RIC)، وستقدم سوبكس ابتكاراتها باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق. علاوة على ذلك، ستقدم شبكات الوصول اللاسلكي المقتوحة إمكانات ابتكارية كبيرة لقطاع الاتصالات، مع العلم أن الجهد المشترك لجميع الموردين المشاركين في التحالف من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكارات في الفضاء بشكل كبير، وإننا متحمسون لأن نكون مكونًا فعالًا في هذا الصدد”.

تأسس تحالف O-RAN في فبراير 2018 من شركات إيه تي آند تي، وتشاينا موبايل، ودويتشه تيليكوم، وإن تي تي دوكومو، وأورانج، ومنذ ذلك الحين بات التحالف مجتمعًا يرتقي في سماء العالمية بالنسبة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول والموردين والمؤسسات البحثية والأكاديمية العاملة في مجال شبكات الوصول اللاسلكي.

نبذة عن سوبكس

تعد سوبكس إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الثقة الرقمية (Digital Trust) للشركات على مستوى أكثر من 300 منشأة تتواجد في أكثر من 90 دولة حول العالم.

تأسست سوبكس في عام 1994، وتحتل بكل جدارة في هذه الآونة الصدارة من خلال توفير تقنيات الثقة الرقمية الشاملة في منظومات الأعمال لعملائها. كما تقدم سوبكس -من خلال التركيز على الذكاء والهوية وتخفيف المخاطر وتحسين تدابير الأمان والخصوصية- مزيدًا من سبل الدعم إلى الشركات من أجل احتواء التغييرات المدمرة في قطاع الأعمال وتحقيق النجاح بفضل استخدام تقنيات الثقة الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة منتجات تحليلات الشبكة القائمة على تقنيتي التعلم الآلي والذكاء الصناعي (AI/ML) المقدمة من سوبكس توفر لمقدمي خدمات الحوسبة السحابية رؤى قابلة للتنفيذ من أجل تحسين جودة الخدمة وإثراء تجربة العملاء بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة. وبالإضافة إلى تحليلات الشبكات، تشمل حلول سوبكس أيضًا ضمان الإيرادات وإدارة الاحتيال وإدارة الشركاء، وتضع لمساتها الأخيرة من خلال حلولها الرقمية مثل الرؤى وعوامل الأمان في حلول إنترنت الأشياء. وأخيرًا تقدم سوبكس أيضًا خدمات مدارة قابلة للتحسين وخدمات استشارات الأعمال. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.subex.com .

للاتصال:

سانديب بانجا

إدارة التسويق والاتصالات

sandeep.banga@subex.com

شعارنا: https://mma.prnewswire.com/media/1447559/SUBEX_Logo.jpg