ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج التداول في أكتوبر 2021؛ أسهم مياكس بيرل تحدد حصص السوق وسجلات الحجم؛ حجم العقود الآجلة SPIKES يصل إلى مستويات قياسية
برينستون، نيوجيرسي، 5 نوفمبر 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة اليوم عن نتائج التداول لشركات التبادل التابعة لها في الولايات المتحدة في أكتوبر 2021 – MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (والتي تمثل معًا، مجموعة مياكس للصرافة™) ومينيابوليس لتجارة الحبوب (MGEX).
بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة لمجموعة مياكس للصرافة 14.32% في أكتوبر 2021، بزيادة 205 نقطة أساس عن حصة السوق البالغة 12.26% في أكتوبر 2020 وتمثل زيادة بنسبة 16.8%.
نفذت مجموعة مياكس للصرافة بشكل جماعي 111.3 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أكتوبر 2021، وهو ما يمثل متوسط حجم يومي (ADV) يبلغ 5.299.758 عقدًا.
في الأسهم الأمريكية، نفذت MIAX Pearl Equities ™ 1.428.762.583 سهمًا في أكتوبر 2021، وهو رقم قياسي شهري وزيادة بنسبة 3.6% عن سبتمبر 2021. يمثل إجمالي أكتوبر 2021 أيضًا حصة سوقية قياسية قدرها 0.65%.
في العقود الآجلة الأمريكية، نفذت مينيابوليس لتجارة الحبوب 436.947 عقدًا في أكتوبر 2021، وهو ثاني أعلى حجم إجمالي شهري مسجل ويمثل زيادة بنسبة 62.7% عن إجمالي أكتوبر 2020. بلغ الحجم الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 رقماً قياسياً بلغ 3.237.128 عقداً، بزيادة قدرها 41.1% عن نفس الفترة من عام 2020، بينما بلغ إجمالي العقود المفتوحة 96.196 عقداً في 31 أكتوبر 2021، بزيادة قدرها 21.4% عن إجمالي 31 أكتوبر 2020.
بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES® رقماً قياسياً بلغ 250.982 عقداً في أكتوبر 2021، بزيادة 59.3% من إجمالي العقد 157.538 في سبتمبر 2021. بلغ حجم العقود الآجلة SPIKES متوسط حجم يومي قياسي 11.952 عقدًا في أكتوبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم عقود SPIKES الآجلة في 22 أكتوبر 2021 حجمًا قياسيًا يوميًا جديدًا بلغ 22.872 عقدًا.
|
حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
عقود الخيارات متعددة القوائم
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
سبتمبر-21
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
209
|
211
|
صناعة خيارات الأسهم الأمريكية
|
777.425.367
|
597.964.688
|
30.0%
|
763.992.378
|
1.8%
|
7.674.101.467
|
5.644.483.700
|
36.0%
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
111.294.908
|
73.320.613
|
51.8%
|
110.782.472
|
0.5%
|
1.100.449.785
|
678.770.274
|
62.1%
|
خيارات مياكس
|
45.154.248
|
31.035.089
|
45.5%
|
43.883.693
|
2.9%
|
429.285.202
|
273.837.749
|
56.8%
|
MIAX Pearl
|
29.496.984
|
20.740.055
|
42.2%
|
29.760.494
|
-0.9%
|
360.988.693
|
249.352.968
|
44.8%
|
MIAX Emerald
|
36.643.676
|
21.545.469
|
70.1%
|
37.138.285
|
-1.3%
|
310.175.890
|
155.579.557
|
99.4%
|
متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
سبتمبر-21
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
صناعة الخيارات متعددة القوائم الأمريكية
|
37.020.256
|
27.180.213
|
36.2%
|
36.380.589
|
1.8%
|
36.718.189
|
26.751.108
|
37.3%
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
5.299.758
|
3.332.755
|
59.0%
|
5.275.356
|
0.5%
|
5.265.310
|
3.216.921
|
63.7%
|
MIAX
|
2,150.202
|
1.410.686
|
52.4%
|
2.089.700
|
2.9%
|
2.053.996
|
1.297.809
|
58.3%
|
MIAX Pearl
|
1.404.618
|
942.730
|
49.0%
|
1,417.166
|
-0.9%
|
1.727.219
|
1.181.768
|
46.2%
|
MIAX Emerald
|
