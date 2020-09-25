Press Release

‫ كاميرات فيديو المراقبة من هانوا تيكوين تحوز على شهادة الأمن السيبراني الدولي “UL CAP”

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شبكات كاميرات فيديو المراقبة ذات حقوق الملكية Wisenet7

تقييم أمني شامل من التحقق من المنتج إلى قدرات تطوير البرمجيات

تساعد في التوافق مع سياسات الأمن الدولية مثل سياسات تنظيم حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي

بانغيو، كوريا الجنوبية، 24 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة الأمن العالمية هانوا تيكوين يوم 9 أيلول/سبتمبر أنها حصلت على شهادة UL CAP (برنامج ضمان الأمن السيبراني) وهو معيار أمن سيبراني دولي لكاميرات فيديو المراقبة الشبكية التي أطلقتها مؤخرا المزودة بالنظام على الشريحة Wisenet7.

شهادة UL CAP هي برنامج شهادة من شركة UL، وهي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة لديها تاريخ يزيد عن 127 عامًا. يقوم البرنامج بتقييم المنتجات القابلة للاتصال بالشبكة لمشكلات الأمن السيبراني المحتملة مثل الثغرات الأمنية لبرامج النظام والحماية من التهديدات الأمنية.

نظرًا لأن البرنامج لا يقيِّم المنتجات فحسب، بل يقيم أيضًا عمليات تطوير البرامج ذات الصلة وقدرات إدارة المخاطر، فقد حصل عدد قليل فقط من الشركات المصنعة في الصناعة على هذه الشهادة حتى الآن. هانوا تيكوين هي شركة الأمن الوحيدة في كوريا التي حصلت على الشهادة.

حصلت هانوا تيكوين على الشهادة بفضل استيفائها لجميع معايير التقييم الشاملة لشركة UL مثل اختبار الاختراق والتحكم في الوصول والتشفير وتحديث البرامج.

على الرغم من أنه من المعروف عمومًا أن الحصول على شهادة UL CAP قد يستغرق من 8 إلى 10 أشهر، إلا أن هانوا تيكوين حصلت عليها خلال حوالي ثلاثة أشهر فقط. كانت الشركة تعمل باستمرار على تحسين قدراتها من خلال إنشاء فريق الأمن السيبراني الداخلي “S-CERT” لإنشاء عمليات تطوير برمجيات موحدة حتى قبل التقدم للبرنامج.

تحتوي كاميرات Wisenet7 من شركة هانوا تيكوين على حلول أمان مضمنة يمكنها الحفاظ على بيانات الفيديو آمنة خلال جميع مراحل تصميم المنتج والتصنيع والاستخدام الفعلي.

مع استمرار تزايد شعبية كاميرات أمن الشبكات، تزداد أهمية الأمن السيبراني أيضًا في جميع أنحاء العالم. وعلى هذه الخلفية، تعتقد هانوا تيكوين أن حصولها على شهادة UL CAP سيكون بمثابة فرصة لإعادة تأكيد مكانتها كشركة رائدة في السوق العالمية.

نظرًا لأن البرنامج يقوم بتقييم النظام العام ذي الصلة بالأمن السيبراني، فإن الشهادة ستساعد في الامتثال لسياسات الأمن العالمية مثل “تنظيم حماية البيانات العامة” للاتحاد الأوروبي.

في الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، يتطلب تقديم العطاءات للمشاريع التي تقودها الحكومات أو المنظمات في الغالب إبراز شهادة UL CAP . في القطاع الخاص، يتحقق العديد من العملاء أيضًا من الحصول على الشهادة عند إنشاء أنظمة المراقبة بالفيديو للمرافق الحساسة مثل المختبرات والبنوك.

وقال مصدر في هانوا تيكوين: “من خلال حيازة شهادة UL CAP، يمكننا الآن أن نروج بنشاط أكبر لميزات الأمن السيبراني لدينا باعتبارها واحدة من نقاط قوة هانوا تيكوين. سوف نقدم أفضل ميزات الأمن السيبراني في منتجاتنا المستقبلية التي يمكن للعملاء الوثوق بها.”

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1276241/Hanwha_UL_certificate_ceremony_press.jpg