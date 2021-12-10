‫ ATFX تحضر مؤتمر iFX Expo 2021 في قبرص

دبى، الامارات العربية المتحدة, 10 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — حضرت ATFX في الآونة الأخيرة فعاليات iFX Expo والتي أقيمت في العاصمة القبرصية ليماسول، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2021.

تتولى Ultimate Fintech تنظيم هذا المعرض المتخصص في التكنولوجيا المالية بهدف الجمع بين كبار المسئولين التنفيذيين في كبرى الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية وتداول الفوركس.

حضر المعرض لفيف واسع من المدراء التنفيذيين في الشركات الرائدة في قطاعات التكنولوجيا والسيولة، الأصول الرقمية والبلوكشين، وسطاء التجزئة والمؤسسات، إلخ.

شاركت ATFX في إكسبو عبر ذراعها للتكنولوجيا المالية، ATFX Connect، والتي تستهدف بشكل رئيسي العملاء من المؤسسات.

وأبدى مسئولو ATFX Connect سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الهام والتواصل مع المسئولين التنفيذيين رفيعي المستوى من شركات الفوركس وتلك العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وكانت ATFX Connect، الذراع المؤسسية لـ ATFX، والتي تركز على تلبية احتياجات صناديق التحوط وشركات الاستثمار العائلية والوسطاء ومديري الأصول والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة وحسابات السبريد بيتنغ، قد أعلنت عن تحقيق نمو فصلي في أحجام التداول بأكثر من 30% خلال الربعين الأول والثاني من 2021.

تدعم ATFX Connect العملاء من المؤسسات عن طريق إتاحة الوصول المباشر للأسواق والسيولة عبر بنوك المستوى الأول ومزودي السيولة غير المصرفية في أسواق الفوركس الفورية والمعادن الثمينة وعقود الفروقات. وعلاوة على ذلك، تضمن البنية التحتية المرنة قدرة ATFX على إدارة عمليات التسعير وتجميع السيولة، كما تسمح بالدمج والتكامل مع أي منصة خارجية بسلاسة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1668872/image_iFX_Expo_Cyprus.jpg