‫ :ALIEN WORLDS MISSIONSتم إطلاق أول لعبة على BSC Blockchain في Alien Worlds NFT MetaVerse من خلال Trilium (TLM) ومكافآت NFT للاعبين

زوغ، سويسرا، 28 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — مجتمع العوالم العالمي اللامركزي Alien Worlds، الذي أصبح واحدا من أكثر تطبيقات سلاسل الاتصال اللامركزية إستخدامًا في العالم، يسره أن يعلن أن لعبة Alien Worlds Missions قد أطلقت لتوها على Binance Smart Chain. المستكشفون الآن لديهم القدرة على إرسال سفن فضاء افتراضية في بعثات عبر أنحاء منطقة الكون الفوقي Metaverse، وكسب NFTs للاستخدام ضمن اللعبة، فضلًا عن الحصول على NFTs أنشأتها مجتمعات مختلفة من اللاعبين الذين يستضيفون مناسبات وأنشطة متكررة.

مع وجود أكثر من 3.6 مليون لاعب ألعاب مسجلة^ منذ إطلاقها في ديسمبر 2020 وحوالي 11 مليون لاعب في اليوم*، رسخت لعبة Alien Worlds نفسها كأكبر لعبة NFT قائمة على سلسلة الكتل، مما يتيح لللاعبين الفرصة لامتلاك الأراضي واستخدام الأدوات ونشر الملاحم والأسلحة في المعركة وتخصيص الأفاتار الخاصة بهم. تعمل لعبة Alien Worlds على ثلاث سلاسل كتل وهي Ethereum و WAX وBinance Smart Chain (BSC).

“غيرت “Alien Worlds” بشكل كامل وجه الألعاب القائمة علي سلسة الكتل. قال دواين من Alien Army World “حتى أنني كنت أقول أنها أثرت وغيرت حياة الناس عبر هذا المقطع،” ونحن نعتقد أن Alien Worlds Missions التي تم إصدارها مؤخرا سوف تكثف من عمليات إستغلال اللاعبين في كل مكان.

يقدم إطلاق “Alien Worlds Missions” المتوقع على نطاق واسع تجربة جديدة تماما بالنسبة للاعبين. يستطيع المستكشفون إستخدام الرمز المميز في اللعبة، تريليوم (TLM)، لإرسال سفينة فضائية في كل مهمة والتنافس على حصة من قدر مكافأة رمز التريليوم TLM . وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى كل مسافر من البعثة NFT(تصل إلى 5 دولارات لكل لاعب في البعثة حاليا)، مما يتيح إمكانية العمل داخل اللعبة وفي الألعاب التي تنشئها المجتمعات المحلية على حد سواء استنادًا إلى إحصاءات بطاقات الألعاب التي تحمل NFT أو إحصاءات البعثة. نظرًا لأن جميع الأنشطة مخزنة على سلسلة الكتل، فإن جميع البعثات مفتوحة لآراء المجتمع بأكمله. هذه الدرجة العالية من الشفافية تشجع على اتباع نهج إستراتيجي في التعامل مع اللعبة وتعزز القدرة التنافسية بشكل كبير. وفي وقت الإطلاق، كانت هناك ثماني بطاقات ألعاب مختلفة من نوع NFT لـAlien Worlds Missions متوفرة كجزء من مجموعة الميثاق.

يقول سارو ماكينا، المؤسس المشارك للعبة Alien Worlds “يعد إطلاق لعبة Alien Worlds Missions على سلسلة كتل BSC كوقتًا تاريخيًا لمجتمع Alien Worlds، مما يوضح بشكل أكبر أن ألعاب ‘اللعب للكسب’ يمكن أن تكون شديدة المشاركة وأن تخلق تجارب مجزية للاعبين، دون الاعتماد على المعلنين غير المرئيين من طرف ثالث، وتوجيه ومتابعة مشاركتهم،”

*يلعب: يتم قياس عدد المعاملات بعدد تفاعلات المحفظة مع العقود الذكية من Alien Worlds على أساس يومي. DappRadar

^ لاعبو لعبة مسجلة: متاح للجمهور على سلسلة كتل WAX.

حول Alien Worlds

Alien Worlds هي عبارة عن NFT Metaverse حيث يمكنك اللعب باستخدام عناصر رقمية فريدة (NFT)، وشرائح Trilium المميزة، والسفر في بعثات Alien Worlds إلى الكواكب، والتصويت في الانتخابات، والترشح لمجلس الكواكب.

يضم هذا الطراز حوالي 3.6 مليون لاعب وأكثر من 000 700 مستخدم نشط شهريا (عدد عناوين المحفظة الفريدة التي تتفاعل مع العقود الذكية للعبة Alien Worlds على أساس شهري, DappRadar), تسلقت لعبة Alien Worlds بسرعة الـ مخططات ترتيب DappRadar وألهمت الأفراد لتوسيع آفاق جديدة من الخيال من أجل خلق ومشاركة والازدهار في Social Metaverse.

للوصول إلىAlien Worlds Missions الجديدة ولعب لعبة “Alien Worlds” الجديدة، تفضل بزيارة الموقع www.alienworlds.io, play.alienworlds.io/missionsوالـ Explorers Station.

للمزيد من المعلومات عن Alien Worlds Missions ولمقابلة سارو ماكينا المؤسس المشارك لAlien Worlds علىDacoco GmbH, دواين، أو عضو في مجتمع Alien Worlds Player، اتصل بشركة EKC PR على 310-441-1000 أو eileen@ekcpr.com.