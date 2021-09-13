‫ شبكة تلفزيون الصين الدولية (‏CGTN): الصين تقود التعاون العالمي في مجال اللقاحات مع دخول مجموعة البريكس عامها الـ 15

Press Release

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بكين, 13 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — مع دخول عامها الخامس عشر، أثبت تكتل مجموعة البريكس (BRICS) للأسواق الناشئة والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا مرة أخرى أن الدول الأعضاء يمكنها دائمًا أن تجتمع معًا لبناء مجموعات جديدة إجماع على تعاون أكثر ديناميكية

تحت عنوان “التعاون بين دول مجموعة البريكس من أجل الاستمرارية والتوطيد والتوافق”، تأتي القمة الـ 13 عبر رابط الفيديو يوم الخميس في وقت يواجه فيه العالم وباءً، وانتعاشًا اقتصاديًا عالميًا متفاوتًا بشكل متزايد، فضلاً عن سيل من التحديات الأمنية العالمية غير التقليدية المتزايدة.

لقد قدمت الصين، التي واصلت زيادة الزخم في تعاون مجموعة البريكس وستتولى رئاسة مجموعة بريكس في عام 2022، مثالًا جيدًا للتعاون الدولي في مجال اللقاحات في قمة الخميس من خلال الإعلان عن التبرع للبلدان النامية بـ 100 مليون لقاح إضافي من أجل مواجهة كوفيد-19.

بريكس من أجل مكافحة الوباء

حافظت دول البريكس بنشاط على تبادل المعلومات والتعاون، في مواجهة الوباء، وشدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي حضر وألقى كلمة في قمة البريكس للعام التاسع على التوالي، على أهمية التعاون في مجال اللقاحات.

وفي إشارة إلى أن الصين وعدت بتقديم 2 مليار جرعة من لقاح كوفيد-19 للعالم على مدار هذا العام وتقديم 100 مليون دولار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس- COVAX) ، دعا الرئيس شي أعضاء البريكس إلى المساهمة في تعزيز التوزيع العادل والمنصف للقاحات في جميع أنحاء العالم.

منذ إعلان الرئيس شي عن جعل لقاحات كوفيد-19 الصينية منفعة عامة في الدورة 73 لجمعية الصحة العالمية في مايو الماضي، قدمت الصين حوالي 800 مليون جرعة لقاح لأكثر من 100 دولة بداية من شهر أغسطس. هذه الدول التي قُدم إليها اللقاء في الغالب دول نامية، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الصينية.

كما سلط الضوء على التعاون العملي في البحث والتطوير المشترك للقاحات، والإنتاج المشترك والاعتراف المتبادل بلقاحات كوفيد-19، بالإضافة إلى إطلاق مركز أبحاث وتطوير لقاحات تابع لمجموعة بريكس (مركز أبحاث وتطوير لقاحات بريكس – BRICS Vaccine Research and Development Center ) عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

أعلنت الصين في شهر مايو عن إنشاء مركز وطني كجزء من المركز (مركز بريكس). من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال اللقاحات بين دول مجموعة البريكس، يعزز المركز التعاون في مجالي البحث والتطوير وتجربة اللقاحات وبناء المصنع والتعاون في إنتاج اللقاح والترخيص والاعتراف بها بين الدول الخمس.

بريكس من أجل تعزيز التنمية المشتركة في الاقتصاد

يُعد التعاون الاقتصادي والتجاري أحد الموضوعات الرئيسية لدول البريكس. وفقًا لوزارة التجارة الصينية، تمثل الكتلة السكانية دول البريكس 42 في المائة من سكان العالم، وكذلك اقتصاد هذه الدول يمثل 24 في المائة من الاقتصاد العالمي، وكذلك حجم التجارة 18 في المائة من التجارة العالمية في السلع، والخدمات 13 في المائة من التجارة العالمية في الخدمات، والاستثمار الأجنبي العالمي 25 في المائة من الاستثمار الأجنبي العالمي.

في هذا الصدد، اقترحت الصين استضافة اجتماع رفيع المستوى لدول مجموعة البريكس من أجل بحث تغير المناخ ومنتدى بريكس بشأن البيانات الضخمة من أجل التنمية المستدامة.

كذلك شدد الرئيس شي على أهمية بنك التنمية الجديدة ( New Development Bank ) والشراكة بين دول البريكس ( BRICS Partnership ) بشأن مركز ابتكار الثورة الصناعية الجديدة.

وقد أُطلق المركز في مقاطعة شيامن في ديسمبر من العام الماضي. وقعت شركات تابعة لدول مجموعة البريكس 28 مشروعًا، في حفل افتتاح المركز يوم الثلاثاء، بأجمالي استثمارات يزيد على 13.4 مليار يوان (حوالي 2.07 مليار دولار أمريكي).

بريكس من أجل دعم التعددية الحقيقية والعدالة والإنصاف

كانت الكلمات الرئيسية في تعاون بريكس خلال السنوات الأخيرة، هي: السلام والاستقرار الإقليمي والأمن البيولوجي ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

كما صرح الرئيس شي خلال القمة، قائلًا: “إننا بحاجة إلى الاستفادة من آليات بريكس مثل اجتماع وزراء الخارجية واجتماع الممثلين رفيعي المستوى للأمن، وتنسيق موقفنا بشكل أفضل بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وإرسال صوت جماعي أكبر لدول البريكس”.

في اجتماع مستشاري الأمن القومي في بريكس الذي عقد الشهر الماضي، توصلت الدول الأعضاء إلى خطة عمل لمكافحة الإرهاب، وفي يوليو من نفس العام، اتفقت على المساهمة بشكل أكبر في الحرب الدولية ضد الإرهاب في الاجتماع الافتراضي السادس لمجموعة عمل بريكس لمكافحة الإرهاب.

كما تبنت مجموعة البريكس إعلانًا في الاجتماع، يؤكد التزام المجموعة بتعزيز التعاون في إطار التبادلات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية والشعبية.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-09/China-leads-global-vaccine-cooperation-as-BRICS-enters-the-15th-year-13qiPhQKMs8/index.html