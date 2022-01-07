‫ Virtue Diagnostics تخصص مبلغ 100 مليون دولار كسلسة تمويلية ثانية

شنغهاي، 6 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Virtue Diagnostics، وهي شركة مبتكرة في التشخيص المخبري، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أمريكي كسلسة تمويلية ثانية. حيث تتمحور أعمال شركة Virtue Diagnostics، التي تأسست في عام 2019، حول إجراء الاختبارات السريرية في الصين والأسواق الناشئة. وقادت شركتي Sequoia China و Morningside Ventures جولة الاستثمار هذه بالاشتراك مع شركة ORIZA Holdings. كما شارك المستثمرون الحاليون Lilly Asia Ventures و PerkinElmer Ventures في حين كانت شركة HAOYUE Capital هي المستشار المالي الحصري لهذه السلسة.

وتُعد Virtue Diagnostics شركة رائدة عالمية تستند على منصة لإجراء التشخيص المخبري (In Vitro Diagnostic – IVD) وتتمحور أعمالها حول توفير حلول سريرية بأسعار معقولة في جميع مراحل المرض بما في ذلك الفحص المبكر جدًا، والتشخيص الأولي، ورصد العلاج وإدارة الأمراض الضئيلة المتبقية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Virtue Diagnostics للبحث والتطوير في سنغافورة، ويقع مقر التصنيع في سوجو، الصين كما تقع منظمة البحوث التعاقدية أو المختبر السريري في بكين.

ويقود الابتكار المحلي السوق المستقبلي للتشخيص المخبري. وصرح جونسون تشانغ المدير التنفيذي لشركة Virtue Diagnostics، قائلًا: ” إن استراتيجية شركة Virtue Diagnostics هي تقديم منصات تكنولوجية جديدة من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية وتطوير منتجات وحلول موجهة خصيصًا للسوق الصيني وللتعجيل بذلك في السوق من خلال فريقنا من العاملين في مجال البحث والتطوير والتسجيل والتجارة”.

واستعانت شركة Virtue Diagnostics حصريًا بشركة PerkinElmer كشريك من أجل قياس الطيف الكتلي السريري في الصين. وجرى إطلاق مطياف الكتلة الرباعي الثلاثي، الذي تنتجه شركة Virtue Diagnostics، في الربع الثالث من عام 2021 بعد حصول الشركة على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الصينية. كما توفر Panovue، التي تم الحصول عليها في عام 2021 والرائدة في علم الأمراض المتعدد، مجموعة كاملة من الحلول لمنصة تحليل واقعية.

وفي حين أن الابتكار المحلي يقود صناعة التشخيص المخبري، فإن صناعة التشخيص المخبري في العديد من البلدان الناشئة لا تزال في مهدها، وتعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة. ودفع كوفيد-19 الحكومات نحو تعزيز القدرات المحلية في مجال التنمية البشرية من خلال تقديم العديد البواعث. وأخذت شركة Virtue Diagnostics في التوسع من أجل تقديم منتجات التشخيص المخبري بجودة عالية وبأسعار معقولة إلى الأسواق الناشئة المختارة.

وأضاف جونسون، قائلًا: “سوف تقدم شركة Virtue Diagnostics تكنولوجيات التشخيص المبتكرة في الصين وفي الأسواق الناشئة في الوقت نفسه من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة والكيانات المحلية. وسوف ننجح بسبب الاستناد على خبرتنا الغنية في الصناعة، والقدرة على الابتكار، والخلفية الدولية.

وصرح يونشيا يانغ من Sequoia China، قائلًا: “أن شركة اVirtue Diagnostics تقوم ببناء منصات تنافسية لتكنولوجيا التشخيص. ويحظى فريقهم بتقدير كبير بسبب خبرتهم العالمية ودرايتهم الفنية قوية وسرعة تنفيذهم. ونعتقد أن شركة Virtue لديها الإمكانات العالية لتصبح شركة رائدة عالميًا. وتساعد شركة Sequoia China شركات الأجهزة الطبية والتشخيص المبتكرة على النمو السريع، من أجل تقديم منتجات أفضل للمرضى وبشكل أسرع”.

وصرح لو هوانغ من شركة Morningside Ventures، قائلًا: “بعد 20 عامًا من التطوير استكملت صناعة التشخيص المخبري في الصين الاستعاضة عن الواردات. وسوف تجلب التكنولوجيا النمو المتزايد للسوق المحلية. وتُعد شركة Virtue فريدة من نوعها لأنها تحظى بتجربة ناجحة في مجال تنظيم المشاريع في الصين وعلى الصعيد الدولي. حيث نضجت الشركة بشكل سريع وذلك بسبب المنهاج العظيم التي تتبناه. وسوف تستخدم Morningside خلفيتها الدولية، ورأس المال العالمي، وموارد التكنولوجيا من أجل مساعدة Virtue على أن تصبح رائدة في صناعة التشخيص المخبري في الصين”.

نُبذة عن Virtue Diagnostics

هي شركة تشخيص مخبري مبتكرة تركز على الأمراض المعدية، والسرطان، والأمراض المزمنة. وهدفنا هو الاستفادة من منصاتنا التكنولوجية المتنوعة من أجلى توفير حلول سريرية للمرضى في جميع مراحل المرض بما في ذلك الفحص المبكر، والتشخيص الأولي، ومراقبة العلاج، وإدارة الأمراض الضئيلة المتبقية.

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