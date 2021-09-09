‫ Creality تشارك في المؤتمر الصحفي لمشروع Space Robotics

مشاركة ممثلون رفيعو المستوى من البرازيل والصين في المؤتمر الصحفي للرفاهية العامة

برازيليا، البرازيل /PRNewswire/ — 8 سبتمبر 2021: أعلنت Creality رسميًا عن شراكتها مع مشروع Space Robotics، الجاري تطويره تحت رعاية الصندوق الوطني البرازيلي لتطوير التعليم (FNDE)، جنبًا إلى جنب مع جامعة برازيليا (UnB)، وبدعم مؤسسي من وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية (MCTI)، وذلك من خلال وكالة الفضاء البرازيلية (AEB). ونظرًا لأن الإعلان الرسمي عن هذا المشروع جاء في صورة فعالية مباشرة، فقد انضم لهذه الفعالية المستفيد الرئيسي من هذا المشروع – وهم المدرسون والطلاب من جميع أنحاء البلاد. كما أرسلت السفارة الصينية في البرازيل ممثلها لمشاهدة هذه الفعالية المباشرة الكبيرة التي تساهم في مساعدة الأطفال المحليين في السعي إلى تحقيق أحلامهم في الوصول إلى الفضاء من خلال التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

إنها شركة كرست جهودها لتحقيق الصالح العام ورفاهية المجتمع

تختص شركة Creality، وهي شركة احترافية في مجال تصنيع الطابعات ثلاثية الأبعاد، في دمج أبحاث برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصميم الطابعات ثلاثية الأبعاد وتوزيعها وإعادة بيعها إجمالًا.

وقد حققت الشركة نموًا ضخمًا الآن، وأصبحت علامة تجارية شهيرة يستعمل تقنياتها أكثر من 1.6 مليون مستخدم حول العالم، ويتجاوز الشحن السنوي لمنتجاتها 1.2 مليون قطعة، ومازالت تواصل النمو. تضم الشركة أكثر من 1000 عضو محترف في البحث والتطوير وتمتلك أكثر من 100 براءة اختراع أساسية لحقوق الملكية الفكرية المستقلة، ولا تزال Creality غير راضية.

إنها غير راضٍ عن كونها مجرد شركة عملاقة في مجال الأعمال، لأن Creality تبذل مساعيها هذه من أجل تشييد حلم أكبر، وقد أصبح اهتمامها بهذه النقطة في حد ذاتها جليًا – إنها تسعى لابتكار الحقائق، وتحقيق الأحلام! — وقد أخذت على عاتقها دائمًا مهمة نقل الروح واستلهام بشارات المستقبل، آملًا في أن تسهل على الناس الاستمتاع بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد ملائمة لاحتياجاتهم.

سينتقل مشروع Space Robotics المثير للاهتمام على مدى أكثر من 11000 كيلومتر، ويغطي 150 مدينة في البرازيل

سيستمر المشروع بأكمله لمدة 4 أشهر من أغسطس إلى ديسمبر. وستتلقى 250 مدرسة في 150 مدينة في جميع أنحاء البلاد طابعات ثلاثية الأبعاد برعاية شركة Creality، وستقوم وحدة TECNOMOB بزيارة أكثر من 25 مدرسة، وهي شاحنة تم إعدادها لتعمل كمختبر متنقل. وخلال هذه الدورة، ستتلقى كل مدرسة مشاركة رخصًا تتيح للطلاب استخدام المنصة التعليمية، ليمكن تنزيلها في هواتف الطلاب المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية. ويمكن للطلاب تعلم كيفية تجميع الروبوتات الخاصة بهم من خلال شاشة الجهاز باستخدام هذه الأداة التفاعلية بالكامل، كما يتاح لهم أيضًا التعرف على مهمة Artemis التابعة لوكالة ناسا لأبحاث الفضاء، والتي تعمل كخلفية لتطبيق تعليم الروبوتيكس.

إنه يعدو مجرد مشروع فردي: وهذا لأن Creality ترحب بمزيد من التعاون في مجال الرفاهية العامة

نظرًا لنقص الآلات والتعليم، لا تزال التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد منطقة نائية ومجهولة في معظم البلدان، على الرغم من أنها مدرجة على أنها تقنية مهمة يمكنها تغيير العالم بأسره. وهذا تحديدًا هو ما تسعى إليه Creality عند تنفيذ أنشطة المنفعة العامة هذه. ولهذا لم تدخر Creality جهدها على مدار الأعوام السبعة الماضية، وشاركت في الترويج لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للشباب في جميع أنحاء العالم، وساهمت في مساعدة الطلاب المحرومين منها بكافة الطرق ممكنة، وتولت طباعة أطراف اصطناعية للأطفال المصابين باختلالات في أطرافهم في إفريقيا، وفتحت أبواب التصميم واسعة للمصممين الشباب. وتضطلع Creality بدورها كمؤسسة داعمة للابتكار التكنولوجي، فتتولى نقل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بروح المبشرين، بحيث يمكن لكل أسرة الاستمتاع بالراحة التي يوفرها العلم وتقدمها التكنولوجيا.

تتمتع طابعات Creality ثلاثية الأبعاد بالفعل بسمعة طيبة بين مستخدميها، كما أنها أصبحت العلامة التجارية المفضلة تمامًا لدى معظم عشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومع ذلك، فإن رغبتها ومساعيها لمساعدة المزيد من الأشخاص المحتاجين يمثل مبدأ لا يتوقف أبدًا. وهو ما يجعل مشروع Space Robotics في البرازيل مجرد بداية. وستسعد Creality في المستقبل بالعمل مع أي منظمة من أي بلد لبث روح الرفاهية العامة ونقلها، بالإضافة إلى تعميم التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد سعيًا إلى عالم أفضل.

للتواصل: لي لاري، lizheng107122@creality.com، الهاتف: 19840800992-86+

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1609000/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1608999/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference_1.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg