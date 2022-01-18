‫ Xinhua Silk Road: منتج المختبر المتنقل المشهور من BGI Genomics لاختبار كوفيد ظهر في جناح الصين في إكسبو 2020 دبي

بكين, 18 يناير 2022 /PRNewswire/ — ظهرت نماذج مختبر Huo-Yan Air التابع لشركة BGI Genomics، وهو أحد منتجات مختبر متنقل لاختبار الحمض النووي العملاق الصيني، في جناح الصين في إكسبو 2020 دبي خلال الفترة بين 11 إلى 13 يناير.

بالمقارنة مع مختبرات اختبار كوفيد العادية، فإن Huo-Yan Air Labs هي مختبرات طبقة هواء قابلة للنفخ أسهل في التطبيق في المزيد من المواقع خلال فترة قصيرة وأكثر ملاءمة للنقل والتعبئة.

صرح تشين يو، المدير العالمي للطب في BGI Genomics، في جناح معرض الشركة: “من خلال عرض مختبر Huo-Yan Air Lab في إكسبو 2020 دبي، لدى BGI Genomics فرصة مهمة لمشاركة منتجاتنا مع العالم وتقديم تقنيات وتجارب ومعايير الصين لمكافحة الوباء إلى العالم لتمكين الرعاية الصحية العالمية”.

صرح محمد أسامة، زائر مصري، في جناح BGI Genomics: “هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها معمل اختبار الحمض النووي، والذي يمكن تركيبه بسرعة دون تفكير كبير في اختيار المواقع المناسبة”.

حل المختبر المتنقل مشكلة عدم كفاية قدرة الاختبار في الشرق الأوسط وقدم مساهمات كبيرة في الوقاية من الجائحة ومكافحتها في المنطقة، وفقًا لأسامة الذي كان يأمل في أن تحصل المزيد من الدول حول العالم على المعرفة بالتكنولوجيا لمكافحة جائحة COVID-19 (كوفيد-19) بشكل مشترك.

ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19، تعاونت BGI Genomics بشكل شامل مع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وحصل مختبر Huo-Yan Lab في المملكة العربية السعودية على جائزة الكيان المتقدم للوقاية من الأوبئة ومكافحتها من قبل السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية.

قدمت شركة BGI Genomics للهيئات الصحية السعودية مجموعة كاملة من فيروس كورونا طرق اختبار الحمض النووي لـ coronavirus (فيروس كورونا) ومنصة تسلسل الفيروسات، مما يساعد الدولة على إنشاء قدرة مراقبة لسلالات كوفيد المتحولة.

وحاليًا، يمكن لمختبر Huo-Yan Lab في المملكة العربية السعودية دعم 50 في المائة من الطلب على اختبار الحمض النووي في البلاد، وحتى الآن، أكمل المختبر الاختبار لأكثر من 16 مليون شخص.

بحلول يونيو 2021، أنشأت BGI Genomics أكثر من 90 مختبر Huo-Yan Labs في أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم، وبلغ معدل إنتاجية الاختبارات اليومية لهذه المختبرات مليون في المجموع.

https://en.imsilkroad.com/p/325972.html