‫ ACY Securities تقوم بتعيين مدير لفرع مصر وفرع المملكة العربية السعودية كجزء من خطتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

سيدني – أستراليا, 12 حزيران 2020 /PRNewswire/ — أعلنت ACY Securities الوسيط العالمي متعدد الأصول من مقرها في سيدني عن تعيين أشرف شريف مديراً لفرع مصر وأحمد فهيم مديراً لفرع المملكة العربية السعودية.

اشرف شريف هو مؤسس شركة الفوركس العربي والمدير التنفيذي لها، وهي شركة استشارية بمجال تداول العملات الأجنبية، مقرها مصر/ القاهرة.

كما أنه يمتلك خبرة تزيد عن 10 سنوات بمجال تداول العملات الأجنبية ومتخصص بتأمين سبل وصول العملاء إلى أسواق العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات.

وتعليقًا على تعيينه كمدير لفرع مصر، قال السيد أشرف شريف بأن “الهيئة الرقابية الأسترالية ASIC تمنح ترخيصها لوسطاء التداول ممن يتمتعون بسجل حافل وغني، مثل ACY Securities التي تحظى بتقدير كبير في الشرق الأوسط.

كما أعرب عن سعادته بأن يصبح جزءاً من الشركة ويقود المسؤولية في مصر.

وصرّح السيد اشرف شريف في بيانٍ له صباح اليوم بأن: “وسطاء التداول المرخصين من ASIC والذين يملكون سجلاً حافلاً وغنياً مثل ACY Securities مفضّلون بشدة عند متداولي الشرق الأوسط، ويسعدني أن أقود إدارة فرع ACY Securities في مصر”.

من جهته قال السيد أحمد فهيم؛ مدير فرع المملكة العربية السعودية لدى ACY Securities والمدير العام لشركة الفوركس العربي في الرياض، بأن “ACY Securities قدمت معياراً ذهبياً في جميع المجالات التي تهم متداولي المملكة العربية السعودية”.

وصرّح السيد احمد فهيم بأن ACY Securities تقدم مقياساً ذهبياً للعملاء في تجربتهم في الشركة بما في ذلك الخدمات المتعددة والدعم المقدم، وإنه لشرفٌ كبيرٌ لديّ قيادة مكتب ACY في المملكة العربية السعودية”.

ويتابع السيد احمد فهيم قائلاً : ” إن ACY Securities تمتلك أفضل سجل حافل بأعلى درجات الآمان لأموال العملاء، مع توفّر الحسابات الإسلامية وطاقم عمل كامل لتوفير الدعم للعملاء باللغة العربية، بالإضافة لسرعات فائقة في تنفيذ أوامر التداول، مع إتاحة التداول متعدد الأصول على الأسهم العالمية بما في ذلك أسهم كـ Apple و Amazon“.

وأكّد السيد علاء درويش؛ مدير المكتب التنفيذي والإقليمي لشركة ACY Securities بأن “التعيينات الإقليمية الصائبة والمتوازنة تعدّ جزءاً من خطة النمو والتوسع الشاملة لـ ACY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتعهد شركة ACY بالتزامها بتلك المنطقة الهامة من العالم”.

ويكمل السيد درويش في بيان له بعد ظهر اليوم: “إن طرح معيار ذهبي في التداول متعدد الأصول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط ليس إلا جزءاً من خطة التوسع الشاملة لـ ACY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع هذا النمو العظيم القادم من أسواق الشرق الأوسط، فإننا لن نقتصر على النمو فحسب بل سنحرص على تسارع استثماراتنا في هذه المنطقة الهامة من العالم.

شهدت ACY Securities نمواً قوياً ومستمرًا في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث سجلت زيادة كبيرة في عدد العملاء الجدد من جميع أنحاء العالم وتحقيق أحجام تداول قياسية في عام 2020.

“ إن ACY Securities تمتلك أفضل سجل حافل بأعلى درجات الآمان لأموال العملاء، مع توفّر الحسابات الإسلامية وطاقم عمل كامل لتوفير الدعم للعملاء باللغة العربية، بالإضافة لسرعات فائقة في تنفيذ أوامر التداول، مع إتاحة التداول متعدد الأصول على الأسهم العالمية بما في ذلك أسهم كـ Apple و Amazon “.

احمد فهيم مدير فرع المملكة العربية السعودية لدى ACY Securities

اشرف شريف مدير فرع جمهورية مصر العربية لدى ACY Securities

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