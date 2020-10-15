‫‫لوسيد موتورز توسع تشكيلة السيارات الكهربائية الفاخرة من خلال موديل لوسيد آير الأكثر قابلية للتحقيق حتى الآن، والذي يضم 406 ميلاً من النطاق و 480 حصاناً من 69,900 دولار أمريكي فقط

الحجوزات مفتوحة الآن لجميع موديلات لوسيد آير ( Lucid Air )

نيوآرك، كاليفورنيا،, 15 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — Lucid Motors، التي تضع معايير جديدة للتنقل المستدام من خلال سياراتها الكهربائية الفاخرة المتطورة، ع تفاصيل جديدة حول جميع موديلات لوسيد آير الكاملة، بما في ذلك تسعير النموذج الأولي من النطاق، المسمى ببساطة لوسيد آير، وهو إصدار مجهز جيدًا مع 406 ميلًا من النطاق المتوقع و 480 حصانًا متاحًا من 69,900 دولارًا فقط1. يبدأ موديل لوسيد آير الجديد بمجموعة كاملة من سيارات السيدان الفاخرة عالية الأداء والفعالة للغاية، والتي تشمل إصدارات لوسيد آير تورينج (Lucid Air Touring) والسيارة السياحية جراند تورينج (Grand Touring) ودريم إديشن (Dream Edition). يمكن للعملاء الآن حجز هذا الطراز الجديد الأكثر قابلية للتحقيق من لوسيد آير مقابل 300 دولار أمريكي https://www.lucidmotors.com/air/reserve

صرح بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لقسم التكنولوجيا، في شركة لوسيد موتورز: “لوسيد آير هي السيارة التي تثير إعجابي شخصيًا لأنها توفر مستوى من الأداء والكفاءة والرفاهية لم تشهده حاليًا السيارات الكهربائية في عصرنا هذا.تتمثل رؤيتنا منذ البداية، ما يدفع هذه الشركة، في إنشاء أفضل تكنولوجيا للسيارات الكهربائية في العالم مع جعلها أكثر قابلية للتحقيق تدريجياً بمرور الوقت.ومع الإعلان عن السعر المبدئي لمجموعة لوسيج آير اليوم، فإننا نمهد الطريق لاعتماد أوسع لأحدث تكنولوجيا للسيارات الكهربائية التي تغير قواعد اللعبة”.

تُعد لوسيد آير متوفرة الآن للحجز بسعر يبدأ من 77,400 دولار أمريكي أو 69,900 دولار أمريكي بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي الأمريكي البالغ 7,500 دولار أمريكي، مع رسوم حجز بمبلغ وقدره 300 دولار أمريكي فقط.بالنسبة لهذا الأمر، يمكن للعملاء توقع2:

480 قوة حصانية

نطاق تقديري لوكالة حماية البيئة يبلغ 406 ميلًا بالشحن مرة واحدة

مجموعة نقل الحركة أحادية المحرك مع محرك ثنائي اختياري، التكوين رباعي الدفع

هيكل كهربائي فائق الجهد أكثر من 900 فولت مع إمكانية الشحن السريع للتيار المستمر

سوف يحصل العملاء الذين حجزوا الآن على ثلاث سنوات من الشحن المجاني في شبكة إلكتريفاي أمريكا ( Electrify America ) الواسعة على الصعيد الوطني من محطات الشحن فائقة السرعة

لوسيد آير هي سيارة ستعيد تخيل سيارة السيدان الفاخرة التقليدية بمعايير جديدة من حيث التكنولوجيا والأداء والرحابة والتصميم.تستفيد كفاءة التعبئة والتغليف من مجموعة الدفع المصغرة المتطورة من لوسيد لتوفير المساحة الداخلية لسيارة فاخرة كاملة الحجم مع الحفاظ على اللمسة الخارجية لسيارة سيدان متوسطة الحجم عالية الأداء.يتيح هذا كفاءة ديناميكية هوائية لا مثيل لها ويؤدي إلى زيادة الرشاقة والقدرة على المناورة، كل ذلك أثناء إحاطة الركاب بعالم مصمم بعناية مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

