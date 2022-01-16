‫ RedBlue Capital تبدأ جولة استثمار أولية بقيمة 28 مليون دولار مع شركة EVage المصنعة للمعدات الأصلية للمركبات التجارية الخفيفة الكهربائية بالكامل الرائدة في الهند

– واحدة من أكبر جولات الاستثمار الأولية في الهند

نيودلهي، 16 يناير 2022 /PRNewswire/ — استثمرت شركة رأس المال الاستثماري RedBlue Capital ومقرها الولايات المتحدة مبلغ وقدره 28 مليون دولار أمريكي في EVage – الشركة المصنعة للمعدات الأصلية للمركبات التجارية الكهربائية بالكامل الرائدة في الهند لتوريد الشاحنات الكهربائية لأساطيل التوصيل الرئيسية مثل شريك خدمة التوصيل في أمازون الهند. تعد هذه من بين أكبر جولات الاستثمار الأولية لأي شركة هندية ناشئة وستسمح لشركة EVage بإكمال مصنعها الجاهز للإنتاج خارج دلهي في السنة المالية(FY) من عام 2022-23 وتوسيع نطاق الإنتاج.

هذا وقد طورت شركة EVage منصة للمركبات الكهربائية الجاهزة للصناعة تتجاوز جودة الخيارات المماثلة المتاحة في الهند والأسواق الناشئة الأخرى بتكلفة أقل بكثير، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكلفة الإجمالية لمدخرات الملكية (TCO) لعملائها.

تستفيد منهجيات التصميم والتصنيع التي تعتمدها شركة EVage مما يقرب من عشر سنوات من ابتكارات الأجهزة والبرامج والعمليات مسجلة الملكية. ستقوم شركة EVage بتصنيع المركبات في

مصانع “التصنيع الدقيق المعياري” ذات الآثار الأصغر على البيئة ومتطلبات رأس المال الأقل من الشركات التقليدية المصنعة للمعدات الأصلية للسيارات.

أول مركبة لشركة EVage ، الطراز . X (النقطة X )، هي شاحنة تزن طنًا واحدًا مصممة لسوق مركبات التوصيل التجارية، وتخضع لتحول جذري نحو العمل بالطاقة الكهربائية. تم تصميم الطراز .X وبنائه بالتنسيق الوثيق مع عملاء الأساطيل الأوائل بما في ذلك شريك خدمة التوصيل في أمازون الهند، الذي تُعد شركة EVage مورّدًا له.

“منصة شركة EVage للمركبات الكهربائية ومنهجيتها في تصنيعها شيء جديد تمامًا وثمة حاجة ماسة إليها لتسريع التحول للعمل بالطاقة الكهربائية في الأسواق منخفضة التكلفة. قال بريسكوت واتسون، الشريك العام في RedBlue Capital، إن المؤسسين اتبعوا نهجًا نظيفًا تمامًا للحصول على شاحنة تلبي احتياجات أساطيل التوصيل في جميع أنحاء الهند على أساس التكلفة الذي يتفوق على محركات الاحتراق الداخلي. “حقيقة أن مثل هذا المنتج المبتكر يتم استخدامه اليوم من قبل عملاء الأساطيل الرئيسيين يضع شركة EVage في مكانة بارزة في مجالها – هذا هو الفريق الذي يقدم فارقًا بالفعل.”

“تُعد الهند سوقًا يزدهر فيه الطلب على المركبات الكهربائية خاصةً في قطاع المركبات التجارية، ولكن ثمة نقص حاد في العرض. وهنا يأتي دور شركة EVage لسد هذه الفجوة الدقيقة. وأضاف أولاف ساكرز، الشريك العام في RedBlue Capital، “نحن متحمسون للشراكة معهم من خلال صندوق الهند للنمو الأخضر”. سينضم كلا الشريكين إلى مجلس إدارة شركة EVage.

قال إندرفير سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EVage: “نرحب بشركة RedBlue Capital في مهمتنا لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية في الهند، مع ما يترتب على ذلك من فوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية. عندما ابتكرنا منصتنا المعيارية متعددة المركبات عالية التكيف في عام 2014 ، كانت رحلة إلى المجهول. إن نجاح الشركات العالمية الجديدة المصنعة للمعدات الأصلية وتأثيرها على التحول للعمل بالطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة وأوروبا إنما هو شهادة على ما يمكننا القيام به في الهند والبلدان الأخرى ذات الأسعار سريعة التقلب. “

وأضاف إندرفير قائلًا: “نحن نوظف العاملين لدينا بقوة من أفضل شركات السيارات والطيران في الهند وعلى مستوى العالم ونبحث عن الأشخاص الملهمين الذين يدفعهم الإيمان بالرسالة ويفهمون قيمة التحول للعمل بالطاقة الكهربائية في وسائل النقل حول العالم، ولا سيما في الأسواق الناشئة”.

حول EVage :

قامت شركة EVage بدمج تصميم السيارات مع براعة هندسة الطيران لإعادة تصور صناعة التنقل وتحويلها. وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة بتطوير منتجات مبتكرة مثل لوح التزلج الفردي المعياري لتصميم أنواع متعددة من المركبات، وهيكل خارجي خفيف الوزن ولكنه قوي مغطى بمواد مركبة من الدرجة الفضائية، وبطاريات فائقة الاستقرار مع كيمياء متقدمة، وكلها مصنوعة في مصنع دقيق فائق الكفاءة.

توظف الشركة حاليًا حوالي 50 شخصًا من خلفيات الطيران والسيارات في مركزها للبحث والتطوير والروبوتات في موهالي، الهند.

لقراءة المزيد – www.evage.in

حول RedBlue Capital :

RedBlue Capital هي شركة رأس مال استثماري في مرحلة مبكرة تدعم الشركات العالمية الناشئة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتحول الطاقة. قاد المؤسسان الشريكان أولاف ساكرز وبريسكوت واتسون الاستثمار في Maniv Mobility حيث كانا مستثمرين مهمين في شركات التنقل الرائدة مثل Zoomo و Revel و Phantom Auto و Cognata و Autofleet، وغيرها الكثير. اقرأ المزيد على www.red.blue

للتواصل الإعلامي:

Sonali Bagchi

9873242084 -91+

sonali.bagchi@evage.in

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