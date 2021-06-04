‫ Mindray تُحدِّد مستقبل تقنيات التصوير من خلال حلول الموجات فوق الصوتية الجديدة للتصوير العام والرعاية الصحية للمرأة وأمراض القلب

شينزين، الصين، 4 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Mindray (في بورصة شينزين: 300760) -وهي شركة عالمية رائدة في تطوير وتوفير الأجهزة والحلول الطبية- عن إطلاق حلولها الجديدة للتصوير بالموجات فوق الصوتية، والرعاية الصحية للمرأة، وأمراض القلب في 28 مايو 2021. استنادًا إلى موضوع “تعريفات الابتكار”، تم تصميم كل حل خصيصًا من أجل زيادة قوة الأدلة التشخيصية المتاحة للأطباء لضمان رعاية أفضل للمرضى.

قال هي كسوجين، المدير العام لأنظمة تصوير Mindray الطبية، “لأكثر من 30 عامًا، كان الابتكار متجذرًا بعمق في البصمة الوراثية لـ Mindray. ومع نمو أنظمة المستشفيات وتوسعها، من الضروري أن تستمر صناعة الرعاية الصحية في تجاوز تصميم المنتجات الفردية إلى هندسة حلول الرعاية الصحية المتصلة. ومن خلال هذه النظرة الشاملة يمكننا ضمان تجربة رعاية صحية محسنة للمرضى، مع المساعدة في توسيع السعات الاستيعابية السريرية”. “يُمثِّل إطلاق أحدث حلول الموجات فوق الصوتية لدينا منعطفًا فارقًا بالنسبة لشركة Mindray، حيث نواصل ريادتنا لمنصات جديدة وفقًا للمبدأ الإرشادي “تحديد الابتكار'”.

حلول التصوير العام بالموجات فوق الصوتية من Mindray مزودة بعدد من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الموجات فوق الصوتية المحسَّنة ذات التباين المحسَّن ومعدل الإطارات العالي (HiFR CEUS)، والتصوير المرن الشامل HiFR، والقياس الكمي المحسَّن من أجل مستوى جديد من وضوح الصورة. تُوفِّر هذه الميزات للأطباء أدوات مكثفة من أجل تشخيص وعلاج أكثر دقة — مما يمنحهم ثقة معززة لتحسين نتائج المرضى.

كما تُقدِّم حلول الموجات فوق الصوتية للرعاية الصحية للمرأة مجموعة متنوعة من أدوات الخبراء التي تشمل Smart Scene 3D و Smart Planes CNS و Smart ICV و Smart Pelvic و Smart ERA. تم تصميم هذه الميزات واستلهامها من العمل اليومي للأطباء بهدف تعزيز كفاءة تطبيقات أمراض النساء والتوليد، بما في ذلك التلقيح الاصطناعي وحديثي الولادة وما بعد الولادة.

ولأطباء القلب والأوعية الدموية، تشمل حلول الموجات فوق الصوتية لأمراض القلب الجديدة من Mindray تصوير TEE و HiFR V-Flow وإجهاد القص الجداري (WSS) و IMT في الوقت الحقيقي. تسمح هذه التقنيات بالتصور الدقيق حقًا، والذي يُزوِّد الأطباء بأدلة إضافية من أجل اليقين التشخيصي.

تعتمد Mindray على رؤيتها العميقة حول الاحتياجات السريرية التي لم يتم تلبيتها من أجل تزويد الأطباء بحلول تصوير شاملة تسمح بالتشخيص الدقيق والعلاج الدقيق عبر التطبيقات المختلفة. كما تجمع أحدث ثلاثة حلول للتصوير الطبي بين التقنيات الاستثنائية والتطبيقات الذكية وسير العمل البديهي الذي يرفع جودة البيانات السريرية إلى مستوى أعلى. وفي الوقت نفسه، يمكن للمرضى الاستفادة من التصوير الطبي الأسرع والكشف الأكثر دقة عن المضاعفات المحتملة، كل ذلك في مركز الرعاية.

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