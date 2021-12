‫. Cityneon Holdings و Warner Bros. في شراكة لتقديم تجارب فنية غامرة فريدة من نوعها مستوحاة من DC و Wizarding World

Press Release

ستعرض التجارب الفنية ذات الموضوعات، المتوقع افتتاحها في عام 2023، الامتيازات المفضلة لدى المعجبين بطرق لم يسبق لها مثيل أو سمع بها أو شعر بها من قبل

سنغافورة Media OutReach – – 20 ديسمبر 2021 – يسر Cityneon Holdings أن تعلن عن شراكة مثيرة مع Warner Bros. Entertainment Entertainment لإنتاج تجربتين فنيتين جديدتين وفريدتين حول العالم مستوحاة من DC و Wizarding World ، ومن المقرر إطلاقهما في عام 2023.

سيكون الجمهور في جميع أنحاء العالم مندهشًا لأنهم قادرون على المشاركة بطريقة جديدة تمامًا مع الأبطال الخارقين المفضلين لديهم وعالم السحر المحبوب ، من خلال بيئات فنية غامرة. ستدمج كلتا التجربتين الوسائط المتطورة والصوت والتكنولوجيا معًا لخلق تجربة للزائر حسيّة حقًا.

قال السيد رون تان ، الرئيس التنفيذي والمجموعة: “نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع شركة Warner Bros. Themed Entertainment لتقديم تجربتين فريدتين تستندان إلى اثنتين من أكثر الامتيازات نجاحًا والمشهود لها عالميًا، وهما DC Universe و Wizarding World. وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة Cityneon. “هذه العلاقة الاستراتيجية هي شهادة على تصميمنا على الارتقاء إلى مستويات أعلى في مجال تجارب الملكية الفكرية. مع سجل Cityneon القوي في تقديم تجارب واسعة النطاق ومبتكرة على مستوى العالم، أنا واثق من أن تجارب DC وWizarding World ستكون تجارب فريدة وغامرة حقًا سيستمتع بها المعجبون من جميع الأعمار”.

قال بيتر فان رودين ، نائب الرئيس الأول لشركة Warner Bros. Themed Entertainment: “يسعدنا أن نتشارك مع Cityneon في هاتين التجربتين الفنيتين الجديدتين المتطورتين والممتازتين”. “ستساعدنا كل تجربة جديدة على الاستمرار في الوصول إلى عشاق DC و Wizarding World بتجارب جديدة ومبتكرة وغامرة حيث يمكن للضيوف التفاعل مع الامتيازات بشكل لم يسبق له مثيل.”

سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

معلومات عن Cityneon Holdings

Cityneon هي شركة عالمية ذات خبرة في مجال الترفيه ولديها شراكات عالمية مع استوديوهات بمليارات الدولارات مثل Disney و Marvel لصالح Marvel Avengers S. و Marvel Avengers Station Evolution ، Hasbro for Transformers: The Experience ، Universal for Jurassic World: The Exhibition ، Lionsgate for The Hunger Games: The Exhibition and 20th for Avatar: The Exhibition. كما تشارك الشركة أيضًا حكومتي بيرو ومصر من أجل تجربتهما الأصلية في مجال الملكية الفكرية، ماتشو بيتشو والإمبراطوريات الذهبية في بيرو ورمسيس العظيم وذهب الفراعنة على التوالي. لقد مكنت هذه الشراكات المجموعة من تقديم تجارب مقنعة تترك ذكريات دائمة للزوار في أكثر من 50 مدينة حتى الآن على مستوى العالم.

