‫ Abacus تم الاعتراف بها كـ SAP Business One وشريك العام من أوائل المتبنىن لسحابة S/4 HANA

الجوائز مُقدَّمة في قمة نجاح شركاء شمال الشرق الأوسط لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت Abacus اليوم عن فوزها بجوائز شريك العام لـ SAP Business One وأوائل المتبنين لسحابة S/4 HANA. وقدمت SAP الجوائز إلى شركاء SAP الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط (شمال الشرق الأوسط) من أجل إظهار المساهمات البارزة في تمكين عملاء SAP من الابتكار بسرعة وتحقيق نتائج أفضل ونمو مستدام من خلال حلول SAP.

قال عباس علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة Abacus، “نحن فخورون بتواضع أن يتم الاعتراف بنا مرة أخرى من قِبَل SAP من أجل مساهماتنا المستمرة في دفع التحولات الرقمية لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. في Abacus، نقوم بتمكين عملائنا للاستفادة من تقنيات SAP من أجل تحقيق نتائج أسرع ولكي يصبحوا شركات ذكية حقًا”. وأضاف خان، “نعتقد أن السحابة قد أصبحت منصة فعلية لتحقيق الابتكار المتسارع. من خلال خدمات التحويل السحابية التي نقدمها، والتي تدعمها شراكة SAP الخاصة بنا، فإننا نعمل معًا مع عملائنا من أجل استثارة الابتكار والتصدي لتحديات الأعمال المعقدة في جميع أنحاء العالم”.

حصلت Abacus على جوائز شريك العام من SAP لفئات مختلفة على مدار عقد من الزمان، بما في ذلك SAP Business One وSAP Business ByDesign Partner لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2020. وبصفتها من أوائل المتبنين لسحابة S/4 HANA، ساهمت Abacus في تطوير السوق وتشجيع الانتقال إلى الحوسبة السحابية بالتعاون مع SAP.

وقد اختارت SAP ترشيحات شريك العام من النظام البيئي واسع النطاق لشركاء SAP استنادًا إلى بيانات مبيعات SAP الداخلية. تم تقديم الجوائز خلال قمة نجاح شركاء شمال الشرق الأوسط لعام 2021 في 2 مارس 2021. وتضمنت القمة مجموعة متنوعة من الجلسات التي تُركِّز على التطورات الجديدة التي قدمتها SAP جنبًا إلى جنب مع شركائها العالميين.

حول شركة Abacus :

Abacus هي شركة تكنولوجيا يقع مقرها الرئيسي في لندن، ولها مكاتب في نيويورك ودبي والرياض ولاهور والقاهرة. مهمتنا هي مساعدة العملاء على الإبحار في التكنولوجيا وتنفيذ الحلول والشراكة عبر رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. نحن نعمل في ثلاثة أبعاد؛ أنظمة الشركات وحلول الابتكار والخدمات المدارة.

لمزيد من المعلومات: www.abacuscambridge.com

الاتصال: فاطيما ريزفي fatima.rizvi@abacuscambridge.com