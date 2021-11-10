‫ Xinhua Silk Road: مسؤول: شنغهاي تكثف جهودها رسميًا لتشييد مركز شحن دولي على مستوى عالمي

بكين, 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 /PRNewswire/ — صرح مسؤول في منتدى شمال في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بأن شنغهاي -المدينة الساحلية الواقع في شرق الصين- تسرع من خطواتها لبناء مركز شحن دولي على مستوى عالمي.

أبدت المدينة صلابة كبيرة في درء المخاطر في صناعة الشحن في الصين وسط عودة ظهور جائحة كوفيد-19 حول العالم باعتبارها واحدة من أكثر أقطاب النمو استقرارًا في شبكة الشحن العالمية.

وفي 2020، احتل ميناء شنغهاي المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجية الحاويات لمدة 11 عامًا على التوالي، وكان ميناء يانغشان، وهو محطة حاويات مؤتمتة إلى حد كبير، يعمل بنشاط مع تجاوز إنتاجيته السنوية 20 مليون حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدمًا لأول مرة العام الماضي.

على الرغم من الصدمات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 العالمية، اكتسبت شنغهاي المزيد والمزيد من الاهتمام والاعتراف من قطاع الشحن الدولي.

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت ثمانية إنجازات لمنتدى شمال البوند لعام 2021 للجمهور، بما في ذلك إجماع التعاون الذي تم التوصل إليه بين حكومة بلدية شنغهاي الشعبية والمنظمة البحرية الدولية، وإكمال التدقيق القياسي لمؤشر شحن البضائع بالحاويات في شنغهاي على أساس معدلات التسوية بواسطة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مبادرة التعاون للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي العالمي قد جرى الإعلان عنها في المنتدى باعتبارها أحد إنجازاته الثمانية والمخصصة لتعزيز تنمية المساحات الخضراء في قطاع النقل الجوي بأكمله.

وإلى حد كبير هذا العام، أكملت شنغهاي بشكل شامل تشييد مركز شحن دولي مع بذل جهود متواصلة لتحسين خدمات الشحن الحديثة مثل معاملات الشحن والتأمين المالي على الشحن والتحكيم البحري والشحن وخدمة تقديم المعلومات القانونية.

ووفقًا لما قدمه مسؤول محلي، تزايدت التأثيرات العالمية للمدينة بصفتها مركز شحن دولي؛ إذ أنشأت مجموعة من منظمات الشحن العالمية ذات السمعة الطيبة مقارًا إقليمية أو فروعًا أو شركات مشاريع أخرى في شنغهاي.

ووفقًا للخطة الخماسية الرابعة عشرة للمدينة (2021-2025) فيما يخص تشييد مركز شحن دولي، سيصل الإنتاج السنوي من الحاويات 47 مليون حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدمًا بحلول 2025، وسيصل الإنتاج السنوي لعدد رحلات نقل الركاب جوًا 130 مليون على الأقل، وسيصل الإنتاج السنوي من سفن الشحن 4.1 أطنان أو أكثر.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/324700.html

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