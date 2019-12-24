‫ هاتف Reno2 F: هدية مفعمة بالإبداع والخيال في موسم الأعياد

Press Release

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لهدية مثالية ترتقي بقدراتهم الإبداعية وتطلق العنان لمخيلتهم الخصبة خلال موسم الأعياد، قدموا لأحبائكم وأصدقائكم هذا العيد هاتف OPPO Reno2 F الجديد بتصميمه المدهش وكاميرته الرائعة وقدراته الفائقة. فالهاتف الجديد أشبه بورشة إبداع متكاملة في متناول اليد، تتيح للمستخدمين التقاط أروع الصور في أي مكان وزمان.

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ولهاتف Reno2 F، كشفت OPPO عن لون جديد رائع هو الأخضر المتدرج Nebula Green الذي ينضم إلى اللونين الساحرين الأبيض السماوي Sky White والأخضر المزرق Lake Green. ويمثل اللون المستوحى من “الشفق القطبي” أو “أنوار الشمال” مزيجاً مثالياً يجمع بين اللون الأخضر الحيوي والأرجواني الحالم، ليوفر للمستخدمين جمالاً ساحراً يكتنفه الغموض الذي تشتهر به أضواء الشمال، مصطحباً إياهم في رحلة فريدة تطلق العنان لمخيلتهم. ويأتي الأخضر المتدرج المستوحى من الطبيعة ليعكس روح موسم الأعياد، ما يجعل منه هدية مثالية خلال هذا الفترة الحافلة بالاحتفالات الممتعة.

يمثل أداء الكاميرا الفائق عنصراً أساسياً في قدرات هاتف OPPO Reno2 F الذكي، فهو يضم عدداً من أفضل مزايا الكاميرات في هواتف OPPO الرائدة بدءاً من الكاميرا الرباعية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجا بيكسل ونمط التصوير المظلم الفائق Ultra Night Mode 2.0 والعدسة فائقة الاتساع التي تتيح للمستخدمين القدرة على التقاط صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بزوايا واسعة، وصولاً إلى خيارات تصوير البورتريه باستخدام الكاميرا الأمامية التي ترتقي بمفهوم صور “السيلفي” إلى آفاق جديدة كلياً.

وبفضل الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجا بيكسل والعدسة الواسعة بدقة 8 ميجا بيكسل والعدسة الأحادية بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسة البورتريه بدقة 2 ميجا بيكسل، سيحظى المستخدمون بتجربة تصوير فوتوغرافي استثنائية باستخدام هاتف Reno2 F. ويوفر نمط التصوير المظلم الفائق Ultra Night Mode 2.0 مزايا إزالة التشويش متعدد الإطارات ونظام تصوير بالمدى الديناميكي العالي، مما يتيح للمستخدمين التقاط أبهى الصور في ظروف الإنارة الضعيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز التباين بين موضوع الصورة والخلفية. وبهذا يوفر الهاتف لصوركم الفوتوغرافية خلفيات جذابة وضمان ألق ألوان البشرة الحقيقية. وبإضافة إمكانات العدسة فائقة الاتساع Ultra-Wide Angle إلى هذه المزايا، يتيح لكم الهاتف التقاط مزيد من المواضيع في صورة واحدة، وبالتالي ستبدو الصور الملتقطة بسرعة أفضل من أي وقت مضى.

أما لعشاق صور البورتريه، ومن منا لا يستهويه التقاط الصور في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ يتيح هاتف OPPO Reno2 F بفضل نمط التصوير Portrait Mode 2.0 ونمط HDR Portrait للمستخدمين التقاط أجمل صور البورتريه مع إمكانية إضافة رسومات فنية لصورهم باستخدام خاصية Portrait Bokeh.

يمتاز هاتف OPPO Reno2 F الذكي بقدراته العالية، فهو مزود بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت وبطارية طويلة الأمد بسعة 4000 ميلي أمبير ومدعوم بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0، وذلك كله بتصميم فاخر متميز. وتم تزويد هاتف Reno2 F بشاشة AMOLED بانورامية قياس 6,5 بوصة ويبلغ معدل نسبة مساحتها إلى مساحة واجهة الهاتف 91,1% بينما تلبي ألوانه الثلاثة (الأخضر المتدرج Nebula Green والأبيض السماوي Sky White والأخضر المزرق Lake Green) جميع الأذواق على اختلافها.