بفضل امتدادها العالمي وشراكاتها الدولية ، تمتلك Cityneon القدرة على خدمة عملائها في أي مكان في العالم. تم إدراج Cityneon في القائمة الرئيسية لبورصة سنغافورة منذ عام 2005 ، وتمت خصخصتها في فبراير 2019 بواسطة West Knighton Limited، وهي شركة مملوكة بالكامل لرئيس Cityneon التنفيذي والرئيس التنفيذي للمجموعة، رون تان ، جنبًا إلى جنب مع رجل الأعمال المخضرم والمستثمر في هونغ كونغ ، جونسون كو تشون شون. والجدير بالذكر أن جونسون خبير في أسواق رأس المال وقد شغل مناصب ومجلس إدارة في العديد من الشركات المدرجة. في مايو 2019، رحبت Cityneon بـ CITIC Capital كمساهم جديد، والذي يمتلك ما يقرب من 9 ٪ من الأسهم في Cityneon. CITIC Capital هي جزء من CITIC Group، إحدى أكبر التكتلات في الصين، ولديها أكثر من 29 مليار دولار من الأصول الخاضعة لإدارتها عبر 100 صندوق ومنتجات استثمارية على مستوى العالم. ومن بين المساهمين المؤسسيين الآخرين في المجموعة بنك التنمية الأوروبي – مستثمر عالمي مرتبط بحكومة سنغافورة ، وبافيليون كابيتال – مؤسسة استثمارية مقرها سنغافورة تركز على استثمارات الأسهم الخاصة ، والتي قامت باستثمارات استراتيجية للمجموعة في أغسطس وأكتوبر 2019 على التوالي. في أبريل 2021، استقبلت Cityneon المستثمرين الجدد Seatown Holdings International ، الدوحة فينشر كابيتال في قطر ، والتي ستمتلك الآن ما يقرب من 4 ٪ من المجموعة ، والمؤسسات المالية الأخرى والمكاتب العائلية في سنغافورة والصين، لتنضم إلى مجموعة المساهمين القوية بالفعل لدعم مزيد من التوسع للمجموعة على الصعيد العالمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cityneongroup.com.

نبذة عن شركة Warner Bros. Themed Entertainment:

تعد شركة Warner Bros. Themed Entertainment (WBTE) ، وهي جزء من WarnerMedia Global Brands and Experiences ، شركة رائدة عالميًا في إنشاء وتطوير وترخيص الترفيه المستند إلى الموقع والأحداث الحية والمعارض وتجارب المنتزهات الترفيهية استنادًا إلى شخصيات وقصص WarnerMedia المميزة والعلامات التجارية. WBTE هي موطن للمواقع العالمية الرائدة في العالم السحري لهاري بوتر، ووارنر براذرز أبوظبي، دبليو بي موفي وورلد أستراليا، وتجارب أخرى لا حصر لها مستوحاة من دي سي، لوني تونز ، سكوبي ، Game of Thrones ، الأصدقاء والمزيد. بفضل الشركاء الأفضل في فئته، يتيح WBTE للجماهير حول العالم الانغماس فعليًا داخل العلامات التجارية والامتيازات المفضلة لديهم.

حول Wizarding World

في السنوات التي تلت نقل هاري بوتر من محطة كينغز كروس إلى منصة تسعة وثلاثة أرباع، تركت مغامراته المذهلة بصمة فريدة ودائمة على الثقافة الشعبية. ثمانية أفلام هاري بوتر مبنية على القصص الأصلية لج. جلبت رولينغ القصص السحرية إلى الحياة، واليوم، تم الاعتراف بـ Wizarding World كواحدة من أفضل العلامات التجارية المحبوبة في العالم.

يمثل عالمًا واسعًا مترابطًا، ويتضمن أيضًا فيلمين ملحمين Fantastic Beasts، (الإصدار الثالث في عام 2022)، Harry Potter and the Cursed Child – المسرحية الحائزة على العديد من الجوائز، وأحدث مقاطع الفيديو والجوال. ألعاب من Portkey Games ومنتجات استهلاكية مبتكرة وترفيه حي مثير (بما في ذلك أربعة حدائق ترفيهية) والمعارض الثاقبة.

تتضمن هذه المحفظة الموسعة من تجارب Wizarding World المملوكة لشركة Warner Bros. أيضًا Harry Potter New York – متجر رئيسي جديد تمامًا، و Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter و Warner Bros. Studio Tour Tokyo و Platform 9 3⁄ 4 محلات بيع بالتجزئة.

يستمر The Wizarding World في التطور لتزويد عشاق Harry Potter بطرق جديدة ومثيرة للمشاركة. بالنسبة لمجتمع المعجبين في جميع أنحاء العالم وللأجيال القادمة، نرحب بالجميع لاستكشاف واكتشاف السحر بأنفسهم.

معلومات عن DC

تبتكر شركة DC، إحدى شركات WarnerMedia، شخصيات أيقونية وقصصًا دائمة وتجارب غامرة تلهم وتسلي الجماهير من كل جيل حول العالم وهي واحدة من أكبر ناشري القصص المصورة والروايات المصورة في العالم. بصفته قسمًا إبداعيًا، فإن DC مسؤول عن الدمج الإستراتيجي لقصصه وشخصياته عبر الأفلام والتلفزيون والمنتجات الاستهلاكية والترفيه المنزلي والألعاب التفاعلية وخدمة الاشتراك الرقمي DC UNIVERSE INFINITE وبوابة المشاركة المجتمعية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة dccomics.com و dcuniverseinfinite.com.

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s21)

All DC characters and elements © & ™ DC Comics. (s21)

