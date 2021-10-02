‫‫شنغهاي إلكتريك تميط اللثام عن حلول الطاقة الذكية والتصنيع الذكي في معرض إكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 أكتوبر / تشرين أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة شنغهاي إليكتريك (والتي نشير لها فيما يلي بمسمى “شنغهاي إليكتريك” أو “الشركة”) (601727HK.SS و02727) أنها ستميط اللثام عن مجموعة من الابتكارات في مجال الطاقة الذكية وفضاء التصنيع الذكي للزوار العالميين في جناح الصين في إكسبو 2020 دبي الذي يبدأ في 1 أكتوبر.

ستأخذ شركة شنغهاي إليكتريك زوار معرض إكسبو دبي في رحلة غامرة، يستكشفون فيها إنجازات قطاع الطاقة الصيني من خلال حضورها كشريك رسمي لجناح الصين، على مساحة عرض تبلغ 4636 مترًا مربعًا

صرح المتحدث باسم شركة شنغهاي إليكتريك، قائلًا: “إننا فخورون بالمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 كأحد الشركاء الرسميين لجناح الصين. وإننا نتطلع إلى الاحتفال بأحدث الإنجازات العلمية التي تمثل بداية حقبة جديدة للبشرية والاختراعات التكنولوجية الرائدة التي تقودنا نحو مستقبل أكثر اهتمامًا بالبيئة. ترغب شركة شنغهاي إليكتريك في أن تُظهر للعالم براعتنا في الطاقة الجديدة وابتكاراتنا التي ولدت من خلال الشراكات العالمية.”

ستعرض شركة شنغهاي إليكتريك على شاشة عملاقة ضخمة ثلاثية الأبعاد في معرض “التواصل والاتصال”، رؤية الصين لمستقبل تنخفض فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال إظهار جهودها لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في دبي، إلى جانب المعالم التكنولوجية وخرائط الطريق في طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة والنقل الصيدق للبيئة والإنترنت المتخصص في المجال الصناعي.

يعكس موضوع المعرض تركيز شركة شنغهاي إليكتريك الذي لا يتزعزع على مجالات أعمالها الأساسية، بما في ذلك الطاقة الذكية والتصنيع الذكي، مع تنفيذ حلول “التقدم التكنولوجي لتحقيق تحول الأعمال والارتقاء بها”.

تسعى شركة شنغهاي إليكتريك إلى إقامة شراكات مع رواد الصناعة والمبتكرين على مستوى العالم، وذلك بهدف تسريع التقدم البشري والتنمية المستدامة، وخلق المزيد من فرص التعاون المنفتحة والمتبادلة المنفعة.

في احتفالية شركة شنغهاي إليكتريك التي تقام في ديسمبر، ستعمل الشركة على تعزيز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى من خلال عرض حلولها الجديدة للطاقة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة – مع إظهار إنجازات الشركات ضمن مبادرة “حزام واحد – طريق واحد” المعروفة باسم (BRI)، وإنجازاتها في التقدم نحو أهداف خفض انبعاثات الكربون في الصين.

على مدى السنوات الماضية، قادت شركة شنغهاي إليكتريك العديد من المشاريع الضخمة التابعة لمبادرة “حزام واحد – طريق واحد” لتعزيز تطوير قطاع الطاقة. ومن أهمها مشروع دبي للطاقة الشمسية المركزة (CSP)، والتي نعد أكبر محطة للطاقة الشمسية الحرارية الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن توفر طاقة نظيفة لأكثر من 270 ألف شخص مقيم في دبي، وتقليل حوالي 1.6 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام بمجرد اكتمالها. وفي الوقت نفسه، أقامت شركة شنغهاي إليكتريك تعاونًا وثيقًا مع شركائها العالميين من خلال مبادرة “حزام واحد – طريق واحد”، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاتصال بين الأقاليم، ويقدم تقنيات متقدمة وتجربة غنية لمشروع متطور إلى البلدان الأخرى.

المعارض العالمية هي المهرجانات العالمية التي تسلط الضوء على التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي. يهدف معرض دبي إكسبو 2020 إلى تعزيز “التواصل بين العقول، ودعم الابتكار للوصول إلى المستقبل”، وتحفيز الإلهام والابتكار والتعاون لخلق مستقبل أفضل، باعتباره أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA). وقد كان من المقرر في الأصل أن ينطلق معرض دبي إكسبو في 20 أكتوبر 2020، إلا أنه تأجل ليعيد فتح بابه أمام ما يقرب من 200 دولة و25 مليون زائر في 1 أكتوبر 2021، متاخرًا عن موعده بعام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

يُعد جناح الصين، المسمى “بمنارة الصين” أحد أكبر مباني المعارض في دبي إكسبو 2020، وينطلق تحت عنوان “بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية -من خلال الابتكار والفرص”، حيث ترمز لغة التصميم إلى الأمل والمستقبل المشرق من خلال عرض التراث الثقافي الغني للصين وتاريخها الطويل العريق. يمكن للزوار أيضًا التعرف على جناح الصين ومنطقة معرض شنغهاي إلكتريك عبر الإنترنت من خلال “جناح الصين على سحابة الإنترنت”.

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