‫ PUBG: NEW STATE تتخطى حاجز 40 مليون طلبات تسجيل مسبقة في الهند

سانتا مونيكا، كاليفورنيا, 16 سبتمبر ،2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة KRAFTON, Inc .، مطورو لعبة PUBG: BATTLEGROUND اليوم أن PUBG: NEW STATE قامت رسميًا بتسجيل أكثر من 40 مليون تسجيل مسبق* على Google Play ومتجر تطبيقات Apple ، بعد نجاحها الثاني في اختبار ألفا في 28 دولة الشهر الماضي كما فتحت شركة KRAFTON، Inc. مؤخرًا طلبات مسبقة في الهند، مما ساهم في زيادة عمليات التسجيل المسبق.

كما أعلنت الشركة أنها ستكشف رسميًا عن تاريخ الإطلاق الرسمي لـ PUBG: NEW STATE في أكتوبر.

قال مينكيو بارك، المنتج التنفيذي لـ PUBG: NEW STATE: “لقد تمكنا من تحقيق هذا المستوى من النجاح بسبب حماس المعجبين على مستوى العالم وإيمانهم بعمل PUBG Studios. نركز الآن على دراسة التعليقات القيمة التي جمعناها خلال اختبار ألفا الثاني للعبة PUBG: NEW STATE وصقل اللعبة قبل إطلاقها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام. نحن نكرس جميع مواردنا لضمان تلبية PUBG: NEW STATE لتوقعات معجبينا، على صعيدي الترفيه والاستقرار. “

تم تطوير PUBG: NEW STATE بواسطة PUBG Studios، رواد الألعاب من نوع باتل رويال ومطورو لعبة PUBG: BATTLEGROUNDS، وسيتم إطلاق PUBG: NEW STATE كتجربة مجانية للعب على Android و iOS في عام 2021. PUBG: NEW STATE تعيد إنشاء تجربة لعب الباتل رويال في PUBG: BATTLEGROUND، مما يجعلها لعبة الباتل رويال الأكثر واقعية على الهاتف المحمول.

للمزيد من المعلومات حول اللعبة يرجى زيارة http://newstate.pubg.com أو المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter و Facebook و Instagram و YouTube .

* لا يشمل التسجيل المسبق على Android الصين أو فيتنام.

حول KRAFTON, Inc .

هي عبارة عن مجموعة من استوديوهات تطوير الألعاب المستقلة التي تم جمعها معًا لإنشاء تجارب ترفيهية مبتكرة وجذابة للاعبين في جميع أنحاء العالم. تتكون الشركة من PUBG Studios و Bluehole Studio وStriking Distance Studios و Rising Wings و Dreamotion، ولكل منها خبرتها الفريدة الخاصة. تعتبر KRAFTON مسؤولة عن ألعاب الترفيه الرائدة بما في ذلك PUBG: BATTLEGROUNDS وPUBG: NEW STATE و The Callisto Protocol و TERA و ELYON. كشركة تعتمد على التكنولوجيا وتتمتع بقدرات عالمية المستوى، تسعى KRAFTON إلى توسيع مجالات أعمالها بما يتجاوز الألعاب إلى ترفيه الوسائط المتعددة والتعلم العميق. لمزيد من المعلومات حول KRAFTON،