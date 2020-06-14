‫ Urban Change (المملكة المتحدة) و ألبن المحدودة (مدينة مصدر) تبرمان اتفاق تعاون مع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 يونيو / حزيران 2020 /PRNewswire/ — يزداد وعي الناس بأهمية البيئة الحضرية ومن ثمَّيسعى خبراء البناء لتوفير حلول مستمرة مبتكرة ومستدامة وصديقة للبيئة بما يلزم لتوفير بيئة صحية مستدامة لجميع أفراد المجتمع

وقد وقعت كل من شركة ألبن المحدودة (مدينة مصدر) ومجموعة Urban Change بالمملكة المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما لتأسيس شبكة من المهنيين الملتزمين بابتكار بيئة حضرية تتسم بالاستدامة والمرونة.

ومن شأن هذا التعاون أن يعزز نقاط القوة التكاملية التي تتمتع بها كلتا الشركتين إضافة إلى خبرتهما الدولية من أجل تحقيق إمكانات لا تُضاهى في التصدي لبعض من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات والبيئة الحضرية في عصرنا الحالي.

وسوف تقدم الشركتان الدعم للجهات الحكومية وخبراء تخطيط المدن والمطورين العقاريين وأفراد المجتمع في أوروبا والشرق الأوسط بهدف وضع استراتيجيات وتنفيذ عمليات من شأنها تحقيق آثار مجتمعية وبيئية واقتصادية إيجابية.

وفي هذا الصدد صرحت سوزان هوبلي – جونز قائلة: “إن خبراتنا الفنية مجتمعة والتي تنطوي على وضع الاستراتيجيات وابتكار المخططات الرئيسة والتصميم وضمان الجودة وإدارة مرافق المباني تعني أنه بإمكاننا تقديم خدمات تخصصية فريدة لعملاء يتسمون بحس المسؤولية.”

كما قال جوردان يونس: “يملؤنا الفخر في شركة ألبن بأن نعتبر أنفسنا من الأصوات الرائدة في العالم كوننا نستشرف المستقبل في كل ما نفعله بشأن التطوير المستدام وإدارة المباني و المرافق. ومن شأن اتفاق التعاون الجديد تعزيز مجموعة المهارات العظيمة التي نتمتع بها الشركة بالفعل بل وتقديم مزيد من الخدمات كخبراء في مجال البيئة الحضرية.”

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع سوزان هوبلي-جونز على البريد الإلكتروني susan@urbanchange.co.uk و/أو نارج أوجورليان على البريد الإلكتروني nareg.ou@alpinme.com .

نبذة عن المملكة المتحدة

شركة Urban Change هي مؤسسة استشارية حديثة النشأة تقدم خدمات متنوعة ومتخصصة في مجالات الأمن ومكافحة الحرائق وخدمات الاستدامة. تأسست الشركة في مطلع عام 2020 على يد مجموعة من المهندسين والاستشاريين المستقلين المعتمدين، وتركز على تحقيق المرونة في الاستخدام والاستدامة في إطار البيئة الحضرية. ويعمل هذا الفريق على إيجاد حلول لبعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمع وبيئتنا الحضرية في العصر الحالي ويؤدي عملهم إلى حماية الناس والممتلكات ومن ثم حماية كوكب الأرض ذاته. يتمتع مديرا Urban Change، جافن جونز وسوزان هوبلي-جونز، بثروة من الخبرة العملية في هذا المجال بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط ضمن كافة أشكال التطوير العقاري.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة Urban Change، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.urbanchangegroup.com .

نبذة عن ألبن المحدودة (مدينة مصدر)

ألبن هي شركة استشارات مستقلة تقدم باقات متكاملة من الخدمات المرتبطة بالبيئة الحضرية. تقدم ألبن خدماتها على جميع الأصعدة (وتشمل وضع السياسات وأعمال المطارات والسكك الحديدية والمنشآت الحكومية ومراكز البيانات والبنية التحتية الهامة… إلخ) بهدف وضع الاستراتيجيات وإيجاد الحلول لقطاع إدارة العقارات والأصول المبنية في جميع مراحل عمر الأصل المبني، بما في ذلك التصميم والإنشاء والتشغيل. تعتمد منهجية ألبن المتكاملة والشاملة على المهارات الأساسية التي تتمتع بها قي تشغيل خدمات المباني والاستشارات المؤسسية والاستدامة وتصميم أعمال الطاقة واستشارات مكان العمل وفيزياء المباني وبيانات ومعلومات البناء والتشغيل الرقمي.

لمزيد من المعلومات عن ألبن الشرق الأوسط، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.alpinme.com .