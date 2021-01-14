‫ Chalo، الشركة الهندية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل العام، تجمع 7 ملايين دولار أمريكي

– بهدف رقمنة قطاع النقل العام في الهند

مومباي، الهند14 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم Chalo، الشركة الهندية الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل العام، أنها قد جمعت 7 ملايين دولار أمريكي في أحدث جولة تمويل لها. تشمل هذه الجولة المستثمرين الحاليين في Chalo (Raine Ventures) -وهي الذراع التمويلي للمراحل المبكرة الذي تديره مجموعة The Raine Group بالولايات المتحدة الأمريكية- ونيجيرا أرووا (الرئيس التنفيذي السابق للأعمال في واتساب)، وأميت سنغال (النائب الأول السابق للرئيس ورئيس محرك بحث جوجل في جوجل). وشهدت الجولة الجديدة من التمويل أيضًا مشاركة المكاتب العائلية لرجل الأعمال ساكت بورمان الخاصة بشركة Dabur، وتارون ساوهني من مجموعة Triveni Group، من بين آخرين. مع هذه الجولة الأخيرة من التمويل، جمعت Chalo إجمالي 30 مليون دولار أمريكي حتى الآن.

وقال موهيت دوبي، الرئيس التنفيذي لشركة Chalo، “في الهند، وفي العديد من البلدان النامية لا تخضع الحافلات للتقدير. بمجرد فتح المدن، رأينا ملايين الركاب يعودون إلى الحافلات. الحافلات ليست فقط أكثر وسائل التنقل بأسعار معقولة، بل هي أساسية لاقتصاد المدن وإحيائها. تقوم Chalo برقمنة هذه الحافلات وجعلها آمنة وموثوقة – مع التتبع الحي والدفع الرقمي بدون تلامس. نحن نبني شركة فريدة من نوعها من أجل تحسين التجربة في حافلات النقل على مراحل باستخدام حزمة تقنية كاملة. نحن محظوظون بوجود مستثمرين رائعين شاركوا معنا لبناء حل نقل عام أفضل للمدن في الهند. سنقوم بذلك قريبًا في المدن العالمية أيضًا”.

اليوم، تتواجد Chalo في 30 مدينة وتُقدِّم حلولًا للمستهلكين وكذلك لمشغلي الحافلات. ويُوفِّر تطبيق Chalo تتبعًا حيًا للحافلات يعرض أوقات الوصول الحية للحافلات، كما يعرض مؤشرًا حيًا للركاب يُوضِّح مدى ازدحام الحافلة في الوقت الحقيقي. كما يمكن لركاب الحافلات أيضًا شراء تذاكر الهاتف المحمول وتذاكر الحافلات من تطبيق Chalo، أو اختيار مسح رموز الاستجابة السريعة QR في الحافلات من أجل الدفع رقميًا مقابل تذكرة الحافلة الخاصة بهم.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يرتاحون لاستخدام هواتفهم المحمولة في عملية الدفع، تُقدِّم Chalo بطاقة Chalo – وهي بطاقة ذكية تعمل باللمس للدفع بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) والتي يمكنها تخزين محفظة مدفوعة مسبقًا وتذاكر السفر.

سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتوسيع شبكة Chalo إلى مدن متعددة بالإضافة إلى زيادة تغلغل تكنولوجيا التذاكر الرقمية في مدنها الحالية. ومع التركيز المعزز على السلامة بعد كوفيد-19، فَقَد شهدت Chalo طلبًا متزايدًا على منتجاتها وخدماتها.