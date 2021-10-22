‫ ستقوم KRAFTON بإطلاق لعبة PUBG: NEW STATE عالمياً في 11 من نوفمبر.

كشفت الشركة عن خطط جديدة للمحتوى وإجراءات لمكافحة الغش للعبة القادمة التي ستطلقها في أكثر من 200 دولة في أكتوبر، بالإضافة إلى اختبار أخير سيقام في 29-30 من أكتوبر

./PRNewswire/ — سانتا مونيكا، كاليفورنيا. 22 أكتوبر، 2021 – خلال العرض الإعلامي لـ PUBG: NEW STATEعبر الإنترنت الذي استمر لمدة ساعة، أعلنت شركةKRAFTON ، مبتكرو PUBG: BATTLEGROUNDS، أن PUBG: NEW STATE

ستطلق رسميًا على أجهزة الـ iOS و Android في أكثر من 200 دولة في 11 نوفمبر بعد اختبار تقني أخير في 28 دولة * من 29-30 أكتوبر. خلال العرض، ألقى CH Kim، (الرئيس التنفيذي) لشركة KRAFTON، الكلمة الافتتاحية تلتها عروض تقديمية من Minkyu Park (المنتج التنفيذي)، وDaehun Kim (المدير الإبداعي)، وHenry Chung (رئيس النشر)، وSangwan Kim (رئيس وحدة مكافحة الغش). أعلنت الشركة عن خطط الدعم بعد الإطلاق الرسمي للعبة PUBG: NEW STATE، والتي تضمنت مجموعة مثيرة من المحتوى الجديد، بالإضافة إلى دعم الخدمة العالمية وإجراءات مكافحة الغش.

تم تطوير PUBG: NEW STATE بواسطة PUBG Studios، وهي نفس الشركة التي طورت لعبة الباتل رويال الناجحة PUBG: BATTLEGROUNDS للكمبيوتر ومنصات الألعاب الأخرى. وسيتم إطلاق PUBG: NEW STATE كلعبة للأجهزة المحمولة من الجيل التالي مجانًا في 17 لغة مختلفة. ستجلب PUBG: NEW STATE، التي تدور أحداثها في عام 2051، تجربة ألعاب الباتل رويال الكاملة المتوفرة حاليًا في PUBG: BATTLEGROUNDS إلى iOS و Android، مما يجعلها واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول واقعية وتقدماً من الناحية التكنولوجية حتى الآن.

قال الرئيس التنفيذي لشركة KRAFTON، CH Kim خلال العرض الإعلامي: “PUBG: NEW STATE ترث جوهر ألعاب PUBG وستكون لها القدرة على التنافس في السوق العالمية بحد ذاتها. ستواصل KRAFTON إنتاج الألعاب التي سيستمتع بها اللاعبون في جميع أنحاء العالم. نحن ملتزمون بتقديم تجربة موسعة استنادًا إلى الاعتقاد بأن الألعاب ستنمو لتصبح أقوى أشكال وسائط التواصل.”

– وضع المعيار لألعاب الباتل رويال على الهاتف المحمول

قدم المنتج التنفيذي للعبة، Minkyu Park، ما يجعل PUBG: NEW STATE لعبة تنافسية وفريدة من نوعها. وأشار إلى أنه بينما قامت PUBG: BATTLEGROUNDS بجعل نوع ألعاب الباتل رويال أكثر شهرة، فإن PUBG: NEW STATE تحدد معايير ألعاب الباتل رويال للجيل القادم. تستخدم اللعبة أحدث تقنيات العرض ونظام إطلاق النار اللذينيتساويان مع ألعاب الكمبيوتر

من PUBG: BATTLEGROUNDS. بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة الرسومات لـ PUBG: NEW STATE تتجاوز الحدود التي سبق رؤيتها في الألعاب على الهواتف المحمولة.

