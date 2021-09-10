‫ كاواي ايلاندس جمعت 2.4 مليون دولارًا في عملية بيع خاصة لعملات رمزية لدعم مشروعها القادم في عالم الأنيمي

رود تاون، جزر فيرجن البريطانية, 9 سبتمبر/ أيلول 2021 /PRNewswire/ — Kawaii Islands هو مشروع للعبة خيال جديدة نشأت من الشراكة الإستراتيجية بين Imba Games StudioوOraichain، وقد جمعت 2.4 مليون دولارًا لبناء جيل جديد من ألعاب الرسوم المتحركة المعتمدة على الرمز الفريد غير المتكرر (NFT) حيث يكون كل المستخدمين متصلين ويمكنهم المشاركة في اللعب أو إنشاء المحتوى للربح من اللعبة.

ستنطلق لعبة كاواي ايلاندس في إصدارها الألفا لأول مرة في شهر سبتمبر، ويمكن للاعبين البدء في الانضمام إلى العالم الخيالي للحيوانات والنباتات السحرية واللعب بسهولة وتحقيق الأرباح. وقد ظهر على أعضاء مجتمع اللعبة تأثرًا كبيرًا وأبدا اللاعبون كذلك انبهارهم بما تم الكشف عنه مؤخرًا من رسومات الشخصيات والفيلم التشويقي القصير للعبة.

لم يستطع فيجاي جارج، الرئيس التنفيذي لشركة مابل بلوك، وأحد المستثمرين الرئيسيين، رفض ذلك أيضًا. حيث صرح قائلًا: “تتميز لعبة كاواي ايلاندس بتصميمها القوي وآلياتها المرحة الممتعة الموروثة من سلسلة الألعاب السابقة المعروفة، ومع التحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الرمز الفريد غير المتكرر (NFT) في اللعبة ضمن سلسلة العملات، ستفتح بالتأكيد طبقة أعمق من تجربة الألعاب على عكس الألعاب التقليدية “.

وإلى جانب اللعب لتحقيق الأرباح، توفر كاواي ايلاندس مجموعة كاملة من الميزات الجذابة للاعبين لتوسيع خيالهم وإبداعهم: في مجالات الزراعة، والصناعة الحرفية، والديكور، والتصميم، وتكوين الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر تطلّعًا أيضًا تتمثل في “الإبداع لتحقيق الأرباح”، حسث تتضمن اللعبة إنشاء منصة للمبدعين لبناء اقتصاد الويب 3.0 الخاص بهم من خلال المساهمة بمهاراتهم الفنية وابتكار القصص لتحقيق الأرباح.

وقد صرح جيمس وو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إف جي قائلًا: “إن التقدم الذي تم إحرازه في ويب 3.0 وقطاع عملات الرمز الفريد غير المتكرر (NFT) مع تطوير العالم الافتراضي والمفاهيم المبتكرة مثل الأسواق في العوالم الرقمية، أو الرهان أو اللعب لتحقيق الأرباح، والوصول إلى ألعاب العملات الافتراضية على الإنترنت، لم يلق ما يكفي من التقدير الكامل من قبل الملايين حول العالم.” وأضاف: “إننا نعتقد أن هذا المسار الذي نسلكه يعد أمرًا حتميًا، وسيزداد قوة مع المزيد من التقدم ومع دخول الأجيال الجديدة لعالم الإنترنت.”

وقد انجذب العديد من المستثمرين سواء بسواء مع مابل بلوك ودي إف جي، من كافة مساحات التشفير الرقمي والأعمال بشكل كبير من خلال الرؤية والقوة الفائقة لتسلسل “اللعب والاتصال والإنشاء والربح” التي تستهدفها كاواي ايلاندس. وتتضمن كوكبة المستثمرين هذه سيغنم (مستثمر رئيسي مشارك)، وهايبرتشاين، وجي سكوير، وإيه يو21، وإكس21، وكايروس، وريكي كابيتال، وشين تشان أي إي أو /أي سي أو اليرتس، وسكاي فيجين كابيتال. ومن خلال تمويلهم، سوف تتخذ كاواي ايلاندس خطوة أخرى لربط جميع ألعاب الأنيمي الأخرى تحقيقًا لمساعيها لصنع عالم واقع افتراضي لشخصيات الأنمي.

انضم إلى مجتمع كاواي ايلاندس واستعد لهذا العالم الافتراضي الذي لا يقاوم!

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كاواي ايسلاندس، contact@kawaii.global

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