‫ Absen على وشك عرض أحدث حلول شاشات العرض LED في إنفوكوم 2021

شنتشن، الصين، 19 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — علامة تجارية رائدة في مجال شاشات العرض LED. ستعرض شركة Absen أحدث حلولها في فعاليات إنفوكوم 2021 (كابينة رقم 1008) في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر. باعتباره الحدث الأكبر والأكثر إثارة الذي يركز على صناعة Pro-AV، يجمع حدف إنفوكوم الآلاف من خبراء الصناعة ومديري التقنيات السمع بصرية والمستخدمين النهائيين والمتكاملين من جميع أنحاء العالم. سيعرض أحدث التقنيات السمعية والبصرية وأكثرها تقدمًا.

استوديو افتراضي LED من صنع Absen سلسلة MR (شاشة أرضية) وسلسلة PL (شاشة خلفية) سيتم عرضه في الكشك. حل الاستوديو الظاهري LED الاحترافي من Absen، هو الاختيار الأمثل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، سيجلب للعملاء تجربة غامرة مذهلة مع تأثير بصري واقعي ومميز.

سلسلة MR هي منتج Absen الاحترافي لمصابيح LED الأرضية. هناك خياران للمسات النهائية على السطح لسلسلة MR. توفر اللمسة النهائية غير اللامعة لوحة LED غير عاكسة، ومثالية للبث التلفزيوني، وتطبيقات xR Stages وVirtual Production Studio. توفر اللمسة النهائية اللامعة لوحة LED أنيقة ولامعة مع مظهر وتصميم عالي التقنية، ومثالية لتطبيقات البيع بالتجزئة والتطبيقات المعمارية والمعارض. هيكلها عالي الكثافة يضمن الأمان والصلابة، والتي يمكن أن تتحمل حمولة 2500 كجم / م2.

سلسلة PL هي منتج Absen المتقدم لتطبيق التأجير الداخلي والخارجي. بفضل معدل التحديث العالي (3840 هرتز) وخوارزمية HDR10 ونسبة التباين العالية والسطوع 1500nits وتقنية LED فائقة السواد، يمكن لسلسلة PL تحقيق أفضل جودة للصورة وأداء مرئي مذهل. يمكن للوحدات المثلثية والمكعبة والدائرية الإبداعية صُنع مجموعة متنوعة من الأشكال الإبداعية. يحافظ نظام كتلة اتصال المنحنى المتكامل القابل للتغيير على أعلى مستوى من دقة المواءمة لكل من التكوين المسطح والمنحني.

Absenicon 3.0 هو حل LED ثوري متعدد الإمكانات لتطبيق المؤتمرات. لديها أربعة أحجام قياسية كبيرة الحجم (110 بوصة / 138 بوصة / 165 بوصة)، مناسبة لأحجام مختلفة من المساحة. نسبة العرض إلى الارتفاع هي 16:9، والتي يمكنها تقديم محتوى بدقة FHD من نقطة إلى نقطة. يمكن تحقيق وظائف متعددة بسهولة وراحة مثل التلفزيون الذكي، من خلال جهاز التحكم عن بعد الذكي. كما يشتمل على مكبر صوت مدمج لسهولة تشغيل محتوى الوسائط.

سلسلة Cobalt واضحة، Micro LED الجديدة من Absen – منتج مستقر وعالي الجودة يشتمل على تقنية تغليف COB المعكوسة وخوارزمية HDR10 الأساسية. تحقق سلسلة Clear Cobalt صورًا بجودة الأفلام مع سطوع عالي ونسبة تباين، مع طلاء أسود بالكامل وتقنية تصحيح المستوى الأسود. وعلاوة على ذلك، فهو مقاوم للرطوبة، ومقاوم للغبار ومقاوم للتآكل، ومقاوم للأكسدة، ويمنع الكهرباء الساكنة ويمنع الأشعة الزرقاء.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://www.absen.com/

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