‫ موقع Medwish.com يطلق خدمات خطط شحن عالمية لتوصيل المعدات الطبية إلى المستشفيات

شنغهاي، السابع من سبتمبر 2021، / PRNewswire / — أعلن موقع Medwish.com أكبر سوق معدات طبية يقدم خدماته عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال ( B2B ) في مجال المنتجات الطبية أنه سيقدم شحنًا مجانيًا لأكثر من 10000 منتج طبي في 14 فئة فرعية كاملة تتضمن أسرة المستشفيات، وشاشات المرضى، وأجهزة الاستنشاق الضاغطة، ومكثفات الأكسجين، ونظام التشخيص بالموجات فوق الصوتية، وحاضنات الاهتزاز، والنقالات الهيدروليكية، وأجهزة التنفس الطبية، وكاميرات تصوير NIR بدقة 4K ، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وغيرها من الأجهزة الطبية.

تعرضت أسعار خدمات الشحن الدولي للارتفاع خلال جائحة كوفيد-19، بزيادة قدرها 500٪ في معظم بلدان العالم عن العام الماضي. وقد أصبح تصدير الأجهزة الطبية أمرًا صعبًا للغاية بسبب ارتفاع أسعار خدمات الشحن الدولي. وتعرضت العديد من خطط المشتريات الهندسية للمستشفيات للشلل التام بسبب ارتفاع أسعار الشحن. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة من عام 2021 تأثيرًا خطيرًا على صادرات المعدات الطبية بسبب ارتفاع أسعار الشحن الدولي.

ولهذا قرر موقع Medwish.com والذي يعد أحد أكبر أسواق مبيعات المعدات الطبية العالمية الاحترافية، قيادة أكثر من 400 مصنع للمعدات الطبية في جيانغسو، ودفعهم للانضمام إلى منصة Medwish لتطبيق استراتيجية الشحن المجاني الترويجي في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، وذلك استجابة للزيادة الحادة في تكلفة الشحن الدولي.

يتعاون موقع Medwish.com مع شركائه لمواجهة الوباء العالمي وارتفاع أسعار الشحن الدولية، ويبدي الموقع وشركائه استعدادهم لتنحية مصالحهم قصيرة الأجل جانبًا لتوصيل الأجهزة الطبية إلى العالم في أقرب وقت ممكن لمكافحة الوباء. في الوقت نفسه، سيتشعر عملائنا العالميون وجود منصة طبية عالمية هنا في تشانغجياجانج، وهي جزء صغير من مدينة سوتشو في مقاطعة جيانغسو، وسيلمسون استعدادنا لبناء اتصال بين البلدان على الرغم من ارتفاع أسعار وتكاليف الشحن.

“من المتوقع أن يبدأ العرض الترويجي في 1 سبتمبر ويستمر 120 يومًا حتى 31 ديسمبر 2021. ومن المتوقع أن يزيد حجم المعاملات على موقع medwish.com عن 200 مليون دولار أمريكي على الأقل (1.3 مليار يوان). ومن المتوقع أن يتم شحن 1200 حاوية بارتفاع 40 قدمًا، وتقدر قيمتها بنحو 18 مليون دولار أمريكي (حوالي 120 مليون يوان). ويشير فولا وو، الرئيس التنفيذي لموقع Medwish.com ، قائلًا “إن توافد المزيد من الموردين والعملاء، سيساهم في تحقيق نجاح أكبر منقطع النظير”.

نبذة عن موقع Medwish.com

منصة “ MEDWISH ” التي تقدم خدماتها من خلال موقع ( www.medwish.com ) تعد سوقًا عالميًا يقدم خدماته عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال ( B2B) ، ويركز على توريد وشراء المعدات والأجهزة الطبية. يتعاون فريق Medwish مع رواد مقدمي الخدمات العالميين في مجالات تتضمن الخدمات اللوجستية والتأمين والتمويل والتخليص الجمركي والدفع الدولي وما إلى ذلك. ويزيل السوق الطبي العالمي الذي تقدمه عوائق وصعوبات التسوق بأكملها للمشترين العالميين، وذلك من خلال دمج قنوات سلسلة التوريد العالمية عالية الجودة، ويتضمن العملاء والمشترين من موقع Medwish.com المستشفيات الجديدة حديثة الإنشاء والوكلاء الخارجيين.

الموقع الرسمي: www.medwish.com