‫‫كيف تستحوذ Haven Homes (هافن هومز) على مجال العقارات الفاخرة ذات الأسعار المعقولة في نيجيريا – رئيس مجلس الإدارة، السيد Tayo Sonuga (تايو سونوجا)

لندن3 مارس/آذار 2021/PRNewswire/ — هافن هومز، التي توصف غالبًا برحلة الحواس، وبيفرلي هيلز النيجيرية، توفر عقارًا فاخرًا مذهلاً يُعتبر أحد أكثر العقارات المعاصرة إبداعًا في غرب إفريقيا.

يتميز العقار بمجموعة من وسائل الراحة التي تروج لأسلوب حياة رغَد، ومع ذلك، تقول الحكمة الشهيرة “لا يمكن للمال شراء السعادة أو ملذاتها”. ولكن مع هافن هومز، يمكن للمال أن يشتري لك تلّة كاملة من جوهر الحياة حيث توجد مساحة كبيرة لملئها بطعم الترف.

يوفر العقار الرئيسي لهافن هومز والذي يُسمى Richmond Gate Estate (عقار ريتشموند جيت) منازل لمجموعة من أرقى المشاهير في صناعة الترفيه النيجيرية. كما أنه موطنًا لبعض الشخصيات الهامة في المدينة (VIPs). يقيم فنانون مشهورون عالميًا في عقار لاجوس التابع للشركة من بينهم‎ 2Face ‎‏(Innocent Idibia) (تو فيس إنوسينت إيديبيا) وAY Comedian‏ (Ayodeji Richard Makun) (الكوميدي أيوديجي ريتشارد ماكون) وTiwa Savage (تيوا سافادج) وKizz Daniel (كيز دانيال) وBanky W (بانكي و.) وFalz ‏(The Bahd Guy) (فالز بهد جاي) وملكة الجمال السابقة Dabota Lawson (دابوتا لاوسون) والعديد من المشاهير الآخرين.

وضع المطور العقاري، السيد تايو سونوجا، رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لشركة هافن هومز، تصور لأسلوب الحياة الفاخر ليتناسب مع احتياجات الطبقة المتوسطة الأرستقراطية المتنامية في البلاد. هافن هومز في صيغة مبسطة هي مطور عقاري معاصر – سكني فاخر ومبتكر معروف بتشييد منازل متقنة الصنع وفريدة من نوعها وفاخرة بأسعار معقولة. تظل التفاصيل والتخصيص الذي يقدمه المنزل الفاخر بالنسبة إلى هافن هامة ومذهلة.

كما تجمع المطابخ الشاسعة الحديثة في المنازل بين الفخامة والأناقة. بالإضافة إلى ذلك، يحولون الجرانيت البسيط إلى المطابخ الذواقة الأكثر إبهارًا، ويبرزونها بين أفخم أركان المنازل الفاخرة لجعل إبداعات الطهي ممتعة وسهلة، حتى لو كان هناك أكثر من آلة طهي.

قال السيد تايو سونوجا، رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لشركة هافن هومز، لمجلة PLEASURES (بليجيرز) أن هافن هومز قدمت أيضًا تصميمًا مختلفًا تمامًا يتحلى بعقلية تشييد منازل مماثلة لتلك التي تظهر في أفلام هوليوود ذات الهندسة المعمارية المعاصرة. هذا هو المبدأ الذي جذب الكثير من مشاهير نيجيريا. وأشار إلى أن عقار ريتشموند جيت اكتسب شعبية هائلة في نيجيريا ويشار إليه عمومًا باسم “بيفرلي هيلز أفريقيا” فقط بسبب عدد من مشاهير الطبقة الراقية في المجتمع الذين وجدوا العقار مكانًا مريحًا وآمنًا للعيش مع عائلاتهم.

قال: “يعيش بالمثل الآن كبار الشخصيات والمغتربين والرؤساء التنفيذيين من جنسيات متعددة وغيرهم من الأعضاء المؤثرين في المجتمع بسلام مع جيرانهم في جو هادئ في عقار ريتشموند جيت حيث يتوفر التيار الكهربائي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومع الانتهاء من عقار ريتشموند جيت المرحلة 2، سيمتد أسلوب الحياة الهادئ هذا ليشمل المزيد من المشاهير. تعد تصميمات منازل هافن هومز الجذابة والمغرية من أقوى عوامل شركتي. تعد هافن هومز، بمنازلها المذهلة والمصممة بشكل خلاب، المطور المُتأهب للتصميمات الإبداعية والجودة والسكن الدائم الذي يصمد أمام اختبار الزمن.

