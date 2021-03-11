‫ Trubloq منصة لتقنية دفتر الأستاذ الموزع التابعة لشركة Tanla أُنشأت لتعزيز لائحة هيئة تنظيم الاتصالات بالهند

– تدعم Trubloq العملاء وتمكن الشركات من خلال الحد من المكالمات والرسائل العشوائية

حيدر آباد، الهند 11 مارس/آذار 2021 /PRNewswire/ — صرحت شركة Tanla Platforms Limited (تانلا بلاتفورمز ليمتد) اليوم أنها تدعم الشركات في الإيفاء بمتطلبات لوائح تفضيل العملاء للاتصالات التجارية اللاسلكية والسلكية (TCCCPR) لتسجيل قوالب المحتوى لدى منظم الاتصالات لضمان التدفق السلس للاتصالات التجارية بين الشركات وعملائها. Trubloq تروبلوك، مجموعة مستندة إلى سلسلة كتل Tanla أُنشأت لحل أمور الاتصالات التجارية غير المرغوب بها طبقًا للوائح تفضيل العملاء للاتصالات التجارية السلكية واللاسلكية التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات بالهند (TRAI). يُتحقق من الرسائل القصيرة وكلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، عند إرسال الشركات لها عبر القوالب التي سبق لهم تسجيلها على منصة سلسلة الكتل هذه.

تعزز Trubloq من المتطلبات التنظيمية من خلال تمكين العملاء والسماح للمشروعات والمنظمين بالحد من خطر المكالمات والرسائل العشوائية. يمكن للعملاء امتلاك ومراقبة وإدارة الاتصالات التجارية الواردة إليهم، وحماية أنفسهم من الرسائل القصيرة والمكالمات الاحتيالية. تتيح الشركات التي سجلت قوالب المحتوى الخاصة بها نظامًا بيئيًا للثقة من خلال التأكد من أن جميع الاتصالات التجارية لعملائها آمنة من الاحتيال ويتم تسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير.

صرح أوداي ريدي ( Uday Reddy) ، رئيس ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بشركة Tanla Platforms Limited قائلًا، “أُنشأت منصة Trubloq التابعة لشركة Tanla لمساعدة الشركات في إثراء تجربة العملاء وإنشاء نظام بيئي للثقة في الاتصالات التجارية. ولتحقيق ذلك، تلتزم Tanla بدعم جميع الشركات في ضمان التبني السريع والامتثال للائحة المذكورة”.

“تدعم Tanla الشركات للامتثال لمتطلبات لوائح تفضيل العملاء للاتصالات التجارية السلكية واللاسلكية لتسجيل قوالب محتوياتهم للاتصال التجاري. وأضاف أوداي ريدي يتميز فرق دعم العملاء والقيادة والتكنولوجيا بشركة Tanla بالتعاون ويعملون معهم على مدار الساعة لضمان الإيفاء بالبروتوكول التنظيمي في غضون فترة التمديد ومدتها سبعة أيام والتي تمنحها هيئة تنظيم الاتصالات بالهند”.

تدشنت منصة Trubloq تجاريًا في سبتمبر/أيلول 2020 استجابةً لطلب هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالهند لمجابهة مشكلة الاتصالات التجارية غير المرغوب فيها على نطاق واسع، ولحماية معلومات المستخدم، فضلاً عن تكامل قطاع الاتصالات. منذ التدشين، تعمل المنصة بكفاءة كاملة. ضمت شركة Tanla أكثر من 34000 شركة، وتعالج منصة تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) حاليًا حوالي 70٪ من نشاط A2P (الرسائل الموجهة من التطبيق إلى الشخص) في الهند، وتخطت أكثر من مليار تفاعل في يوم واحد مؤخرًا.

عن Tanla :

Tanla Platforms Limited (البورصة الوطنية الهندية: TANLA) (بورصة بومباي: 532790) تحول الآلية التي يتعامل بها العالم وتتواصل عبر حلول مبتكرة لمنصات الاتصالات كخدمة (CPaaS). تأسست في عام 1999، هي الشركة الأولى التي تطور A2P بمركز خدمة الرسائل القصيرة (SMSC) وتُعملها. اليوم، كواحد من أكبر مشغلي منصات الاتصالات كخدمة في العالم، تباشر Tanla أكثر من 800 مليار تفاعل سنويًا وتباشر حوالي 70٪ من نشاط الرسائل القصيرة A2P في الهند من خلال منصة دفتر الأستاذ الموزع – Trubloq، مما يجعلها أكبر حالة استخدام لكتل التسلسل في العالم. تمس Tanla حياة أكثر من مليار شخص فتحمل رسائل مهمة تلبي احتياجات أكبر الشركات في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Tanla Platforms Limited في حيدر آباد بالهند وتوسع وجودها على مستوى العالم.

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