‫ Thor Group ومقرها سنغافورة تُحقِّق أرباحًا إيجابية لكل من الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021 من خلال نموذج أعمال فريد من شقين

Thor Group تظهر كحصان أسود جديد في قطاع الترفيه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سنغافورة، 12 مارس 2021 /PRNewswire/ — نتج عن بروز شركة Thor Group المتزايد في جنوب شرق آسيا وقطاع الترفيه في جنوب آسيا أرباحًا إيجابية للشركة عمرها عامين للربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. تقول الشركة إنها تدين بالنجاح إلى نموذج أعمالها المبتكر الذي يجمع بين الاستهلاك القائم على السيناريو، وعمليات الترويج من خلال استهداف المستهلكين بدقة بناءً على عاداتهم الاستهلاكية الخاصة بالسيناريو.

تمتد خطوط إنتاج Thor إلى ثلاثة قطاعات تمر بقدر كبير من التحول في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا: الألعاب والتمويل والتجارة الإلكترونية. وفي عام 2020، شهدت الشركة نموًا متسارعًا وتوسعت في عدد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك بنجلاديش ومصر والهند وباكستان والفلبين وتايلاند وفيتنام، من خلال تزويد المستهلكين هناك بمنتجات تلبي توقعاتهم المتزايدة. وقد ساعد هذا النهج في تحقيق أرباح خلال الربعين الماضيين.

قامت مجموعة Thor Group ببناء نجاحها على أصولها المتميزة، بما في ذلك الفريق المؤسس، الذي قدم أعضاؤه مساهمات كبيرة في نمو الشركة. ويضم الفريق التأسيسي متعدد الجنسيات أعضاء من فرنسا وهونج كونج والهند والبر الرئيسي للصين وتايوان. وتجمع وحدات العمليات والبحث والتطوير بين المهنيين الشباب من جميع أنحاء العالم الذين لديهم خبرة واسعة في العمليات التجارية العالمية وشغلوا مناصب في السابق في العديد من الشركات الدولية المدرجة في البورصات، والتي تضم مجموعة واسعة من القطاعات عبر مجالات الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب. كما يتم دعم Thor من قِبَل Blackfish Technology، وهي منصة تجارة إلكترونية رائدة قائمة على العضوية تتمتع بخبرة واسعة في مجال التسوق عبر الإنترنت. والجدير بالذكر أنه في مرحلة مبكرة من التطوير، تلقت Blackfish Technology استثمارات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من عدد من المستثمرين المؤسَّسِّيين الراسخين، من بينهم Lightspeed Venture Partners و Lightspeed China Partners و Rakuten Ventures و 5Y Capital (المعروفة سابقًا باسم Morningside Venture Capital) و JAFCO Asia و Gobi Partners و China Growth Capital و Axpfund.com.

قال رئيس الشركة فرانك لي: “تَنسِب Thor Grou -التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة ويحتضنها فريق إدارة Blackfish والمستثمرون- نجاحها إلى الفريق المؤسس الذي أنشأ نموذج أعمال جديد وقام بزيادة مصادر إيرادات الشركة عن طريق توسيع قنواتها وقاعدة مستخدميها، من خلال الاستفادة من اتجاهات السوق في عصر الإنترنت الجوّال. ومع فريق متزايد من المحترفين ومع التحسين المستمر في سلسلة الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية، تُخطط الشركة لطرح منصة تجارة إلكترونية عابرة للحدود تستهدف المستخدمين الأوروبيين في الربع الثاني من عام 2021. وهذا يتماشى مع استراتيجية التطوير طويلة الأمد للشركة، كما يُمثِّل أيضًا تغييرًا استراتيجيًا قامت به من أجل تبني اتجاهات الاستهلاك الجديدة في الأسواق الدولية”.

وبالتطلع إلى المستقبل، تسعى Thor Group إلى إنشاء مركز احتضان عالمي للعلامات التجارية يتسم بالتنوع، من خلال الاستفادة من نموذج أعمالها ذي الشقين: عمليات الاستهلاك والترويج القائمة على السيناريو، إلى جانب قدرتها التنافسية الرئيسية في التمويل الدولي والتكنولوجيا والألعاب والتجارة الإلكترونية، مع هدف زيادة تحسين قدرتها التنافسية الدولية.