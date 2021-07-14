‫ افتتاح عيادات Aviv Clinics “أفيف كلينيكس” رسميًا في أبراج بحيرات جميرا، في دبي، الإمارات العربية المتحدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) أن “عام 2020 كان عامًا عاصفًا للصحة العالمية”.

افتتحت عيادات أفيف كلينيكس، بدبي عيادة تبلغ مساحتها 7000 متر مربع تجمع بين التكنولوجيا الطبية المبتكرة والرائدة مع الخبرة والخدمة المتميزة وذلك استجابةً للمخاوف الصحية المتزايدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 14 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ –عيادات أفيف كلينكس تحتفي بإطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بافتتاح عيادة أفيف. تهدف المبادرة إلى تقديم أفضل رعاية صحية في العالم، علاجية ووقائية على حد سواء وقد أنشأ الفريق برنامجًا فريدًا يجمع بين المعالجة بالأكسجين عالِ الضغط (HBOT)، والتدريب البدني والغذائي، لتحقيق أقصى قدر لجودة حياة العملاء.

سيتواجد لأول مرة مقر الأطباء والممارسين الرائدين على مستوى العالم في الإمارات العربية المتحدة. في عيادات أفيف . سيتمكن أولئك الذين يسعون لتلقي أفضل ما وصل إليه الطب الحديث للحصول إليه في دبي ولن يحتاجوا إلى السفر إلى الخارج. فتح برنامج أبيب الطبي آفاقًا جديدة طبقًا لما يعتبره الكثيرون أكبر مغيّر لقواعد الرعاية الصحية منذ عقود: تحسين أداء الدماغ والجسم وعكس بيولوجيا الشيخوخة. قامت أفيف بتصميم برنامجًا يَسهل فهمه بما في ذلك العلاج بالأكسجين عالِ الضغط والتدريب المعرفي والبدني والتغذية. هذه العلاجات موجهة صوب تحقيق أقصى قدر من أدائك وصحتك لتكون بأفضل حال في أي مرحلة عمرية.

تٌخصص جميع العلاجات لتناسب العميل على أفضل وجه كجزء من برنامج العلاج المتقدم في عيادات أفيف. تم تطوير البرنامج من خلال تقييمات شاملة ومعقدة حول صحة الشخص. بمجرد الانتهاء من علاجاتك، يمنحك فريق أفيف جهازًا يمكنك ارتداؤه يسمح لك بمتابعة مراقبة أدائك. وسيواصل الفريق تقديم الملاحظات والمعلومات لتشعر أنك في أفضل حالاتك.

تركز عيادات أبيب على أداء الدماغ وتقدم الأجنحة المتخصصة في العيادة أحدث التطورات في تقييم الأداء المعرفي والجسدي وعلاجه وتحسينه:

1. جناح الضغط العالي مع أجنحة العلاج بالأكسجين عالِ الضغط المتطورة لدينا والتي عُرفت بفعاليتها في علاج داء لايم.

2. جناح الإدراك العصبي للتقييم والتدريب المعرفي.

3. الجناح الفسيولوجي للتقييم الفسيولوجي والعلاج.

4. جناح التصوير البيولوجي – بما في ذلك بروتوكولات التصوير بالرنين المغناطيسي الجديدة وخارطة المجموع المورثي ومختبر خلوي.

استغرق فريق علماء أفيف أكثر من عقد من الزمان في البحث وتطوير بروتوكول أفيف. تثبت التجارب السريرية واسعة النطاق والمنشورات التي راجعها الأقران مزايا

برنامج أفيف الطبي . أفيف متحمسة وفخورة بافتتاح هذا المرفق الأول في دبي ولعب دورها في دعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الأكبر لإنشاء نظام رعاية صحية رائد عالميًا لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

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خارج الإمارات العربية المتحدة: +971 (0)4 437 1000

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