يتضمن التزيين الداخلي الفاخر لموديل لوسيد آير تطعيمات داخلية PurLuxe خالية من أي مواد حيوانية الحيوانات في سمة موهافي، وشاشة لوسيد جلاس كوكبيت (Lucid Glass Cockpit) منحنية وعائمة مقاس 34 بوصة، وأكبر صندوق على الإطلاق يتم تركيبه في سيارة سيدان كهربائية.وعلاوة على ذلك، يتوفر طراز لوسيد آير أيضًا مع دريم درايف (DreamDrive)، وهو معيار جديد في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).تُعد هذه المنصة هي المنصة الأولى من نوعها والحصرية لمجموعة لوسيد آير بالكامل، حيث تجمع بين مجموعة المستشعرات الأكثر شمولاً في السوق ونظام مراقبة السائق المتطور.

إلى جانب لوسيد آير، يقدم موديل لوسيد آير تورينج نموذجًا آخر في الفخامة والأداء والكفاءة، وهو متوفر بمبلغ يبدأ من 87,500 دولار أمريكي1.تشمل التجهيزات الداخلية سقفًا زجاجيًا على شكل مظلة متوفر لإحساس مفرط بالمساحة، وشاشة لوسيد جلاس كوكبيت، ومجموعة واسعة من الخيارات للمواد والتشطيبات الداخلية.كما يشتمل على تكوين محرك مزدوج للدفع الرباعي يستفيد من مجموعة نقل الحركة فائقة الكفاءة وكثيفة الطاقة لتقديم 2:

620 قوة حصانية

نطاق تقديري لوكالة حماية البيئة يبلغ 406 ميلًا بالشحن مرة واحدة

هيكل كهربائي فائق الجهد أكثر من 900 فولت مع إمكانية الشحن السريع للتيار المستمر

سوف يحصل العملاء الذين حجزوا الآن على ثلاث سنوات من الشحن المجاني في شبكة إلكتريفاي أمريكا ( Electrify America ) الواسعة على الصعيد الوطني من محطات الشحن فائقة السرعة

حجوزات لوسيد آير ولوسيد آير تورينج، بالإضافة إلى الموديلات الأخرى في مجموعة لوسيد آير، مفتوحة الآن ويمكن وضعها على Lucid Motors website أو في شبكة دائمة التوسع من مواقع البيع بالتجزئة، بما في ذلك Beverly Hills Studio التي تم افتتاحها مؤخرًا ومركز خدمة.تبدأ عمليات تسليم العملاء لأول موديلات لوسيد آير في ربيع عام 2021.

نبذة عن شركة لوسيد موتورز

تتمثل مهمة شركة لوسيد في إلهام اعتماد النقل المستدام من خلال تصميم أكثر السيارات الكهربائية جاذبية، والتي تتمحور حول التجربة البشرية.كما أم أول مجموعة موديلان للشركة هي لوسيد آير، وهي سيارة سيدان فاخرة حديثة بتصميم مستوحى من ولاية كاليفورنيا تدعمه تقنية مثبتة في السباق.كما تتميز السيارة بمساحة داخلية فاخرة في مساحة خارجية متوسطة الحجم، وستكون بعض موديلات لوسيد آير قادرة على نطاق وكالة حماية البيئة المقدر بأكثر من 500 ميل و 0-60 ميل في الساعة في أقل من 2.5 ثانية.سوف يبدأ تسليم العملاء من سيارات لوسيد آير إصدار دريم إديشن، الذي سيتم إنتاجه في مصنع لوسيد الجديد في كازا غراندي، أريزونا، في ربيع عام 2021.

جهة التواصل الإعلامية

أندرو هاسي

ديفيد بوتشكو

media@lucidmotors.com

1يشتمل المبلغ على ائتمان ضريبي فيدرالي أمريكي محتمل بقيمة 7,500 دولار أمريكي.وقد تكون حوافز الدولة الإضافية متاحة أيضًا.كما يجب الاستعانة بمستشار ضريبي فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية الفردية.وسوف تقدم لوسيد موتورز شهادة الأهلية الائتمانية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية قبل بدء الإنتاج.

2 مواصفات السيارة عرضة للتغيير قبل بدء الإنتاج.تستند النطاقات المقدرة لوكالة حماية البيئة على تقدير تقريبي لدورة اختبار وكالة حماية البيئة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1312170/Lucid_Air.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1312171/Lucid_Air_interior.jpg