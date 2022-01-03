‫ شركة سيجين ترسل شحنة جوية مُحمَّلة بـ1.7 مليون اختبارات كوفيد-19 إلى إسرائيل لمكافحة متحور أوميكرون بواسطة طائرة مستأجرة

من المقرر أن ترسل شركة سيجين ( Seegene ) في 29 ديسمبر اختبار SARS-CoV-2 Master Assay ™ Allplex القادر على كشف متحور أوميكرون بشكل استباقي في مرحلة الفحص الأولية.

) في 29 ديسمبر اختبار ™ القادر على كشف متحور أوميكرون بشكل استباقي في مرحلة الفحص الأولية. وفي مطلع هذا الشهر، استأجرت الشركة طائرة خاصة لإرسال 2.8 مليون اختبارات تشخيصية لكوفيد-19 إلى الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والتشيك وليتوانيا.

سيول، كوريا الجنوبية، 3 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سيجين (KQ 096530) – الشركة الرائدة في مجال التشخيص الجزيئي في كوريا الجنوبية – اليوم أنها ستسلم اختبارات كوفيد-19 على متن طائرة خاصة إلى إسرائيل التي تواجه نقصًا حادًا فيها، وجاء ذلك على إثر عودة ظهور حالات إصابة جديدة بسبب متحور أوميكرون. وستُرسَل 1.7 مليون اختبارات SARS-CoV-2 Master Assay ™Allplex والمواد الاستهلاكية ذات الصلة في 29 ديسمبر.

يمكن لاختبار SARS-CoV-2 Master Assay ™Allplex تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كوفيد-19 وما إذا كان قد أُصيب بمتحور أوميكرون، كما أنه يستهدف أربعة جينات (E وRdRP وN وS)، وخمس طفرات طفرة الحذف HV69/70، وطفرة الحذف Y144، وE484K، وN501Y، وP681H. ومن ضمن ذلك، فإن الطفرات HV69/70 وN501Y وP681H تشير إلى وجود متحور أوميكرون بناءً على المتحورات المتداولة في الوقت الحالي. ووفقًا لبحث سريري أُجرى في أحد مختبرات جنوب إفريقيا، فإن نتائج الاختبارات التي أجريت باستخدام SARS-CoV-2 Master Assay ™Allplex تطابقت تطابقًا تامًا مع النتائج المستمدة من التسلسل الإضافي مما يؤكد أن الاختبار قادر على اكتشاف متحور أوميكرون بدقة.

وتعتبر هذه ثاني شحنة طوارئ مُرسلة إلى إسرائيل حيث أُرسِلت أول شحنة في أبريل 2020. وهذه المرة، استأجرت الطائرة شركة HY Laboratories – وهي الشريك الإسرائيلي لشركة سيجين – حيث تتطلع إلى دعم الطلبات الراهنة في إسرائيل.

وفي يوم 19 ديسمبر، استأجرت الشركة أيضًا طائرة خاصة لإرسال اختبارات كوفيد-19 تبلغ قيمتها 2.8 مليون إلى دول أوروبية بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وتشيكيا وليتوانيا حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة بسبب ظهور متحور أوميكرون.

وقد ذكر الدكتور جونغ يون تشون، مؤسس شركة سيجين ومديرها التنفيذي: “أن الطلب على الاختبارات ارتفع ارتفاعًا كبيرًا بعد ظهور متحور أوميكرون وانتشاره السريع”. “وعلى الرغم من أن تكلفة الطائرات المستأجرة والجهود المبذولة لإتمام هذا الأمر قد تبدو مبالغ فيها، إلا أننا نعتقد أنه من أولوياتنا ومسؤوليتنا دعم الحرب العالمية ضد هذا الوباء. ونأمل أن نتمكن من مساعدة جميع هذه البلاد”.

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