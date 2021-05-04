‫ P&G تُطلق iLab 2021 بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري لتعزيز النظام البيئي للابتكار بسنغافورة

سيشهد iLab 2021 تعاون P&G ورعايتها للشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة لإنشاء حلول من شأنها تحديد مستقبل الإعلان والتجزئة وسلسلة التوريد

سنغافورة، 4 مايو 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة Procter & Gamble (NYSE: PG)، بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري (EDB)، اليوم iLab 2021، وهو مهرجان ابتكار افتراضي مدته 3 أيام. سيشهد المهرجان تجمع شركات ناشئة من سنغافورة ومن جميع أنحاء المنطقة للتعاون مع P&G وتطوير ابتكارات يمكنها التغلب على تحديات العالم الحقيقي في مجالات الإعلان وتجارة التجزئة وسلسلة التوريد.

ومع إقامته في مركز سنغافورة الرقمي متعدد القنوات (i-SiDOC) لـ P&G، تشرف حفل افتتاح iLab بحضور ضيف الشرف، السيد هينج سوي كيت، نائب رئيس الوزراء، والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية ووزير المالية بسنغافورة، وحضور السيد رفيق منصور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في سنغافورة، والسيد تيد تان، نائب الرئيس التنفيذي بـ Enterprise Singapore، والسيدة سيندي كوه، نائب الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري.

كقوة لدعم الخير والنمو، تعتمد P&G على التزامها بخدمة عملائها بشكل أفضل من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتلبية متطلبات المستهلكين وتوقعاتهم المتغيرة. ومن خلال الانخراط مع الشركات الناشئة التي تستخدم تقنيات جاهزة للمستقبل، ستتمكن P&G من المشاركة في رحلة المستهلك بشكل بناء.

“في المستقبل ما بعد الجائحة، يعد السعي وراء الابتكار أمرًا حاسمًا لتعافي اقتصادنا والنهوض به. تتمثل رؤيتنا لـ P&G في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا في أن تصبح شركة المستقبل، والاستفادة من سنغافورة كمركز ابتكار لـ P&G ومجال صناعتنا، وكذلك قيادة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في جميع جوانب أعمالنا”. كذلك قال السيد ماغيسفاران سورانجان، رئيس P&G بآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

خلال فعاليات iLab، ستفكر الشركات الناشئة المختارة وتتبادل الأفكار مع P&G للمساعدة في حل التحديات باستخدام التكنولوجيا في مجالات مثل تخصيص الذكاء الاصطناعي والألعاب والتجارة الاجتماعية ومرونة سلسلة التوريد. وبعد ذلك، ستعمل الشركات الناشئة المختارة ذات الأساليب الواعدة مع P&G لطرح برامج تجريبية عبر أسواق P&G في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعتمد فكرة iLab على إيمان شركة P&G بأن النظام البيئي الريادي الديناميكي والمستدام أمر بالغ الأهمية للشركات لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. ومن خلال الدعم المقدم من مجلس التنمية الاقتصادية، ستقوم P&G أيضًا بتوجيه الشركات الناشئة وإنشاء تعاملات متبادلة من خلال مشاركات شبكات التواصل.

“نحن ممتنون جدًا لحصولنا على دعم الشركاء المتشابهين في التفكير بهذه الرحلة المثيرة، لا سيما الشراكات الوثيقة التي نتمتع بها مع مجلس التنمية الاقتصادية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. نحن نسعى دائمًا في P&G لقيادة التغيير في جميع جوانب عملياتنا، ودعم شركائنا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين”. كان هذا قول السيد كارثيك ناتاراجان، نائب الرئيس الأعلى والمدير المالي لـ P&G بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

يركز iLab على ثلاثة مجالات مختلفة – مستقبل الإعلان ومستقبل البيع بالتجزئة ومستقبل سلسلة التوريد. تمثل هذه المجالات الثلاثة الاحتياجات المتطورة للمستهلكين وتجارة التجزئة، والتحول بالنظم البيئية لوسائل الإعلام والتغيرات الثورية بسلسلة التوريد.

من مجموعة البدء المكونة من 100 شركة ناشئة قُيمت لحل تحديات الأعمال الحقيقية التي وضعتها P&G، اُختيرت أفضل 27 شركة ناشئة للمشاركة في المهرجان الافتراضي الذي يستمر لـ 3 أيام في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2021.

حول شركة Procter & Gamble

تخدم P&G المستهلكين في جميع أنحاء العالم بواحدة من أقوى مجموعات العلامات التجارية الموثوقة والرائدة ذات الجودة العالية، بما في ذلك Always® وAmbi Pur® وAriel® وBounty® وCharmin® وCrest® وDawn® وDowny® وFairy® وFebreze ® وGain® وGillette® وHead & Shoulders® وLenor® وOlay® وOral-B® وPampers® وPantene® وSK-II® وTide® وVicks® وWhisper®. كما يضم مجتمع P&G عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1502749/P_G_GOH_and_VVIPs_launching_iLab_2021_20210504.jpg