“لقد انخرطنا قليلًا في زلة غياب المنازل الحديثة والمعاصرة في سوق المطورين قبل أن نأتي إلى الساحة، لكنها الآن ميزة مطردة مع كل مطور آخر هناك. ما جذبني إلى قطاع العقارات في نيجيريا هو أنني أتيت لحضور حفل زفاف أخي منذ فترة ورأيت أعمال بناء رديئة الجودة في فندق مشهور، خاصةً تبليط الأرضيات. عندما عدت إلى الممكلة المتحدة، عقدت شراكة مع صديق لي كان يعمل آنذاك كمهندس معماري والذي شيّد أيضًا في ذلك الوقت منزلًا لعمه في ماجودو. أصبح المنزل مصدر إلهام لي للعودة إلى نيجيريا والبدء في بناء منازل معاصرة وفاخرة تناسب النجوم وجعلها في متناول الجميع”.

وحيث أن هافن هومز تؤمن بأن المنازل تلعب دورًا مهمًا في بناء نمط حياة عالي الجودة، فإنها تعطي الأولوية لكل خطوة في عملية التطوير من خلال نهج شخصي بدءً من المفهوم وحتى التفاصيل النهائية. قبل أن تأتي هافن هومز إلى نيجيريا، كانت هناك مبانٍ تقليدية فقط، وقادنا الطريق في اتجاه مختلف لتقديم تصاميم منزلية معاصرة وحديثة. نظرًا لأننا نعلم أن مسؤوليتنا تجاه عملائنا هي التزام طويل الأمد، فإن مساكننا المصممة حسب الطلب مناسبة تمامًا لنمط حياة راقي – صُمِمَت لتكون مصدر إلهام في جميع الأشكال والأحجام، كما تقول السيدة Ufuoma Ilesanmi (أوفوما إيلسانمي)،المدير العام/رئيس العمليات في هافن هومز.

وأضاف سونوجا: قمنا دائمًا بالتسليم لعملائنا الكرام وفقًا للمواصفات المتفق عليها وفي الموعد المحدد. لذلك أسسنا سمعة تتسم بالثقة البالغة وقد أعاد الكثير من عملائنا على مر السنين ثقتهم في علامتنا التجارية وفي قدرتنا على الوفاء بما وعدنا به.

“حتى قبل أن أنتقل إلى موقع جديد لبدء مشروع جديد، يشتري عملاء المنازل المحتملين وحدات في مشاريع غير مكتملة بعد بإيداع مبالغ معتدلة. نظرًا لارتفاع قيمة المشاريع والمنازل التي لا تزال قيد الإنشاء، فإن حصصهم في المشروع تُقدَر أيضًا بشكل كبير من حيث القيمة. على سبيل المثال، تمكن المستثمرون الذين اشتركوا في وحداتنا المكونة من غرفتي نوم بالسعر الأولي البالغ 30 مليون نيرة نيجيرية (78000 دولار أمريكي) من بيع كل وحدة بسعر 45 مليون نيرة نيجيرية (117000 دولار أمريكي)، حتى دون دفع السعر بالكامل”.

“هذا هو تكوين الثروة من خلال الاستثمار الحكيم. حتى أن بعض المشترين قادرين على مضاعفة أرباحهم بعد إجراء إيداع أولي. يتحدث هذا كثيرًا عن الجاذبية الهائلة لعلامتنا التجارية والتي أصبحت ممكنة بفضل السمعة التي اكتسبتها هافن هومز على مر السنين. أبدى عملاؤنا ثقة كبيرة فينا، ويمكنهم الآن قبول الانتظار في قائمة انتظار لتوصيلهم إلى المنازل بعد دفع الجزء الأكبر من السعر مقدمًا”.

وأردف سونوجا قائلًا: “هناك الكثير من القواسم المشتركة بين هافن هومز والمشاهير لأن كلانا متحمسون لما نقوم به. وقد نبدأ بأن كلانا يعمل في الصناعة الإبداعية! منازلنا عبارة عن حرف أو قطع فنية بطريقة فريدة من نوعها، والتي تمتزج أيضًا مع براعتهم الإبداعية.

