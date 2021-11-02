‫ يضع Petal Search من هواوي أصوله في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويصعد إلى المركز الثاني لأهم محركي بحث للموبايل في المنطقة

بعد أن رسم ه جذوره في المنطقة، يواصل بيتال سيرتش توسيع انتشاره، متجاوز إنجازات جديدة بفضل دعم المستخدمين.

الانتقال إلى العالمي المحلي: تبتكر هواوي باستمرار لتلبية إحتياجات المنطقة

وإدراكًا بأن رضا المستخدمين هو أساس نجاحه، فإن Petal Search يقوم باستمرار بالابتكار لتلبية إحتياجات عملائه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عن طريق تقديم خدمات مصممة خصيصًا لراحتهم.

تأخذ هواوي القيود الخاصة بكل دولة والتي يواجهها المستهلكون بعين الاعتبار عند ابتكار ملامح جديدة لPetal Search لجعل التصفح تجربة سهلة وبديهية كما يفترض أن تكون. في آسيا وأفريقيا، يواجه المستخدمون مواضع شكوي لرسوم حركة الاتصالات وانخفاض سرعة نقل الشبكة.

وعلى وجه الخصوص، فإن نقل ملفات مثل الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو عبر الشبكات عادة ما يستهلك قدرًا كبيرًا من حركة الاتصالات، مما يؤدي إلى الطلب الشديد على النقل المجاني من قبل المستخدمين في هذه المحليات. في معرض الإشارة إلى ذلك، أطلق Petal Search خدمة النقل المجاني بالتيار مع إطلاق Nova 8 لهواوي، وهي خطوة سرعان ما أتت ثمارها من حيث تحقيق تحسن كبير في نشاط المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Petal Search وظائف سهلة الاستخدام موجهة للمستخدم مثل ميزة تنزيل ومشاركة متكاملة في المشاهد، حيث يمكن للعملاء تنزيل تطبيقاتهم المفضلة ومشاركتها بسرعة من خلال محرك البحث.

يصبح Petal Search عالميًا من خلال المحلية

يهدف Petal Search إلى التوسع عالميًا بأن يكون في المقام الأول محرك بحث محلي للموبيل ومخصص للمناخ والثقافة الفريدين لكل بلد، كما فعلفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يتميزPetal Search بالبحث في محتوى الأخبار المحلية، فضلاً عن سيناريوهات الدفع التلقائي في وسط وشرق أفريقيا (APS)، مما يسمح للمستخدمين باللحاق بالأحداث الرياضية الأكثر اثارة مثل الألعاب الأولمبية لتعقب الإنجازات الوطنية الهامة، مثل فوز جنوب أفريقيا بأول ميدالية لها في طوكيو، وآخر الأخبار المحلية، والإخطارات الأساسية المتعلقة بفيروس كورونا.

بالإضافة إلى هذه التحديثات، تقدم سيناريوهات الدفع التلقائي في دول وسط وشرق أفريقيا معلومات عن الاحتفالات بالعيد، وأخبار السفر، وغير ذلك. سوف يشعر المتسوقون النشطون بسعادة غامرة إذا اكتشفوا أن المبيعات مدرجة في سيناريوهات الدفع التلقائي فمع بيتال سيرش فلن يكون لزامًا عليهم أن يخشوا خسارة أفضل الصفقات. كما يستطيع المشجعون الرياضيون أن يشعروا بالسعادة أيضًا، حيث سيتم إرسال إخطارات خاصة بأحداث مثل مباريات الكريكيت وكرة القدم إليهم على الفور من خلال سيناريوهات الدفع التلقائي.

علاوة على ذلك، يعمل محرك البحث الموبايل باستمرار على تحسين ميزة تخصيص الصفحة الرئيسية الخاصة به، مما يتيح للمستهلكين خيار تخصيص أيقوناتهم مع المواقع المحلية في بلدانهم من خلال وحدة تخصيص الأيقونات في الصفحة الرئيسية.

يلتزم Petal Search عن ضمان سلامة وصحة المستخدمين

وبفضل تقنيته المتطورة، يسعى محرك بحث Petal Search جاهدًا لحماية العملاء. تقوم سيناريوهات الدفع التلقائي بتقديم تحديثات مفصلة عن كوفيد-19 في مواقع المستخدمين داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الحالات الجديدة، واللقاحات، وموجات انتقال العدوى الجديدة المحتملة، مما يتيح للمستخدمين إتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم ومن حولهم.

تعمل سيناريوهات الدفع التلقائي الخاصة بـPetal Search على الحفاظ على برودة المستخدمين – بشكل حرفي تمامًا، من خلال إعلامات الطقس المحلية ذات درجات الحرارة المرتفعة في الكويت، عندما ترتفع درجات الحرارة خلال موجات الحر، يتم تفعيل هذه المذكرات لإبلاغ المستخدمين بدرجات الحرارة التي تزيد عن 45 درجة مئوية.

عندما تبدو درجة الحرارة وكأنها ستزيد إلى ما بعد هذه النقطة في غضون 24 ساعة، يرسل بيتال سيرش تلقائيًا نسخة من إخطار الدفع، لتنبيه أي شخص يخطط أن يخرج، أو الأشخاص الذين هم بالفعل بالخارج وعلى وشك الانتباه إلى الحرارة. يمكن إرسال نسخة واحدة كحد أقصى من هذا الإخطار كل يوم لإبقاء التحذير من درجة الحرارة ذا صلة بالموضوع دون تدخل.

يستمر Petal Search بالازدهار

من خلال وضع المستخدم أولًا وتصميم الإبداعات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمستهلكين، نجح Petal Search من هواوي في ترسيخ جذوره في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فحقق نتائج مذهلة بعد عام واحد من إطلاقه في عام 2020.

كانت الإبداعات التي ركز عليها بيتال سيرش في الأسواق الخارجية سببًا في تعزيز شعبيته بسرعة كبيرة، الأمر الذي سمح لمحرك البحث بتسجيل نمو مذهل. مع اقتران التكنولوجيا الذكية بالشراكات المحلية، يواصل بيتال سيرتش مسيرته نحو تحقيق هدف أن يكون محرك بحث عالميًا للموبيل عن طريق التوجه محليًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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