‫ Swiss Pharma Company – IDEOGEN تتولى برنامج الوصول الخاص من أجل BELEODAQ® (belinostat)

هوردن، سويسر, 24 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — تتولى مجموعة IDEOGEN، قسم الوصول المُدار ، برنامج الوصول الخاص لشركة BELEODAQ® (belinostat) في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة.

BELEODAQ® هو دواء مشمول بوصفة طبية يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من شكل نادر من سرطان الدم يسمى سرطان الغدد الليمفاوية للخلايا التائية المحيطية (PTCL) الذي انتكس أو لا يستجيب للعلاج السابق. PTCL هي مجموعة من الأورام اللمفاوية لاهودجكين النادرة والعدوانية (NHL)، وهي اضطراب تكاثر لمفاوي خبيث. تمثل PTCL حوالي 10%-15% من جميع حالات الأورام اللمفاوية لاهودجكين.

BELEODAQ®هو مثبط ديسيتيلاسيس هيستون وحيد (“مثبط HDAC“) على مستوى العالم لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية للخلايا التائية المحيطية المقاومة للحرارة / الانتكاس. حصل المنتج على موافقة سريعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (“FDA“) بسبب الاحتياجات الطبية العالية التي لم تتم تلبيتها لهذا المرض النادر.

علق Murat Göker، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Ideogen Group: “أسلوب عملنا هو خدمة الاحتياجات الطبية غير المستوفاة للمرضى في سرعة الحياة. بصفتنا شريكًا موثوقًا به، نحن نقدم خدمات الوصول للمرضى المتأثرين على مستوى العالم بالأمراض المحرومة. تسمح برامج الوصول الخاصة للأطباء بالوصول إلى الأدوية مثل BELEODAQ® (belinostat) للظروف الخاصة للمرضى الفرديين عندما تكون خيارات العلاج البديلة مطلوبة.

“يشرفنا أن نكون شريك التنفيذ الحصري الذي يمثل BELEODAQ® للتوافر الفوري عبر العديد من المناطق *. نظرًا للحالة المرضية الحساسة للوقت لمريض سرطان الغدد الليمفاوية للخلايا التائية المحيطية المنتكس / المقاوم للحرارة، يتم تخزين BELEODAQ® في الاتحاد الأوروبي ومتاح للتسليم إلى أي صيدلي أو طبيب داخل قارة أوروبا مع الانتشار السريع “، كما جاء على لسان Mehmet Göker، الرئيس التنفيذي للعمليات.

يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية الحصول على تفاصيل حول برنامج الوصول الخاص من BELEODAQ® عن طريق الاتصال بممثل Ideogen على +800 22 44 77 00 أو تفضل بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى healthcare@Ideogen.com ..

نبذة عن IDEOGEN : إننا نركز على تسويق الأدوية المتخصصة بديناميكيات رعاية صحية مستجدة ومتطورة. تحافظ شركة Ideogen على شبكة قوية من المهنيين ومقدمي الرعاية، مما يعزز التحالفات الطبية السليمة لصالح المرضى، من خلال البنية التحتية التشغيلية والمعرفة للتعامل مع الأنشطة من الأدوية غير المرخصة من خلال الأدوية المرخصة.

كما تركز مجموعتنا على الأدوية التي تتطلب خبرة في حل المتطلبات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق، والجودة، والطاقة الكهروضوئية، والوفاء بالتحديات لقطاعات الأمراض المتخصصة. من التحقيقات الأولية وصولًا إلى التسليم في الوقت المناسب، يمكن الوصول إلينا دوليًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.ideogen.com

*تغطية حصرية للبلدان التالية: ألبانيا، الجزائر، أرمينيا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البوسنة، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيران، العراق، إيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، كازاخستان، قيرغيزستان، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، المغرب، هولندا، النرويج، عمان، فلسطين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، المملكة العربية السعودية، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، سوريا، تركيا، تونس، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة واليمن

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