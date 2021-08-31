‫ VoltDB تطلق النسخ المتماثل النشط (N) عبر مركز البيانات

تتيح القدرة الحاصلة على براءة اختراع لمنصة بيانات VoltDB نسخ البيانات عبر أكثر من ثلاثة مراكز بيانات في وقت واحد مع التخفيف من تعارض البيانات في الوقت نفسه

بيدفورد، ماساتشوستس، 31 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — في استجابة مباشرة لتلبية احتياجات عملائها الرئيسيين، بالتعاون مع بعض أكبر مشغلي الاتصالات في السوق، VoltDB، أعلنت اليوم منصة البيانات الرائدة على مستوى المؤسسات والتي تم إنشاؤها لتمكين اتخاذ قرارات البيانات بسرعة عن تقديم النسخ المتماثل النشط Active(N)tm عبر مركز البيانات (XDCR). سيمنح النسخ المتماثل النشط (N) عبر مركز البيانات شركات الاتصالات والمؤسسات التي تسعى لتصميم حالات استخدام الجيل الخامس ميزة كبيرة من خلال زيادة مرونة شبكاتها ضد الانقطاعات والمخاطر الأمنية، بالإضافة إلى تقديم حماية إضافية ضد فقدان البيانات.

النسخ المتماثل النشط (N) عبر مركز البيانات ينسخ البيانات في الوقت الفعلي عبر ما يصل إلى أربعة مراكز بيانات أو أكثر في وقت واحد، مما يسمح بتوافر البيانات بنسبة “خمس تسعات” (أي 99.999٪)، والذي سرعان ما أصبح أمرًا ضروريًا لا بد منه في عصر الجيل الخامس.

صرح ديراج ريميلا، كبير مسؤولي المنتجات في VoltDB قائلًا : “لقد رفعنا للتو مستوى اتساق البيانات والمرونة وقابلية التوسع”. “يمكننا الآن تقديم مستوى من النسخ المتماثل لمركز البيانات لا يمكن أن تقدمه أي منصة بيانات أخرى، وهذا يمكّن الشركات حقًا من الحصول على وقت تشغيل مضمون ومرونة مدمجة في بنيتها البرامجية بحيث يمكنها زيادة نجاحها بشكل كبير في تحقيق الربح من تقنيات الجيل الخامس.”

إن وعد تقنية الجيل الخامس بزمن انتقال منخفض للغاية يعمل على إنشاء حالات استخدام جديدة تجبر البيانات على أن تكون متاحة على الفور ومتسقة، بغض النظر عن موقع المستخدم. هذا النموذج الجديد يؤدي حتمًا إلى تعارض البيانات. سيوفر حل XDCR الفريد الذي تقدمه منصة VoltDB لشركات الاتصالات والمؤسسات إمكانية فريدة لحل التعارضات على مستوى التطبيق ومستوى قاعدة البيانات، من أجل الحفاظ على مرونة البيانات واتساقها، حتى في زمن انتقال أقل من 10 مللي ثانية وبغض النظر عن مكان البيانات، وما إذا كانت البيانات مخزنة في مركز بيانات واحد أو لدى عدة مراكز بيانات.

وأضاف ريميلا: “يمكن لأي شخص إجراء المعاملات بسرعة”. “نقوم بتمكين عملائنا من خلال القدرة على القيام بذلك بسرعة مع الاستمرار في المراقبة والرصد ثم إصلاح التعارضات الحتمية التي تنشأ عندما يتم تغيير السجل نفسه في مراكز بيانات متعددة في وقت واحد. يضع هذا الحل شركات الاتصالات والمؤسسات التي تستخدم منصة بيانات VoltDB في وضع فريد للغاية نظرًا لتوفير حماية غير مسبوقة ضد تعطل مركز البيانات والهجمات الإلكترونية، مع توفير وصول سريع إلى البيانات عبر تطبيقاتها الموزعة عالميًا، بما في ذلك تنفيذ المهام الحرجة “.

من خلال النسخ المتماثل النشط (N) عبر مركز البيانات، تُثري منصة بيانات VoltDB منصات البيانات على مستوى المؤسسات بوظيفة غير مسبوقة لمساعدة العملاء على التميز في خارطة الطريق نحو الأتمتة والتحول الرقمي وبناء شبكات قوية تسمح بنشر حالات استخدام الجيل الخامس وتحقيق الربح منها بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات حول VoltDB، يُرجى زيارة الرابط:www.voltdb.com/why-voltdb/activen-xdcr/.

حول شركة VoltDB

تعمل VoltDB على تمكين التطبيقات على مستوى الشركات بداية من استيعاب البيانات ومعالجتها والعمل وفقًا لها في أجزاء من المللي ثانية من رقم واحد للاستفادة من تدفقات الإيرادات الجديدة ومنع خسارة الإيرادات. ومع العملاء الرائدين في الصناعة في مجالات الاتصالات، والتمويل، والألعاب، والعديد من القطاعات الأخرى، فإن منصة بيانات VoltDB في وضع فريد لتكون بمثابة تقنية الانتقال لأي شركة تسعى إلى الاستفادة الكاملة من شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، وأي شيء يأتي بعد ذلك.

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