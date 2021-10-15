‫ “إيكوفلو” تُطلِق محطة الطاقة المحمولة EcoFlow RIVER mini

يمكن إعادة شحن البطارية بسعة 210 وات في الساعة بالكامل خلال 1.5 ساعة، وهي متوفرة في أسواق عالمية مختارة

لوس أنجلوس، 15 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ تُطلِق اليوم شركة إيكوفلو ( EcoFlow ) -وهي شركة لحلول الطاقة المحمولة والطاقة المتجددة- محطة الطاقة المحمولة EcoFlow RIVER mini في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. تم تصميم محطة RIVER mini من أجل توفير طاقة سهلة لكلاً من العمل والاستجمام، وهي أكثر محطات الطاقة قابلية للحمل والأصغر حجمًا في خط إنتاج EcoFlow RIVER بسعة 210 وات في الساعة.

في وقت سابق من هذا العام، حطمت محطات الطاقة EcoFlow DELTA Pro و EcoFlow DELTA Max -وكلتاهما مصممتان للطاقة الاحتياطية المنزلية لعدة أيام- الرقم القياسي لشركة كيك ستارتر (Kickstarter) لمعظم المشاريع التقنية الممولة. وتشتهرEcoFlow إيكوفلو بابتكار بطاريات كبيرة السعة، وتدرك أيضًا حاجة السوق إلى مصدر طاقة في أي وقت وفي أي مكان. ومع وراثتها لتقنية الشحن السريع والإنتاجية العالية للعلامة التجارية، تملأ EcoFlow RIVER mini فراغ السوق من مثل هذه المنتجات دون التضحية بالإمكانيات والتنوع.

قال توماس تشان، مدير البحث والتطوير فيEcoFlow إيكوفلو، “هناك طلب متزايد على الطاقة المحمولة حيث يميل المزيد من الأشخاص، وخاصةً جيل الشباب، إلى الخروج من أجل العمل والاستجمام على حد سواء، ولكن غالبًا ما تصطدم قابلية الحمل بالسعر”. “تعيد محطة EcoFlow RIVER mini تعريف قابلية الحمل، لأنها تجمع بشكل مثالي بين قابلية الحمل والطاقة. إنها حقًا محطة طاقة سهلة الاستخدام وقوية بما يكفي لإحداث فرق في حياة الناس اليومية”.

شحن سريع رائد في الصناعة

مع تقنية X-Stream من EcoFlowإيكوفلو، تدعم EcoFlow RIVER mini دخل التيار المتردد حتى 300 وات، ويمكن إعادة شحنها من 0٪ إلى 100٪ في 1.5 ساعة (تستغرق المنتجات المماثلة عادةً من أربع إلى ثماني ساعات). كما أنها تدعم دخل الطاقة الشمسية والسيارة حتى 100 وات لكليهما، ويستغرق إعادة شحنها بالكامل من ثلاث إلى ست ساعات و 3.5 ساعة على التوالي.

تصميم عملي وجمالي

يأخذ تصميم EcoFlow RIVER mini في الاعتبار كلاً من العملانية والشعور بالجمال. ويمكن لـ EcoFlow RIVER mini تشغيل ثمانية أجهزة في وقت واحد من خلال منفذين للتيار المتردد، ومنفذ واحد للتيار المستمر/للسيارة، وأربعة منافذ USB، وشحن لاسلكي بقوة 15 وات. إلى جانب ذلك، تعكس منحنياتها الخارجية ذات اللون الأسود النفاث والمنحنيات الرقيقة إحساسًا جماليًا وتقنيًا حديثًا، مما يجعلها ديكورًا رائعًا لمكان العمل أو المنزل أو أي سيناريو خارجي.

تقوم بتشغيل 90٪ من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية

مع خرج الطاقة المقدر الذي يبلغ 300 وات، تتميز EcoFlow RIVER mini بتقنية X-Boost، التي تسمح لها بتشغيل بعض الأجهزة بقدرة 600 وات. وهذا يعني أن EcoFlow RIVER mini، الصغيرة الحجم كما هي، يمكنها تشغيل 90٪ من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والثلاجات، والمكانس الكهربائية.

أهدأ حتى من المكتبة

يتراوح ضجيج تشغيل وإعادة شحن EcoFlow RIVER mini بين 38 إلى 44 ديسيبل، وهو ما يعادل مستوى الصوت في المكتبات. ويتيح مستوى الصوت المنخفض في EcoFlow RIVER mini تحويل أي مكان مثل مكتبة أو مقهى إلى مكتب.

التوافر

لمعرفة مدى توافر EcoFlow RIVER mini، يُرجى الذهاب إلى الموزعين المحليين في بلدك/منطقتك.