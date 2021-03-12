Press Release

‫ HotForex يبدأ مسابقة التداول – الطريق إلى باريس

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بورت لويس ، موريشيوس, 12 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — تتيح شركة HotForex الرائدة في مجال الفوركس والسلع العالمية للعملاء ومشجعي كرة القدم الفرصة للفوز بتجربة باريس سان جيرمان الفريدة من نوعها. وجوائز نقدية سخية في مسابقة تداول جديدة ومثيرة ، وبالتالي زيادة الاستفادة من الشراكة مع عمالقة كرة القدم الفرنسيين.

انضم إلى مسابقة الطريق إلى باريس التجارية للفوز بجوائز الأحلام

قال جورج كومانتاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة HotForex: “لقد كانت شراكتنا مع باريس سان جيرمان قيمة للغاية ، ونحن متحمسون لتقديم هذه الفرصة لعملائنا ومؤيدينا”. “نحن نرحب بنفس القدر جميع العملاء الحاليين والجدد وهواة كرة القدم لعرض مهاراتهم في التداول للحصول على فرصة للفوز بتجربة شاملة تتعلق بفريقهم المفضل وشريكنا الرسمي ، باريس سان جيرمان.”

مع مسابقة تداول الطريق إلى باريس، عملاء HotForex لديهم الفرصة لاختبار مهاراتهم في التداول ولديهم فرصة الفوز بجوائز نقدية رائعة مقدمة لأفضل خمسة متداولين وفرصة الفوز بتجربة مذهلة تشمل:

حضور فترة الإحماء لباريس سان جيرمان من الجانب الملعب

مقعدين VIP يوم المباراة

يوم المباراة تذكرتين جولة الملعب

تذكرتين الطيران والإقامة مدفوعين

وأضاف مارك أرمسترونغ ، الرئيس التنفيذي للشراكات في باريس سان جيرمان: “من المثير دائما أن تتاح لنا الفرصة للعمل مع شركة تشارك التزامنا ورؤيتنا للنجاح. يسعدنا أن نشارك حبنا للعبة مع جميع عملاء HotForex ، مما يتيح لهم الوصول الحصري إلى ملعب Parc des Princes و فرصة لتجربة التشويق والإثارة لفريقهم المفضل مباشرة.”

زيارة موقع مسابقة الطريق إلى باريس لمزيد من المعلومات.

عن HotForex

تلتزم HotForex بنجاح عملائها وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال التقنيات المتطورة ، والوصول الحصري إلى أبحاث السوق ، ومنصات التداول المبتكرة ، وموارد التعلم والدعم متعدد اللغات على مدار 24/5. من خلال سياستها المتمثلة في تزويد عملائها بأفضل ظروف تداول ممكنة ، أصبح Hotforex وسيط فوركس رائد للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

عن باريس سان جيرمان

تم إنشاء نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في عام 1970. اشترت منظمة قطر للاستثمار الرياضي النادي في عام 2011 ، وقد تحول ليصبح واحدا من أفضل أندية كرة القدم في العالم. ترتبط باريس سان جيرمان بباريس ، التي تقع في قلب المنظمة ، تحت فلسفة مدينة واحدة فريدة من نوعها ، ناد واحد فريد من نوعه. منذ ذلك الحين فاز النادي بـ 26 جائزة في عشر سنوات ، 44 في تاريخه ، ليصبح أنجح نادي كرة قدم في فرنسا. وقد اجتذبت باريس سان جيرمان العديد من اللاعبين الكبار بما في ذلك رونالدينيو ، بيكهام ، إبراهيموفيتش ، وحاليا نيمار جونيور ومبابي ، وكلاهما في المرتبة بين أفضل اللاعبين في العالم. الشعبية الدولية للنادي لا تتوقف أبدا عن النمو. وهو الآن واحد من أكثر الأندية متابعة في العالم ، حيث يتوسع من الصفر إلى مجتمع يزيد عن 100 مليون متابع لوسائل التواصل الاجتماعي في عشر سنوات فقط. وقد فتحت مكاتب دولية في الدوحة وشنغهاي وسنغافورة. النادي الرياضي الرائد الذي يضم الآن كرة القدم للرجال والسيدات وكرة اليد والجودو والرياضات الإلكترونية في عام 2016. وقد زاد النادي الذي يعيد إلى المجتمع بشكل كبير من قدرة مؤسسته على تطوير برامج مبتكرة للأطفال في المواقف الصعبة. من بين أمور أخرى ، يسمح مشروع Red & Blue School لمؤسسة باريس سان جيرمان بخدمة الشباب المحرومين.

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