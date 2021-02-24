‫” شانغهاي إليكتريك جياوشان” و Pacific Green توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع أنظمة تخزين طاقة البطاريات

شانغهاي، 24 فبراير 2021 /PRNewswire/ — قامت كل من شركة شانغهاي إليكتريك جياوشان المحدودة لتكنولوجيا الطاقة الجديدة (“Shanghai Electric Guoxuan” أو “الشركة”) وشركة باسيفيك جرين تكنولوجيز (“Pacific Green” أو “PGTK“) بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التصنيع الاستراتيجي لأنظمة تخزين طاقة البطاريات. وسوف يستفيد الطرفان من المزايا والموارد الخاصة بكل منهما من أجل استكشاف مشاريع نظام تخزين الطاقة الجديدة على المستوى الدولي، مما يمهد الطريق لدخول شركة شانغهاي إليكتريك جياوشان إلى سوق تخزين الطاقة العالمي رفيع المستوى.

ستشرف Pacific Green على تنفيذ المشروع من خلال شركة Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd التابعة لها. وبالاعتماد على خبرتها في شراء وتطوير مشاريع تخزين الطاقة الدولية، فإن نطاق أعمالها سيشمل تصميم النظام والتكامل والتحسين التجاري. وفي الوقت نفسه، فإن شانغهاي إليكتريك جياوشان -وهي مشروع مشترك تم تأسيسه في ديسمبر 2017 بين شانغهاي إليكتريك (في بورصة هونغ كونغ: 02727، SSE: 601727) و Gotion High-Tech (في بورصة شنزين:)- سوف تستفيد من خبرتها كمُورِّد رائد لتوفير أنظمة بطاريات الليثيوم.

تُركِّز شانغهاي إليكتريك جياوشان على قطاعات تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة، وتكامل نظام تخزين الطاقة. وتشمل تغطيتها التجارية الشاملة البحث والتطوير والمبيعات والخدمات لأنظمة تخزين بطاريات الليثيوم، واستكشاف مواد تخزين بطاريات الليثيوم المتقدمة، والبطاريات، وإدارة البطاريات، وأنظمة متكاملة لسلسلة الصناعة الكاملة. وقد طورت الشركة بطاريتين من بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم طويلة العمر، والتي تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة من أجل تحسين تصميم المواد وعمليات الإنتاج. وبالإضافة إلى تحمل الشحن الزائد، وقصر الدائرة، والسخونة الزائدة، فإن هذه البطاريات تتميز بدورات حياة رائدة في الصناعة، وتفي بمتطلبات السلامة العالية والعمر الطويل لتخزين الطاقة.

في ديسمبر 2018، بدأت شانغهاي إليكتريك جياوشان في وضع حجر الأساس لقاعدة صناعية لبطاريات الليثيوم في نانتونغ، بسعة مخططة تبلغ 10 جيجا وات في الساعة، واستثمار إجمالي للمشروع يبلغ 3 مليارات يوان صيني. وفي 29 سبتمبر 2020، تم الانتهاء رسميًا وإطلاق المرحلة الأولى من قاعدة نانتونغ بقيمة 1.5 مليار يوان صيني، بطاقة 5 جيجاوات في الساعة، وتضم خطوط إنتاج عالمية المستوى، وإنتاج ذكي، ومعدل رقمنة للمصنع بنسبة 85٪.

تشمل المشاريع المحلية الرئيسية الأخرى ما يلي:

مشاريع تخزين الطاقة على نطاق واسع في آنهوي وتشينغهاي وغيرها: منذ عام 2017، طورت شانغهاي إليكتريك عددًا من مشاريع تخزين الطاقة في 13 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم في جميع أنحاء الصين، مع التركيز بشكل أساسي على الشبكات الصغرى للطاقة، وتخزين الطاقة الصناعية والتجارية، وتخزين الطاقة الجديدة، والتخزين الكهروضوئي المشترك، وتخزين الطاقة مع شحن متكامل.

منذ عام 2017، طورت شانغهاي إليكتريك عددًا من مشاريع تخزين الطاقة في 13 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم في جميع أنحاء الصين، مع التركيز بشكل أساسي على الشبكات الصغرى للطاقة، وتخزين الطاقة الصناعية والتجارية، وتخزين الطاقة الجديدة، والتخزين الكهروضوئي المشترك، وتخزين الطاقة مع شحن متكامل. مشروع تشينغهاي لتخزين الطاقة المشترك بطاقة 32 ميجاوات في الساعة/64 ميجاوات في الساعة: لأول مرة في مجال تخزين الطاقة الجديدة، أطلقت شانغهاي إليكتريك حل السلسلة الصناعية الكاملة الذي يربط المَصدر والشبكة والشحن والتخزين من خلال نموذج “تخزين الطاقة المشترك” الجديد في 26 ديسمبر 2020.

لأول مرة في مجال تخزين الطاقة الجديدة، أطلقت شانغهاي إليكتريك حل السلسلة الصناعية الكاملة الذي يربط المَصدر والشبكة والشحن والتخزين من خلال نموذج “تخزين الطاقة المشترك” الجديد في 26 ديسمبر 2020. مشروع إنترنت تشونغ مينغ + الطاقة الذكية: منذ عام 2018، نفذت شانغهاي إليكتريك سلسلة من الحلول الهندسية الذكية لقرية شينان ومدينة سانكسينج. يُولِّد المشروع الكهرباء باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100٪، ويضيف نظام بطارية تخزين الطاقة، ويحقق أقصى ما يمكن تحقيقه، وتكوين مجموعة من معدات تعويض الطاقة التفاعلية من أجل تحسين جودة الطاقة. ويتحكم نظام إدارة الطاقة في كل من الأنظمة الهجينة المتصلة بالشبكة وخارجها، مع تأمين الكهرباء اللازمة لأنظمة الإضاءة ومحطات الشحن والمرافق العامة الأخرى. واعتبارًا من النصف الأول من عام 2020، احتفل المشروع بأكثر من 550 يومًا من العمليات الآمنة والناجحة، مع توليد طاقة تراكمي يقارب 320000 كيلووات في الساعة، مما يُوفِّر ما يقرب من 190000 كيلووات في الساعة من الطاقة النظيفة والخضراء للشبكة. وهذا يعني أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت بنحو 320 طنًا، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 120 شجرة.

منذ عام 2018، نفذت شانغهاي إليكتريك سلسلة من الحلول الهندسية الذكية لقرية شينان ومدينة سانكسينج. يُولِّد المشروع الكهرباء باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100٪، ويضيف نظام بطارية تخزين الطاقة، ويحقق أقصى ما يمكن تحقيقه، وتكوين مجموعة من معدات تعويض الطاقة التفاعلية من أجل تحسين جودة الطاقة. ويتحكم نظام إدارة الطاقة في كل من الأنظمة الهجينة المتصلة بالشبكة وخارجها، مع تأمين الكهرباء اللازمة لأنظمة الإضاءة ومحطات الشحن والمرافق العامة الأخرى. واعتبارًا من النصف الأول من عام 2020، احتفل المشروع بأكثر من 550 يومًا من العمليات الآمنة والناجحة، مع توليد طاقة تراكمي يقارب 320000 كيلووات في الساعة، مما يُوفِّر ما يقرب من 190000 كيلووات في الساعة من الطاقة النظيفة والخضراء للشبكة. وهذا يعني أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت بنحو 320 طنًا، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 120 شجرة. بطاريات محطات الجيل الخامس الأساسية: حققت شانغهاي إليكتريك جياوشان حتى الآن مبيعات تزيد عن 100 مليون يوان صيني في محليًا وخارج البلاد، لتوفير بطاريات فوسفات حديد الليثيوم لمحطات الجيل الخامس الأساسية.