– ميزات اللعبة الرئيسية وخطط التحديث

خلال العرض الإعلامي لـ PUBG: NEW STATE ناقش المدير الإبداعي Daehun Kim ميزات اللعبة وخطط تحديث المحتوى بالتفصيل. وأشار إلى أن PUBG: NEW STATE تهدف إلى دفع نوع ألعاب الباتل رويال للأمام من خلال ميزات اللعب الأصلية التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تخصيص الأسلحة ومتجر الطائرات الآلية ونظام فريد لتجنيد اللاعبين. عند إطلاقها، ستحتوي PUBG: NEW STATE على أربع خرائط فريدة، بما في ذلك خريطة Troi المستقبلية و ارانغل من اللعبة السابقة. سيتم أيضًا تحديث اللعبة بانتظام بمحتوى جديد وأسلوب لعب محسّن وخدمة قائمة على المواسم تركز على التوازن بين اللعب والمتعة.

– مخطط الخدمة العالمية

قدم رئيس النشر، Henry Chung، مخطط KRAFTON للخدمة العالمية لـ PUBG: NEWSTATEوأشار إلى أن KRAFTON ستتواصل بكثافة مع اللاعبين وتوفر خدمات ألعاب مستقرة من خلال إنشاء تسعة مراكز خدمة عالمية. ستواصل الشركة أيضًا السعي إلى مبادرات مختلفة للارتقاء إلى مستوى التوقعات التي حددها مجتمع الألعاب العالمي، وتقديم أفضل تجربة لعب ممكنة لجميع اللاعبين.

– ضمان تجربة لعب عادلة من خلال تدابير قوية لمكافحة الغش

كما تم تقديم إستراتيجية KRAFTON لمكافحة الغش لخلق بيئة لعب آمنة وعادلة. أشار رئيس وحدة مكافحة الغش، Sangwan Kim من PUBG Studios، إلى أن KRAFTON ستحظر استخدام برامج غير مصرح بها والمحاكيات ولوحة المفاتيح والماوس، وستكتشف وتقيد الاختراقات لمنع الغش وحماية نزاهة اللعبة بشكل مستمر. بجانب الاستجابة للمشاكل التقنية، سنأخذ بعين الاعتبار مشاعر اللاعبين والملاحظات من مجتمع اللعبة عن كثب وتحليلها وتطبيقها من خلال التحديثات داخل اللعبة.

أخيرًا، أعلنت الشركة أن PUBG: NEW STATE قد تجاوزت أكثر من 50 مليون تسجيل مسبق على iOS و Android حتى وقت العرض الإعلامي. تم فتح التسجيلات المسبقة في في فبراير 2021 عندما كشفت KRAFTON رسميًا عن PUBG: NEW STATE.

للحصول على معلومات عن اللعبة يرجى زيارة https://newstate.pubg.com/index.html أو المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitterو Facebook و Instagram و YouTube.

* شمال شرق آسيا: كوريا ، اليابان ، تايوان ، هونج كونج ، ماكاو /

جنوب شرق آسيا: تايلاند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ونيبال وسريلانكا وكمبوديا وميانمار وجزر المالديف ولاوس /

الشرق الأوسط: السعودية، الإمارات، اليمن، الأردن، العراق، قطر، الكويت، مصر، عمان، لبنان، البحرين / أوروبا: تركيا

حول شركة KRAFTON, Inc

KRAFTON, Inc هي عبارة عن مجموعة من استوديوهات تطوير الألعاب المستقلة التي تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios و Bluehole Studio وStriking Distance Studios و Rising Wings و Dreamotion، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة.

تعتبر KRAFTON مسؤولة عن ألعاب الترفيه الرائدة بما في ذلك PUBG: BATTLEGROUNDS وPUBG: NEW STATE و The Callisto Protocol و TERA و ELYON. كشركة تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بقدرات عالمية المستوى، تسعى KRAFTON إلى توسيع مجالات أعمالها بما يتجاوز الألعاب إلى ترفيه الوسائط المتعددة والتعلم العميق. لمزيد من المعلومات حول KRAFTON، يرجى زيارة https://www.krafton.com.