‫ CGTN：طموح محطة الفضاء الصينية يرتفع مع Tianhe

بكين، 30 أبريل 2021 /PRNewswire/ — يجري بناء محطة الفضاء الصينية الخاصة، مع إرسال الوحدة الأساسية Tianhe، والتي تعني “الانسجام السماوي”، إلى الفضاء يوم الخميس، لتبدأ سلسلة من مهمات الإطلاق الرئيسية التي تهدف إلى استكمال بناء المحطة بنهاية عام 2022.

نُقلت Tianhe إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من طراز Long March-5B Y2 من موقع إطلاق مركبة الفضاء Wenchang على ساحل مقاطعة هاينان جنوب الصين. وهي الأولى من 11 مهمة لبناء وتزويد المحطة الفضائية.

وستعمل Tianhe كنموذج تأسيسي لأول محطة فضاء صينية في مدار أرضي منخفض تسمى Tiangong، والتي تعني “القصر السماوي” باللغة الصينية.

وقد صرح الرئيس الصيني “شي جين بينغ” في رسالة تهنئة يوم الخميس إن الإطلاق الناجح للوحدة الأساسية Tianhe يعني أن بناء محطة الفضاء الصينية قد دخل مرحلة التنفيذ الكامل، مما يضع أساسًا قويًا لمهام المتابعة.

حيث قال شي في الرسالة إن بناء محطة فضاء ومختبر فضاء وطني هو هدف مهم للاستراتيجية المكونة من ثلاث خطوات لبرنامج الفضاء المأهول الصيني، ومشروع رائد مهم لتعزيز قوة البلاد في العلوم والتكنولوجيا، وكذلك في الفضاء.

ودعا جميع الأعضاء الذين شاركوا في المهمة إلى الاعتماد على الذات والابتكار، والفوز بالنصر الشامل لمهمة بناء المحطة الفضائية، وتقديم مساهمات جديدة وأكبر في البناء الشامل لدولة اشتراكية حديثة.

منصة مفتوحة

لن تكون محطة الفضاء الصينية الجديدة مخصصة للعلماء الصينيين فقط. إذ قال هاو تشون، مدير مكتب هندسة الفضاء الصيني المأهولة، في مقابلة حصرية مع CGTN، إن رواد الفضاء الأجانب والتعاون العالمي في التجارب العلمية موضع ترحيب كبير في محطة الفضاء الصينية.

وأوضح هاو: “لقد تعاونت الصين ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في التطبيقات المتعلقة باستخدام محطة الفضاء الصينية. وقد وقعنا اتفاقية”.

حتى الآن، تم اختيار ما مجموعه تسعة مشاريع مقترحة من قبل 17 دولة بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا للجولة الأولى من التجارب التي ستجرى في مختبر الفضاء الجديد.

وأضاف المدير أنه “في المستقبل، سيكون هناك بالتأكيد رواد فضاء أجانب يشاركون في رحلة الفضاء الصينية، ويعملون ويعيشون في محطتنا الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، يشارك بعض رواد الفضاء الأجانب بالفعل في رحلات جوية صينية ويتعلمون اللغة الصينية بالفعل”.

بناء قوة جوية

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، قام شي، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بتوجيه تنفيذ مشاريع الفضاء الكبرى شخصيًا، وعزز التقدم المطرد للصين لتصبح قوة فضائية.

وقد صرح شي في تعليمات في أول “يوم للفضاء” في الصين في 24 أبريل 2016 أن “استكشاف الكون الشاسع، وتطوير برامج الفضاء، والتحول إلى قوة في الفضاء كان دائمًا هو الحلم الذي نسعى لتحقيقه”.

في عام 2020، حقق مجال الفضاء الصيني إنجازات هائلة: فقد نجحت الصين في وضع القمر الصناعي Beidou الأخير في مداره يوم 23 يونيو؛ وتم إرسال مسبار غير مأهول إلى المريخ إلى الفضاء يوم 23 يوليو؛ كما تم إطلاق مهمة غير مأهولة تسمى Chang’e-5 بهدف جمع المواد القمرية يوم 24 نوفمبر ونجحت الصين في هبوط مسبار Chang’e-5 على سطح القمر يوم 1 ديسمبر.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-29/Tianhe-lifts-off-China-s-space-station-ambition–ZR9lfbX2iA/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=WHdkt9ncb9M