“لكي يصبح أحد المشاهير مشهورًا فيما يفعله، يجب أن يكون هناك الكثير من الشغف، وهذا ما نفعله في تجارتنا أيضًا. عندما نبني هذه المنازل، نجعلها جذابة، ليس للمشاهير فقط وإنما أيضًا للآخرين الذين يقدرون الأجواء الرائعة وجمال العقارات والصفاء الذي توفره. لقد نجحنا في الحفاظ عليها كسوق متخصص نعتز به، ولقد استفدنا كثيرًا من تعاملنا مع كبار المشاهير على مر السنين منذ عام 2012”.

وفي ظل الجهود المبذولة لجعل العقار صديق للبيئة، صرّح سونوجا: “يهمنا إنقاذ البيئة؛ لذلك نشيد مناطق خضراء في عقاراتنا حتى وسط حدود المساحات. نضمن أيضًا أن عقاراتنا محاطة بمساحات خضراء واضحة للغاية، وأن حمل الطاقة منخفض، ونستخدم أنظمة إضاءة موفرة للطاقة وبالتالي نستخدم مصابيح منخفضة القوة الكهربائية بدلاً من مصابيح الهالوجين المعروفة. نحاول حاليًا معرفة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على مكيف هواء يمكن تشغيله بعاكس لخفض حمل الطاقة، وننشئ مساحة للألواح الشمسية في تصميمات الأسقف الخاصة بنا. علاوةً على ذلك، سيمتلك عقارنا الجديد، Richmond Pearl Estate (عقار ريتشموند بيرل)، نظام لفرز النفايات ومناطق لإعادة التدوير”.

وتابع السيد سونوجا قائلًا: “مازلنا نواجه تحديات وعلى رأسها عدم استقرار أسعار السوق لمواد البناء. تواصل معظم أسعار مواد البناء الزيادة نظرًا لعجز القوانين والقيود الحكومية المفروضة على ارتفاع الأسعار. بلغ متوسط زيادة أسعار جميع مواد البناء حوالي 30 في المئة في الأربعة أشهر الماضية. كان هذا بمثابة تحديًا كبيرًا لنا ولقطاع الإسكان عمومًا. وكان التحدي الآخر هو انخفاض قيمة عملة النيرة النيجيرية. هذا إلى جانب آثار الوباء العالمي لأزمة كوفيد-19 التي أدت إلى تصاعد أسعار الشحن والتحميل لجميع المواد المستوردة.

ومع ذلك، كان التحدي الأكبر الذي واجهته حتى الآن هو الحصول على العمال المهرة المناسبين لبناء مشاريعنا بنتائج الجودة المناسبة التي نرغب فيها ولكننا مازلنا بكامل تركيزنا على الرغم من هذه التحديات. كان علينا إنشاء عدة إجراءات للمراقبة، يتحقق كل إجراء من مثيله الذي يسبقه. لدينا مراقبون يتحققون من المتعاقدين، ومدراء ضمان الجودة يتحققون من المراقبين، ومن ثم مستشارين يتحققون من النتائج النهائية. نواصل متابعة المشاريع بعد التسليم لعملائنا للأشهر الستة التالية لضمان استقرار عملائنا بسهولة تامة في منازلهم الجديدة. وهناك تكلفة نتحملها كشركة مقابل ذلك، ولكن هذا هو الثمن الذي نحتاج إلى دفعه من أجل الوفاء بالتزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة.

الرئيس التنفيذي لهافن هومز، السيد سونوجا بوجيز العبارة

السيد تايو سونوجا هو رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي لهافن هومز. ولِد في عام 1966 ونشأ في لاجوس. ترتيبه الطفل الأكبر بين خمسة أطفال في أسرته. أكمل سونوجا شهادة Higher National Diploma ‏(HND) (شهادة الدبلوم الوطني العالي) في المحاسبة باعتماد أعلى في Federal Polytechnic (البوليتيكنيك الفيدرالية)، إيلارو، ولاية أوجون، وعمل كمراجع خارجي مع شركة External Auditor with Messrs Z. O. Ososanya & Co (المحاسبين الخارجيين مع السادة ز. و. أوسوسانيا وكو)، وهي شركة للمحاسبين القانونيين في إبادان كعضو في National Youth Service Corps ‏(NYSC) (هيئة خدمة الشباب الوطنية). عرضت عليه الشركة وظيفة دائمة، لكنه انتقل إلى المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من خدمته مع الشباب في عام 1990. أمضى العقود الثلاثة الماضية بين نيجيريا والمملكة المتحدة مع التركيز على التطورات السكنية في أجزاء مختلفة من كلا البلدين وبدأ مؤخرًا مشاريع جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه متزوج من صولا سونوجا، مهندسة معمارية ولديهما ثلاثة أطفال.