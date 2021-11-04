‫ Kyndryl تستكمل انفصالها عن شركة IBM

تبدأ الشركة التداول في بورصة نيويورك كأكبر مُقدم مستقل لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم

نيويورك, 4 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Kyndryl اليوم أنها قد أكملت انفصالها عن شركة IBM (بورصة نيويورك: IBM) والذي أعلن عنه سابقاً وبدأت من اليوم التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك تحت الرمز “KD“.احتفلت Kyndryl باستقلالها كشركة تُطرح أسهمها للتداول العام مع قرع جرس الافتتاح في البورصة.

وقال مارتن شروتر، رئيس مجلس إدارة شركة Kyndryl ومديرها التنفيذي: “نحن سعداء لأن Kyndryl أصبحت اليوم شركة مستقلة – تضم 90 ألف موظّف من أفضل وألمع المهنيين في المجال وتتمتع بميزانية قوية. مع تزايد حاجة الاعمال الى خدمات التحول الرقمي، كما أن خبرتنا العالمية منقطعة النظير في إنشاء أنظمة المعلومات الحيوية للمهام وإدارتها وتحديثها و هو الامر الذي يضعنا في مكانة جيدة في سوق متوقع النمو لتبلغ قيمته أكثر من 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.إننا نتطلع إلى المضي قدماً، مع شركة رائدة تمتاز بهذا القدر من التطور والنمو، واحداث تأثير كبير حول العالم وهو الأمر الذي يدفع عملاءنا نحو التقدم والتغيير.”

وصرح فيكرم ناجي ، المدير التنفيذي لشركة Kyndryl الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “انطلقت شركة Kyndryl كشريك موثوق به للشركات الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وبكفاءات محلية تمتاز بمهارات وخبرات تقنية لا مثيل لها. يشرفني أن أقود Kyndryl هنا في المنطقة، حيث نلتزم بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتميزة للعملاء.”

تعتبر Kyndryl أكبر مقدم لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، من خلال منهجية متميزة تجمع بين التطوير والأمن والعمليات.يقدم المهنيون في Kyndryl والبالغ عددهم 90 ألف في جميع أنحاء العالم، خدمات استشارية وتنفيذية وإدارية على مستوى عالمي لأكثر من 4,000 عميل حول العالم، بما في ذلك 75% من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة، والشركات الرائدة في مجال الخدمات المالية والاتصالات والتجزئة وشركات الطيران والسيارات.

وتشرع Kyndryl في بدء مسيرتها المستقلة بمركز مالي قوي، حيث تبلغ إيراداتها السنوية 19 مليار دولار أمريكي، وتصنيفات الائتمان من الدرجة الاستثمارية، وعلاقات مع العملاء طويلة الأمد تدر عليها إيرادات شبه سنوية.ويقود شركة Kyndryl فريق إدارة متمرس ومجلس إدارة يتألف من 10 قادة يقدمون وجهات نظر وخبرات متنوعة تشمل التكنولوجيا والخدمات المالية والشؤون الحكومية والأكاديمية.

وُزِّعت أسهم Kyndryl مساء يوم 3 نوفمبر على مساهمي IBM، الذين حصلوا على سهم Kyndryl واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكة لشركة IBM.وبعد هذا التوزيع، احتفظت IBM مؤقتاً بملكية أسهم بنسبة 19,9% من Kyndryl.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/media/1678498/Kyndryl_NYSE.jpg