1.744.937
|
979.340
|
78.2%
|
1.768.490
|
-1.3%
|
1.484.095
|
737.344
|
101.3%
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ
مجموعة مياكس للصرافة، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
سبتمبر-21
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
مجموعة مياكس للصرافة
|
14.32%
|
12.26%
|
16.8%
|
14.50%
|
-1.3%
|
14.34%
|
12.03%
|
19.2%
|
MIAX
|
5.81%
|
5.19%
|
11.9%
|
5.74%
|
1.1%
|
5.59%
|
4.85%
|
15.3%
|
MIAX Pearl
|
3.79%
|
3.47%
|
9.4%
|
3.90%
|
-2.6%
|
4.70%
|
4.42%
|
6.5%
|
MIAX Emerald
|
4.71%
|
3.60%
|
30.8%
|
4.86%
|
-3.0%
|
4.04%
|
2.76%
|
46.6%
|
حجم تداول الأسهم لـ
MIAX Pearl Equities ، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
عدد الأسهم (بالملايين)
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
سبتمبر-21
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
209
|
NM
|
حجم الأسهم الأمريكية – الصناعة
|
218.290
|
199.522
|
9.4%
|
222.234
|
-1.8%
|
2.397.262
|
NM
|
NM
|
حجم MIAX Pearl
|
1.429
|
NM
|
NM
|
1.379
|
3.6%
|
7.516
|
NM
|
NM
|
متوسط الحجم اليومي MIAX Pearl
|
68
|
NM
|
NM
|
66
|
3.6%
|
36
|
NM
|
NM
|
حصة سوق MIAX Pearl
|
0.65%
|
NM
|
NM
|
0.62%
|
5.5%
|
0.31%
|
NM
|
NM
|
NM – ليس له معنى
|
حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ
مينيابوليس لتجارة الحبوب، الشهر الحالي
|
المقارنة منذ بداية العام
|
العقود الآجلة والخيارات
العقود
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
سبتمبر-21
|
نسبة التداول%
|
أكتوبر-21
|
أكتوبر-20
|
نسبة التداول%
|
أيام التداول
|
21
|
22
|
21
|
209
|
211
|
حجم مينيابوليس لتجارة الحبوب
|
436.947
|
268.611
|
62.7%
|
324.299
|
34.7%
|
3.237.128
|
2.294.763
|
41.1%
|
متوسط الحجم اليومي مينيابوليس لتجارة الحبوب
|
20.807
|
12.210
|
70.4%
|
15.443
|
34.7%
|
15.489
|
10.876
|
42.4%
معلومات عن شركة مياكس
تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، ميامي الدولية القابضة، شركة ميامي الدولية للأوراق المالية، LLC (MIAX®) ، MIAX PEARL ، LLC (MIAX Pearl®) ، MIAX Emerald ، LLC (MIAX Emerald®) ، مينيابوليس لتجارة الحبوب، LLC ( MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).
MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في MIAX لتوفير تداول الخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. تعمل MIAX كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities ™.
مينيابوليس لتجارة الحبوب هي بورصة مسجلة مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد مينيابوليس لتجارة الحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مينيابوليس لتجارة الحبوب هي سوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO) التابعة لـ CFTC، وتوفر سوق العقود المعينة، ومنظمة مقاصة المشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.
بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم وقضايا الديون والصناديق وصناديق التحوط والضمانات المشتقة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. إنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، مع مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، برمودا.
لمعرفة المزيد عن مياكس قم بزيارة www.MIAXOptions.com.
لمعرفة المزيد عن مينيابوليس لتجارة الحبوب قم بزيارة www.mgex.com.
لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا قم بزيارة www.bsx.com.
تواصل وسائل الإعلام:
آندي نيبو، نائب أول للرئيس، رئيس الاتصالات
(609) 955-2091
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